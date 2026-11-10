Jadi Buruan Wisatawan! 3 Tempat Makan Gudeg yang Enak dan Terkenal di Jogja

3 Tempat Makan Gudeg yang Enak di Jogja./Instagram @gudegyudjum
JawaPos.com – Yogyakarta menjadi salah satu kota yang banyak dikunjungi para wisatawan karena menawarkan banyak kuliner enak dan legendaris, salah satunya yaitu gudeg.
Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang berbahan dasar nangka muda dan dimasak bersama dengan santan dan rempah-rempah lainnya.
Hidangan gudeg ini memiliki cita rasa manis dan gurih, biasanya hidangan ini disajikan bersama dengan nasi putih, ayam kampung, telur, serta sambal krecek.
Perpaduan lauk dan bumbu menghasilkan cita rasa yang khas, sehingga membuat hidangana ini menjadi salah satu kuliner favorit para wisatawan yang mengunjungi kota ini.
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Di Yogyakarta, ada beberapa tempat makan gudeg yang menawarkan cita rasa yang enak. Berikut tiga rekomendasi tempat makan gudeg di Yogyakarata yang wajib dicoba.
1. Gudeg Yu Djum
Gudeg Yu Djum merupakan salah satu tempat makan gudeg legendaris yang sudah ada sejak tahun 1950 dan tempat makan ini banyak dikunjungi para wisatawan.
Dilansir dari akun Instagram @gudegyudjum, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi gudeg krecek telur, nasi gudegkrecek sayap, nasi gudeg krecek suwir, nasi gudeg krecek dada, dan menu makanan lainnya.
Tempat makan nasi gudeg di Gudeg Yu Djum ini juga menawarkan menu paket besek dan gudeg vacuum yang bisa para wisatawan bawa untuk oleh-oleh.
Untuk harga gudeg di Gudeg Yu Djum dikenakan harga mulaid ari Rp 17 ribu dan tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Karang Asem, Kocoran, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
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