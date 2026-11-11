Mirip Steak Restoran! Resep Tahu Telur Krispi yang Mudah Dibuat dan Cocok untuk Ide Jualan

JawaPos.com – Mengolah tahu menjadi hidangan istimewa ternyata tidak harus membutuhkan banyak bahan ataupun biaya mahal. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah tahu telur krispi dengan tambahan saus gurih manis yang menggugah selera. Menu ini menawarkan perpaduan tekstur yang menarik. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut berkat campuran tahu dan telur. Kelezatannya semakin lengkap dengan siraman saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Tak heran jika hidangan sederhana ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang tampilannya menyerupai sajian restoran. Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, tahu telur krispi juga bisa dijadikan camilan mengenyangkan maupun inspirasi menu jualan. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya relatif sederhana. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu telur krispi dengan saus gurih manis yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Bahan utama: Bahan pelapis basah: Bahan pelapis kering: Bahan saus gurih manis: Bahan pelengkap: Masukkan tahu kuning ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan telur, garam, dan merica. Hancurkan tahu sambil mengaduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Tuangkan adonan tahu telur, kemudian bentuk menjadi persegi atau sesuai selera. Masak sampai bagian dalamnya matang, lalu angkat dan sisihkan. Campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air di dalam wadah. Aduk sampai menghasilkan adonan basah yang tercampur rata. Siapkan juga tepung bumbu kering di wadah terpisah.
Bahan-Bahan Tahu Telur Krispi
Cara Membuat Tahu Telur Krispi
JawaPos.com – Mengolah tahu menjadi hidangan istimewa ternyata tidak harus membutuhkan banyak bahan ataupun biaya mahal. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah tahu telur krispi dengan tambahan saus gurih manis yang menggugah selera.
Menu ini menawarkan perpaduan tekstur yang menarik. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut berkat campuran tahu dan telur.
Kelezatannya semakin lengkap dengan siraman saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Tak heran jika hidangan sederhana ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang tampilannya menyerupai sajian restoran.
Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, tahu telur krispi juga bisa dijadikan camilan mengenyangkan maupun inspirasi menu jualan. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya relatif sederhana.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu telur krispi dengan saus gurih manis yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.
Bahan utama:
Bahan pelapis basah:
Bahan pelapis kering:
Bahan saus gurih manis:
Bahan pelengkap:
Masukkan tahu kuning ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan telur, garam, dan merica. Hancurkan tahu sambil mengaduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Tuangkan adonan tahu telur, kemudian bentuk menjadi persegi atau sesuai selera. Masak sampai bagian dalamnya matang, lalu angkat dan sisihkan.
Campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air di dalam wadah. Aduk sampai menghasilkan adonan basah yang tercampur rata. Siapkan juga tepung bumbu kering di wadah terpisah.
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