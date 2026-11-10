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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 18.06 WIB

11 Bakmi Legendaris untuk Kuliner Jogja Malam Hari, Tempat Makan Berusia Puluhan Tahun

Kuliner bakmi di Jogja / foto : Magnific/ jcomp - Image

Kuliner bakmi di Jogja / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Kuliner Jogja tidak lengkap tanpa bakmi Jogja, hidangan mi berkuah gurih yang dimasak di atas bara arang.

Banyak tempat makan bakmi di kota ini beroperasi sore hingga larut malam, bahkan ada yang berdiri sejak 1947.

Setiap warung punya racikan bumbu sendiri, sehingga bakmi legendaris di Yogyakarta menawarkan karakter rasa yang berbeda-beda.

Dilansir dari laman Traveloka dan telkomsel.com pada Selasa (10/11), berikut sebelas pilihan yang bisa menjadi panduan sebelum kamu berburu semangkuk bakmi hangat.

1. Bakmi jowo mbah gito

Bakmi Jowo Mbah Gito berada di Jalan Nyi Ageng Nis Nomor 9, Kotagede, dan buka setiap hari pukul 11.00–23.00.

Suasana rumah joglo klasik berpadu aroma bakmi yang dimasak memakai arang, sehingga pengalaman bersantap terasa semakin nikmat dan nyaman.

Bahan utamanya ayam kampung pilihan yang menghasilkan kaldu kaya, tersaji dalam dua varian yaitu bakmi godog dan bakmi goreng.

2. Bakmi dan bajigur kadin mbah hj. karto

Bakmi dan Bajigur Kadin Mbah Hj. Karto berdiri sejak 1947 di Jalan Bintaran Wetan Nomor 6, buka pukul 10.30–23.30.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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