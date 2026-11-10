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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 11 November 2026 | 05.00 WIB

Anti Lembek! Resep Bakwan Sayur Super Renyah, Cocok Jadi Teman Minum Teh

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Resep Bakwan Sayur yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dengan tekstur renyah membuat camilan ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana.

Terbuat dari adonan tepung yang dicampur aneka sayuran seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang, bakwan memiliki perpaduan tekstur yang menggugah selera. Bagian luarnya terasa garing setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kaya rasa.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, bakwan sayur dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Sajian ini semakin istimewa ketika dipadukan dengan sambal kacang bercita rasa gurih, manis, dan pedas.

Selain cocok dijadikan camilan sore, bakwan sayur juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi atau hidangan pelengkap ketika berkumpul bersama keluarga. Proses pembuatannya pun cukup praktis sehingga bisa dicoba di rumah.

Penasaran dengan bahan dan cara membuatnya? Berikut resep bakwan sayur renyah lengkap dengan sambal kacang yang bisa kamu praktikkan.

Bahan-Bahan Bakwan Sayur

  • 4 lembar kol
  • 80 gram tauge
  • 1–2 buah wortel, kupas
  • 2–3 batang daun bawang
  • 4 batang seledri
  • 250 gram tepung terigu protein sedang
  • 50 gram tepung maizena
  • 50 gram tepung beras
  • 1 sendok teh baking powder (opsional)
  • 100 ml santan
  • 2 sendok teh garam
  • 1 sendok makan kaldu bubuk
  • 1 sendok makan gula pasir
  • 330 ml air

Bahan Sambal Kacang

  • 3 siung bawang putih, potong-potong
  • 3 siung bawang merah, potong-potong
  • 6 buah cabai merah keriting, potong-potong
  • 6 buah cabai rawit, potong-potong
  • 80 gram kacang tanah goreng
  • 3 lembar daun jeruk
  • 500 ml air
  • 1 sendok makan cuka
  • 50 gram gula merah
  • 1 sendok teh garam
  • 1–2 sendok makan gula pasir
  • ¼ sendok teh kaldu bubuk atau penyedap

Cara Membuat Sambal Kacang

  1. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Tumis hingga bahan-bahan tersebut layu dan mengeluarkan aroma harum.
  2. Tambahkan daun jeruk ke dalam tumisan. Masak kembali sampai aromanya semakin keluar dan bawang mulai berubah warna kecokelatan.
  3. Siapkan blender, lalu masukkan kacang tanah goreng, air, dan bumbu tumisan. Haluskan seluruh bahan hingga menghasilkan tekstur saus yang lembut.
  4. Tuangkan campuran kacang ke dalam wajan atau panci. Masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk.
  5. Tambahkan gula merah, cuka, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk sampai semua bumbu tercampur rata.
  6. Masak hingga sambal mendidih dan bumbu meresap. Setelah matang, angkat dan sisihkan.

Cara Membuat Bakwan Sayur

  1. Siapkan sayuran. Iris tipis kol, daun bawang, dan seledri. Sementara itu, kupas wortel kemudian parut menggunakan parutan kasar.
  2. Campurkan bahan kering. Masukkan kol, wortel, daun bawang, seledri, dan tauge ke dalam wadah berukuran besar.
  3. Tambahkan tepung dan bumbu. Masukkan tepung terigu, tepung beras, maizena, baking powder, garam, kaldu bubuk, serta gula pasir. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  4. Tuangkan santan dan air. Masukkan santan serta air secara bertahap ke dalam adonan. Aduk sampai semua bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer.
  5. Panaskan minyak. Siapkan wajan dengan minyak goreng yang cukup banyak. Tunggu hingga minyak benar-benar panas sebelum mulai menggoreng.
  6. Goreng bakwan. Ambil satu sendok adonan, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luar berubah menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah.
  7. Angkat dan tiriskan. Setelah matang, pindahkan bakwan ke wadah berlapis tisu dapur agar minyak berlebih terserap.
  8. Sajikan selagi hangat. Tata bakwan sayur di atas piring dan siapkan sambal kacang sebagai saus cocolan.

Bakwan sayur renyah dengan sambal kacang kini siap dinikmati. Perpaduan sayuran yang segar, adonan gurih, serta saus kacang dengan sensasi pedas manis membuat camilan tradisional ini semakin menggugah selera.

Resep ini bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan yang ekonomis dan cocok disajikan kapan saja bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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