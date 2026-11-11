Mirip Steak Restoran! Resep Tahu Telur Krispi yang Mudah Dibuat dan Cocok untuk Ide Jualan

Resep Tahu Telur Krispi yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Mengolah tahu menjadi hidangan istimewa ternyata tidak harus membutuhkan banyak bahan ataupun biaya mahal. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah tahu telur krispi dengan tambahan saus gurih manis yang menggugah selera. Menu ini menawarkan perpaduan tekstur yang menarik. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap lembut berkat campuran tahu dan telur. Kelezatannya semakin lengkap dengan siraman saus bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Tak heran jika hidangan sederhana ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang tampilannya menyerupai sajian restoran. Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, tahu telur krispi juga bisa dijadikan camilan mengenyangkan maupun inspirasi menu jualan. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya relatif sederhana. Baca Juga:Dijamin Empuk dan Gurih! Resep Rendang Daging Sapi Khas Padang dengan Bumbu Melimpah Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu telur krispi dengan saus gurih manis yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Bahan-Bahan Tahu Telur Krispi Bahan utama: 3 butir telur

2 buah tahu kuning

¼ sdt garam

⅛ sdt merica

Minyak goreng secukupnya Bahan pelapis basah: 3 sdm tepung bumbu serbaguna

3 sdm air Bahan pelapis kering: Tepung bumbu serbaguna secukupnya Bahan saus gurih manis: 1 sdm margarin

3 siung bawang putih

½ buah bawang bombai

1 sdm saus tiram

1 sdm saus sambal

1 sdm saus tomat

1 sdt kecap Inggris

½ sdm kecap manis

80 ml air Bahan pelengkap: Nasi putih secukupnya Cara Membuat Tahu Telur Krispi Siapkan adonan tahu telur. Masukkan tahu kuning ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan telur, garam, dan merica. Hancurkan tahu sambil mengaduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Masak adonan hingga matang. Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Tuangkan adonan tahu telur, kemudian bentuk menjadi persegi atau sesuai selera. Masak sampai bagian dalamnya matang, lalu angkat dan sisihkan. Buat adonan pelapis. Campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air di dalam wadah. Aduk sampai menghasilkan adonan basah yang tercampur rata. Siapkan juga tepung bumbu kering di wadah terpisah.