Cuma Pakai Mie dan Telur, Begini Cara Membuat Mie Nyemek Lezat ala Restoran

Resep Mie Nyemek Sederhana yang Enak (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Mie nyemek bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan di rumah. Olahan mi yang satu ini memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dengan kuah yang tidak terlalu banyak. Teksturnya yang lembap serta bumbu yang meresap membuat mie nyemek cocok dinikmati kapan saja, terutama ketika cuaca sedang dingin. Menariknya, membuat hidangan ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Kombinasi mie telur, telur ayam, sayuran, dan racikan bumbu sederhana sudah cukup untuk menghasilkan sajian yang lezat. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri, kamu bisa mengikuti resep mie nyemek telur berikut ini. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut daftar bahan dan langkah memasak mie nyemek yang praktis untuk dicoba di rumah. Bahan-Bahan Mie Nyemek Bumbu halus: 4 siung bawang putih

5 siung bawang merah

2 butir kemiri

3 gram atau 1 sdt terasi

2 sdm minyak Bahan utama dan pelengkap masakan: 3 butir telur

1 buah tomat merah

4 buah cabai rawit merah

500 ml air

2 sdm saus sambal

2 sdm saus tiram Maggi

1 sdt kecap Maggi atau kecap asin

2 sdm kecap manis

1 sachet kaldu bubuk Maggi

130 gram mie telur kering

1 batang daun bawang

50 gram sawi hijau Bahan pelengkap: Kerupuk secukupnya

Bawang goreng secukupnya Cara Membuat Mie Nyemek Siapkan bumbu halus. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, terasi, dan minyak ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi halus. Potong bahan tambahan. Iris cabai rawit merah, tomat, daun bawang, dan sawi hijau sesuai selera. Sisihkan untuk digunakan pada tahap memasak berikutnya. Masak telur terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan telur. Masak hingga matang dan bagian luarnya sedikit kering. Setelah itu, angkat dan sisihkan. Tumis bumbu hingga harum. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu halus. Aduk secara merata sampai aromanya keluar, kemudian tambahkan irisan tomat dan cabai rawit. Tumis sebentar hingga bahan mulai layu. Buat kuah berbumbu. Tuangkan 500 ml air ke dalam wajan. Tambahkan saus sambal, saus tiram, kecap asin, kecap manis, serta kaldu bubuk. Aduk hingga semua bumbu tercampur, lalu tunggu sampai kuah mendidih. Masukkan mie dan telur. Tambahkan mie telur kering ke dalam kuah. Masukkan pula telur yang sudah dimasak sebelumnya dan dipotong-potong. Tambahkan daun bawang, kemudian masak hingga mie matang dan bumbu meresap. Tambahkan sayuran. Masukkan sawi hijau menjelang proses memasak selesai. Aduk sebentar hingga sayuran layu, tetapi tetap memiliki tekstur yang segar. Sajikan selagi hangat. Pindahkan mie nyemek ke dalam mangkuk saji. Tambahkan kerupuk dan taburan bawang goreng agar rasanya semakin nikmat. Tips agar Mie Nyemek Lebih Lezat Agar hasil masakan semakin maksimal, perhatikan tingkat kematangan mie ketika dimasak. Jangan terlalu lama memasaknya supaya tekstur mie tidak lembek. Selain itu, masukkan sawi menjelang akhir proses memasak agar warnanya tetap menarik dan tidak terlalu layu. Takaran cabai juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika menyukai sensasi pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit dapat ditambah. Mie nyemek telur pun siap dinikmati bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, hidangan hangat ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera.