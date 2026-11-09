Wajib Tahu! Ini Dia 3 Tempat Kuliner Tertua di Bandung yang Masih Eksis

JawaPos.com – Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dengan pemandangan alam dan suasana sejuk, tetapi juga memiliki banyak tempat kuliner legendaris.

Beberapa tempat kuliner ini bahkan sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan masih bertahan hingga sekarang.

Tempat-tempat kuliner ini memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari bangunan bergaya klasik hingga menu makanan yang khas.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat kuliner tertua di Bandung yang menarik untuk dikunjungi saat berwisata kuliner di kota Kembang.

1. Braga Permai

Braga Permai menjadi salah satu tempat makan legendaris di Bandung yanag sudah berdiri sejak tahun 1918.

Tempat makan ini memiliki desain tempat dan suasana klasik yang masih dipertahankan hingga sekarang.

Dilansir dari akun Instagram @bragapermaibandung, tempat makan ini menawarkan berbagai pilihan hidangan, mulai dari makanan Indinesia hingga sajian bergaya Eropa.

Ada beberapa menu yang menarik untuk dicoba, seperti soto bandung, sop buntut kuah, lontong cap gomeh, pizza lobster, chicken popcorn, mushroom soup, dan menu makanan lainnya.