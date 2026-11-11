Tak Perlu Minyak Banyak, Begini Cara Membuat Sosis Solo Basah yang Praktis dan Lezat

Resep Sosis Solo Basah yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah JawaPos.com – Sosis Solo menjadi salah satu jajanan tradisional khas Jawa Tengah yang memiliki banyak penggemar. Camilan berbentuk gulungan ini dikenal dengan kulit tipis yang membungkus isian daging berbumbu gurih. Umumnya, sosis Solo diolah dengan cara digoreng hingga permukaannya berwarna kuning kecokelatan. Namun, ada alternatif lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba, yakni sosis Solo basah dengan teknik memasak dikukus. Berbeda dari versi goreng, sosis Solo basah mempunyai tekstur kulit yang lebih lembut dengan isian ayam yang terasa gurih. Pengolahannya juga tidak membutuhkan banyak minyak sehingga bisa menjadi pilihan camilan bagi kamu yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, sosis Solo basah ternyata bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses pembuatannya pun cukup praktis dan cocok dicoba sendiri di rumah. Baca Juga:Dijamin Empuk dan Gurih! Resep Rendang Daging Sapi Khas Padang dengan Bumbu Melimpah Berikut bahan-bahan serta langkah membuat sosis Solo basah tanpa digoreng. Bahan-Bahan Sosis Solo Basah Bahan kulit: 3 butir telur ayam

2 sendok makan tepung terigu

50 ml air

½ sendok teh garam Bahan isian: 400 gram daging ayam

1 buah bawang bombay

5 siung bawang merah, cincang

4 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

½ sendok teh pala bubuk

Daun bawang secukupnya

1 sendok teh gula

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Sosis Solo Basah 1. Buat adonan kulit terlebih dahulu Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung terigu dengan air. Aduk sampai tidak ada bagian yang menggumpal, lalu sisihkan. Dalam wadah terpisah, pecahkan telur dan masukkan campuran tepung terigu tadi. Tambahkan garam, kemudian kocok hingga seluruh bahan tercampur rata. Agar tekstur kulit lebih halus, saring adonan menggunakan saringan sebelum dimasak. 2. Masak kulit sosis Solo Panaskan teflon dengan api kecil. Tuangkan adonan telur secukupnya, lalu ratakan hingga membentuk lapisan tipis.