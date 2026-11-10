15 Pusat Oleh-Oleh Jogja Terbaik untuk Belanja, dari Kuliner Bakpia hingga Batik Selama Wisata

JawaPos.com – Oleh-oleh Jogja menjadi incaran utama wisatawan karena Yogyakarta menyimpan beragam produk khas, mulai dari makanan tradisional, kerajinan tangan, hingga busana batik.

Berbagai pusat oleh-oleh tersebar dari kawasan belanja ikonik sampai desa pengrajin, sehingga belanja oleh-oleh terasa seperti pengalaman budaya yang bermakna.

Setiap sudut wisata Yogyakarta menyimpan kejutan bagi para pemburu buah tangan dengan pilihan harga yang sangat beragam.

Dilansir dari laman Traveloka dan telkomsel.com pada Selasa (10/11), berikut daftar lengkapnya yang bisa menjadi panduan sebelum kamu mulai berburu buah tangan.

1. Bakpia pathok 25

Bakpia Pathok 25 berlokasi di Jalan AIP II KS Tubun Nomor 504, Pathuk, dan dekat kawasan Malioboro yang ramai.

Kue bundar berisi pasta kacang hijau ini menjadi simbol kuliner Yogyakarta, dan pembeli disarankan datang pagi agar tetap segar.

Variannya mencakup kacang hijau klasik, keju, cokelat, dan stroberi, dengan harga satu boks berisi sepuluh mulai Rp30.000 hingga Rp50.000.

2. Cokelat monggo