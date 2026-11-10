Anti Lembek! Resep Bakwan Sayur Super Renyah, Cocok Jadi Teman Minum Teh

JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dengan tekstur renyah membuat camilan ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana. Terbuat dari adonan tepung yang dicampur aneka sayuran seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang, bakwan memiliki perpaduan tekstur yang menggugah selera. Bagian luarnya terasa garing setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kaya rasa. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, bakwan sayur dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Sajian ini semakin istimewa ketika dipadukan dengan sambal kacang bercita rasa gurih, manis, dan pedas. Selain cocok dijadikan camilan sore, bakwan sayur juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi atau hidangan pelengkap ketika berkumpul bersama keluarga. Proses pembuatannya pun cukup praktis sehingga bisa dicoba di rumah. Penasaran dengan bahan dan cara membuatnya? Berikut resep bakwan sayur renyah lengkap dengan sambal kacang yang bisa kamu praktikkan. Bakwan sayur renyah dengan sambal kacang kini siap dinikmati. Perpaduan sayuran yang segar, adonan gurih, serta saus kacang dengan sensasi pedas manis membuat camilan tradisional ini semakin menggugah selera. Resep ini bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan yang ekonomis dan cocok disajikan kapan saja bersama keluarga.
Bahan-Bahan Bakwan Sayur
Bahan Sambal Kacang
Cara Membuat Sambal Kacang
Cara Membuat Bakwan Sayur
JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dengan tekstur renyah membuat camilan ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana.
Terbuat dari adonan tepung yang dicampur aneka sayuran seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang, bakwan memiliki perpaduan tekstur yang menggugah selera. Bagian luarnya terasa garing setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kaya rasa.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, bakwan sayur dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari. Sajian ini semakin istimewa ketika dipadukan dengan sambal kacang bercita rasa gurih, manis, dan pedas.
Selain cocok dijadikan camilan sore, bakwan sayur juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi atau hidangan pelengkap ketika berkumpul bersama keluarga. Proses pembuatannya pun cukup praktis sehingga bisa dicoba di rumah.
Penasaran dengan bahan dan cara membuatnya? Berikut resep bakwan sayur renyah lengkap dengan sambal kacang yang bisa kamu praktikkan.
Bakwan sayur renyah dengan sambal kacang kini siap dinikmati. Perpaduan sayuran yang segar, adonan gurih, serta saus kacang dengan sensasi pedas manis membuat camilan tradisional ini semakin menggugah selera.
Resep ini bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan yang ekonomis dan cocok disajikan kapan saja bersama keluarga.
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