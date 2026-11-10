Resep Bakwan Ayam High Protein, Camilan Gurih Praktis Tanpa Banyak Tepung

Potret bakwan ayam high protein dengan ayam cincan, telur, dan wijen. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)
JawaPos.com - Bakwan identik dengan gorengan berbahan dasar tepung dan sayuran. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba jika ingin menikmati camilan gurih dengan bahan utama ayam.
Bakwan Ayam High Protein ini menggunakan daging ayam sebagai komposisi utama, sehingga teksturnya lebih padat dan kaya rasa.
JawaPos.com - Perpaduan ayam cincang, telur, dan sedikit tepung kentang atau potato starch membuat adonan mudah dibentuk.
Bumbu seperti onion powder, bawang putih, kecap asin, serta lada hitam memberikan cita rasa gurih dengan aroma yang menggugah selera. Tambahan biji wijen dan daun bawang juga membuat rasanya semakin menarik.
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Resep Bakwan Ayam High Protein dibagikan oleh akun Instagram @bakingrumahan. Cara membuatnya cukup sederhana karena semua bahan hanya perlu dicampurkan, kemudian dimasak menggunakan teflon dan dilanjutkan dengan air fryer. Jika tidak memiliki air fryer, bakwan juga bisa dimasak sepenuhnya menggunakan teflon hingga matang.
Bahan:
150 gram ayam, cincang kasar atau potong kecil
1½ sdm onion powder
1 sdm bawang putih cincang
1 sdm biji wijen
1 sdm kecap asin
Daun bawang secukupnya
1 butir telur
3 sdt potato starch atau tepung kentang
Kaldu jamur secukupnya
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Sedikit minyak untuk memasak
Cara Pembuatan:
1. Siapkan daging ayam, kemudian cincang kasar atau potong menjadi bagian kecil sesuai selera. Jika ingin tekstur bakwan yang lebih menyatu, ayam bisa dicincang hingga cukup halus, tetapi tidak perlu sampai menyerupai pasta.
2. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan onion powder, bawang putih cincang, biji wijen, kecap asin, dan daun bawang yang sudah diiris tipis.
3. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian masukkan potato starch, kaldu jamur, garam, dan lada hitam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang cukup padat untuk dicetak.
4. Panaskan sedikit minyak di atas teflon menggunakan api sedang cenderung kecil. Ambil satu sendok adonan, lalu letakkan di atas wajan. Pipihkan perlahan agar bentuknya menyerupai bakwan dengan ketebalan yang merata.
5. Masak sebentar hingga bagian bawah mulai berubah warna dan cukup kokoh untuk dibalik. Lakukan hal yang sama pada sisa adonan. Tahap ini membantu membentuk permukaan bakwan sebelum proses pematangan berikutnya.
6. Pindahkan bakwan ke dalam keranjang air fryer. Lanjutkan memasak hingga bagian dalam ayam matang sempurna dan bagian luarnya terlihat lebih kering. Suhu serta durasi dapat disesuaikan dengan jenis air fryer dan ketebalan bakwan. Pastikan suhu bagian dalam ayam mencapai minimal 74 derajat Celsius.
7. Jika tidak menggunakan air fryer, proses memasak bisa dilanjutkan sepenuhnya di atas teflon. Gunakan api kecil hingga sedang dan balik bakwan secara berkala agar kedua sisinya matang merata tanpa cepat gosong.
8. Setelah matang, angkat bakwan dan tiriskan jika masih terdapat minyak berlebih. Sajikan selagi hangat agar teksturnya lebih nikmat.
Bakwan Ayam High Protein bisa menjadi alternatif camilan gurih yang berbeda dari bakwan sayur pada umumnya. Kandungan ayam dan telur menjadi sumber protein dalam hidangan ini, sedangkan penggunaan potato starch dalam jumlah sedikit membantu menyatukan adonan tanpa membuatnya didominasi tepung.
Untuk melengkapi penyajian, bakwan bisa disantap bersama saus sambal, saus tomat, atau cocolan favorit lainnya. Menu ini juga cocok dijadikan lauk pendamping maupun bekal praktis. Dengan bahan sederhana dan pilihan metode memasak menggunakan teflon atau air fryer, kamu bisa membuat bakwan ayam sendiri di rumah tanpa proses yang merepotkan.
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