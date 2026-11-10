Cuma Pakai Mie dan Telur, Begini Cara Membuat Mie Nyemek Lezat ala Restoran
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Mie nyemek bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah. Olahan mi yang satu ini memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dengan kuah yang tidak terlalu banyak. Teksturnya yang lembap serta bumbu yang meresap membuat mie nyemek cocok dinikmati kapan saja, terutama ketika cuaca sedang dingin. Menariknya, membuat hidangan ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Kombinasi mie telur, telur ayam, sayuran, dan racikan bumbu sederhana sudah cukup untuk menghasilkan sajian yang lezat. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri, kamu bisa mengikuti resep mie nyemek telur berikut ini. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut daftar bahan dan langkah memasak mie nyemek yang praktis untuk dicoba di rumah. Bumbu halus: Bahan utama dan pelengkap masakan: Bahan pelengkap: Agar hasil masakan semakin maksimal, perhatikan tingkat kematangan mie ketika dimasak. Jangan terlalu lama memasaknya supaya tekstur mie tidak lembek. Selain itu, masukkan sawi menjelang akhir proses memasak agar warnanya tetap menarik dan tidak terlalu layu. Takaran cabai juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika menyukai sensasi pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat ditambah. Mie nyemek telur pun siap dinikmati bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, hidangan hangat ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera.
Bahan-Bahan Mie Nyemek
Cara Membuat Mie Nyemek
Tips agar Mie Nyemek Lebih Lezat
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Mie nyemek bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah.
Olahan mi yang satu ini memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dengan kuah yang tidak terlalu banyak. Teksturnya yang lembap serta bumbu yang meresap membuat mie nyemek cocok dinikmati kapan saja, terutama ketika cuaca sedang dingin.
Menariknya, membuat hidangan ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Kombinasi mie telur, telur ayam, sayuran, dan racikan bumbu sederhana sudah cukup untuk menghasilkan sajian yang lezat.
Jika ingin mencoba membuatnya sendiri, kamu bisa mengikuti resep mie nyemek telur berikut ini.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut daftar bahan dan langkah memasak mie nyemek yang praktis untuk dicoba di rumah.
Bumbu halus:
Bahan utama dan pelengkap masakan:
Bahan pelengkap:
Agar hasil masakan semakin maksimal, perhatikan tingkat kematangan mie ketika dimasak. Jangan terlalu lama memasaknya supaya tekstur mie tidak lembek.
Selain itu, masukkan sawi menjelang akhir proses memasak agar warnanya tetap menarik dan tidak terlalu layu.
Takaran cabai juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika menyukai sensasi pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat ditambah.
Mie nyemek telur pun siap dinikmati bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, hidangan hangat ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera.
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