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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 11 November 2026 | 04.50 WIB

Cuma 15 Menit di Dapur! Ini Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Lezat dan Ekonomis

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Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Praktis Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Mencari inspirasi menu rumahan yang mudah dibuat, mengenyangkan, sekaligus ramah di kantong? Mie kuah ayam labu siam bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari.

Menu ini menawarkan perpaduan mie yang kenyal, potongan ayam yang gurih, serta labu siam dengan tekstur lembut dan cita rasa segar. Kuahnya yang hangat juga membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga, terutama ketika cuaca sedang dingin.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, mie kuah ayam labu siam dapat disiapkan hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Selain proses pembuatannya yang relatif singkat, bahan-bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar.

Dengan bahan sederhana, hidangan ini cocok dijadikan alternatif menu makan siang maupun makan malam. Cara memasaknya pun cukup mudah sehingga bisa dicoba oleh siapa saja, termasuk yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak.

Berikut daftar bahan dan langkah pembuatan mie kuah ayam labu siam yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Mie Kuah Ayam Labu Siam

Bahan marinasi ayam:

  • 300 gram dada ayam fillet
  • ¼ sendok teh merica
  • 1 sendok teh garam
  • Jeruk nipis secukupnya

Bahan utama:

  • 5 siung bawang putih
  • 9 siung bawang merah
  • 2 batang daun bawang, iris
  • 1 batang seledri, potong
  • 1 buah tomat, potong-potong
  • 1,2 liter air
  • 450 gram labu siam kecil
  • ½ sendok makan kaldu ayam bubuk
  • ½ sendok makan garam
  • 1½ sendok makan gula
  • Mie basah secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan pelengkap:

  • Sambal cabai rawit
  • Saus sambal
  • Jeruk nipis
  • Telur rebus

Cara Membuat Mie Kuah Ayam Labu Siam

  1. Marinasi ayam terlebih dahulu. Potong ayam sesuai selera, kemudian campurkan dengan garam, merica, dan perasan jeruk nipis. Aduk sampai bumbu merata, lalu diamkan beberapa saat agar meresap.
  2. Siapkan labu siam. Kupas dan iris labu siam dengan bentuk memanjang. Setelah itu, bilas menggunakan air bersih dan tiriskan.
  3. Goreng bawang. Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bawang merah dan tumis menggunakan api besar sebentar.
  4. Tambahkan bawang putih. Kecilkan api, lalu masukkan irisan bawang putih. Goreng sampai berwarna kecokelatan dan harum. Angkat, kemudian sisihkan sebagai taburan.
  5. Masak ayam dan kuah. Gunakan wajan yang sama untuk memasak ayam hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Tuangkan air, lalu tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, gula, dan sebagian bawang goreng. Masak sampai ayam matang sempurna.
  6. Masukkan sayuran. Tambahkan potongan tomat dan labu siam ke dalam kuah. Biarkan hingga labu siam menjadi empuk, kemudian masukkan daun bawang dan seledri.
  7. Suwir ayam. Angkat ayam yang sudah matang, lalu suwir menjadi bagian-bagian kecil. Masukkan kembali suwiran ayam ke dalam kuah dan aduk hingga tercampur rata.
  8. Rebus mie. Siapkan air mendidih, kemudian masak mie basah sampai matang. Angkat dan tiriskan.
  9. Sajikan hidangan. Letakkan mie ke dalam mangkuk, kemudian siram menggunakan kuah ayam dan sayuran yang masih hangat.
  10. Tambahkan pelengkap. Sajikan bersama sambal cabai rawit, saus sambal, telur rebus, perasan jeruk nipis, serta taburan bawang goreng agar rasanya semakin nikmat.

Mie kuah ayam labu siam siap disantap selagi hangat. Perpaduan kuah gurih, ayam yang lembut, dan labu siam yang segar menjadikan hidangan sederhana ini cocok sebagai pilihan menu praktis untuk keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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