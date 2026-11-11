Dijamin Disukai Keluarga! Resep Bakso Ayam Bakar dengan Olesan Saus Gurih Manis

JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Selain disajikan bersama kuah hangat, bakso juga bisa dikreasikan menjadi camilan lezat dengan cara dibakar. Salah satu variasi yang patut dicoba adalah bakso ayam bakar. Perpaduan tekstur bakso yang lembut dan kenyal dengan balutan saus bercita rasa manis, gurih, serta sedikit pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja. Tidak harus membeli di luar, bakso ayam bakar ternyata cukup mudah dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di dapur. Proses pembuatannya dimulai dari mengolah daging ayam menjadi adonan bakso, merebus hingga matang, kemudian membakarnya bersama bumbu oles hingga harum. Keistimewaan menu ini terletak pada bumbu bakarnya yang meresap ke dalam bakso. Aroma khas hasil pembakaran juga memberikan sensasi rasa yang semakin menggugah selera. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakso ayam bakar yang empuk, gurih, dan praktis untuk dicoba di rumah. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya! Bahan adonan bakso: Bahan bumbu oles bakaran: Bahan pelengkap: 1. Siapkan bawang untuk campuran adonan Pertama, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dipotong, kemudian goreng sampai harum dan warnanya berubah kecokelatan. Angkat lalu sisihkan. 2. Haluskan daging ayam dan bumbu Potong daging paha serta dada ayam menjadi bagian lebih kecil agar mudah diolah. Masukkan ke dalam food processor bersama garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, dan air es. Proses seluruh bahan sampai teksturnya halus dan adonan mulai terasa lengket.
Bahan-Bahan Bakso Ayam Bakar
Cara Membuat Bakso Ayam Bakar
JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Selain disajikan bersama kuah hangat, bakso juga bisa dikreasikan menjadi camilan lezat dengan cara dibakar.
Salah satu variasi yang patut dicoba adalah bakso ayam bakar. Perpaduan tekstur bakso yang lembut dan kenyal dengan balutan saus bercita rasa manis, gurih, serta sedikit pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.
Tidak harus membeli di luar, bakso ayam bakar ternyata cukup mudah dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di dapur. Proses pembuatannya dimulai dari mengolah daging ayam menjadi adonan bakso, merebus hingga matang, kemudian membakarnya bersama bumbu oles hingga harum.
Keistimewaan menu ini terletak pada bumbu bakarnya yang meresap ke dalam bakso. Aroma khas hasil pembakaran juga memberikan sensasi rasa yang semakin menggugah selera.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakso ayam bakar yang empuk, gurih, dan praktis untuk dicoba di rumah.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!
Bahan adonan bakso:
Bahan bumbu oles bakaran:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan bawang untuk campuran adonan
Pertama, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dipotong, kemudian goreng sampai harum dan warnanya berubah kecokelatan. Angkat lalu sisihkan.
2. Haluskan daging ayam dan bumbu
Potong daging paha serta dada ayam menjadi bagian lebih kecil agar mudah diolah. Masukkan ke dalam food processor bersama garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, dan air es.
Proses seluruh bahan sampai teksturnya halus dan adonan mulai terasa lengket.
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