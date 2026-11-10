15 Pusat Oleh-Oleh Jogja Terbaik untuk Belanja, dari Kuliner Bakpia hingga Batik Selama Wisata

Kuliner dan pusat oleh-oleh di Jogja / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Oleh-oleh Jogja menjadi incaran utama wisatawan karena Yogyakarta menyimpan beragam produk khas, mulai dari makanan tradisional, kerajinan tangan, hingga busana batik.
Berbagai pusat oleh-oleh tersebar dari kawasan belanja ikonik sampai desa pengrajin, sehingga belanja oleh-oleh terasa seperti pengalaman budaya yang bermakna.
Setiap sudut wisata Yogyakarta menyimpan kejutan bagi para pemburu buah tangan dengan pilihan harga yang sangat beragam.
Dilansir dari laman Traveloka dan telkomsel.com pada Selasa (10/11), berikut daftar lengkapnya yang bisa menjadi panduan sebelum kamu mulai berburu buah tangan.
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1. Bakpia pathok 25
Bakpia Pathok 25 berlokasi di Jalan AIP II KS Tubun Nomor 504, Pathuk, dan dekat kawasan Malioboro yang ramai.
Kue bundar berisi pasta kacang hijau ini menjadi simbol kuliner Yogyakarta, dan pembeli disarankan datang pagi agar tetap segar.
Variannya mencakup kacang hijau klasik, keju, cokelat, dan stroberi, dengan harga satu boks berisi sepuluh mulai Rp30.000 hingga Rp50.000.
2. Cokelat monggo
Produsen cokelat premium ini memakai biji kakao pilihan dari berbagai pulau untuk menghasilkan cokelat gelap berkadar kakao 69 persen.
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