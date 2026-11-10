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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Selasa, 10 November 2026 | 21.09 WIB

Resep Ayam Oseng Bumbu Taichan, Pedas Gurih dengan Aroma Daun Jeruk

Potret ayam oseng bumbu taichan yang pedas gurih dan beraroma jeruk. (Sumber: instagram.com/@bellepoqueee_) - Image

Potret ayam oseng bumbu taichan yang pedas gurih dan beraroma jeruk. (Sumber: instagram.com/@bellepoqueee_)

JawaPos.com - Olahan ayam pedas selalu punya tempat tersendiri bagi pencinta makanan bercita rasa kuat. Jika biasanya ayam taichan disajikan dalam bentuk sate dengan sambal terpisah, kali ini kamu bisa mencoba variasi yang lebih praktis, yaitu Ayam Oseng Bumbu Taichan. Potongan ayam dimasak langsung bersama bumbu cabai sehingga rasa pedas dan gurihnya meresap.

Hidangan ini menggunakan fillet paha ayam yang memiliki tekstur cenderung lebih juicy. Sebelum dimasak, ayam dimarinasi dengan garam, penyedap, bubuk bawang putih, dan lada agar rasanya lebih berbumbu.

Sementara itu, campuran cabai merah keriting, cabai rawit, serta bawang putih menjadi dasar bumbu oseng yang memberikan sensasi pedas menggugah selera.

Resep Ayam Oseng Bumbu Taichan ini dibagikan oleh akun Instagram @bellepoqueee_. Tambahan daun jeruk memberikan aroma segar yang khas, sedangkan saus tiram membantu memperkuat rasa gurih.

Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang atau makan malam, terutama bagi yang menyukai olahan ayam dengan cita rasa pedas.

Bahan:
500 gram fillet paha ayam
12 buah cabai merah keriting
5-10 buah cabai rawit
4 siung bawang putih
Daun jeruk secukupnya
Daun bawang secukupnya
1 sdm saus tiram
Air secukupnya
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Penyedap secukupnya

Bahan marinasi ayam:
Garam secukupnya
Penyedap secukupnya
Bubuk bawang putih secukupnya
Lada secukupnya

Cara Pembuatan:
1. Potong fillet paha ayam menjadi bagian kecil sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, penyedap, bubuk bawang putih, dan lada. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat agar marinasi meresap.
2. Siapkan cabai merah keriting, cabai rawit, dan bawang putih. Haluskan seluruh bahan menggunakan blender atau ulekan. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera, terutama dengan mengatur jumlah cabai rawit yang digunakan.
3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu cabai yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga harum dan matang. Tambahkan daun jeruk agar aromanya semakin keluar.
4. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga potongan ayam tercampur rata dengan cabai dan mulai berubah warna. Masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk agar bumbu tidak mudah gosong.
5. Tambahkan saus tiram, garam, gula, dan penyedap secukupnya. Tuangkan sedikit air agar bumbu lebih mudah meresap ke dalam ayam. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata.
6. Masak sampai ayam matang sempurna dan air mulai menyusut. Pastikan bagian dalam ayam tidak lagi mentah. Jika ingin hasil yang lebih berkuah, sisakan sedikit cairan bumbu, sedangkan jika menyukai tekstur oseng yang lebih kering, lanjutkan memasak hingga air menyusut.
7. Terakhir, masukkan daun bawang yang sudah diiris. Aduk sebentar hingga layu, kemudian koreksi rasa. Angkat dan sajikan Ayam Oseng Bumbu Taichan selagi hangat.

Ayam Oseng Bumbu Taichan menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dalam satu hidangan. Potongan ayam yang dibalut bumbu cabai semakin nikmat dengan aroma daun jeruk dan tambahan daun bawang. Bumbu yang meresap juga membuat lauk ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Jika ingin rasa pedas yang lebih kuat, jumlah cabai rawit bisa ditambah sesuai selera. Sebaliknya, kurangi cabai rawit jika ingin rasa pedas yang lebih ringan tanpa menghilangkan karakter bumbu taichan. Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang praktis, menu ini bisa menjadi variasi olahan ayam untuk hidangan sehari-hari.

Editor: Hanny Suwindari
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