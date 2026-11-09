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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 10 November 2026 | 06.13 WIB

Bikin Ketagihan! Ini Resep Chicken Popcorn dengan Balutan Tepung yang Super Renyah

Resep Chicken Popcorn yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Chicken popcorn bisa menjadi pilihan menu sederhana yang cocok disantap kapan saja. Olahan ayam berukuran kecil ini memiliki perpaduan rasa gurih dengan lapisan tepung yang renyah, sehingga disukai berbagai kalangan.

Hidangan tersebut dibuat menggunakan daging ayam filet yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dan dilapisi adonan tepung sebelum digoreng. Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan bagian luar yang garing dengan tekstur daging ayam yang tetap empuk dan juicy.

Selain bisa dijadikan camilan sehari-hari, chicken popcorn juga nikmat disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Makanan ini semakin menggugah selera ketika disantap bersama saus sambal atau saus favorit lainnya.

Menariknya, chicken popcorn cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya relatif sederhana dan proses pengolahannya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Kunci kelezatannya terletak pada bumbu marinasi yang meresap serta campuran tepung yang menghasilkan tekstur renyah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep chicken popcorn rumahan dengan cita rasa gurih dan tekstur renyah yang bisa dicoba.

Bahan-Bahan Chicken Popcorn

Bahan marinasi:

  • 500 gram dada ayam filet
  • 4 siung bawang putih
  • ¼ buah bawang bombai
  • 100 ml susu
  • ¾ sdt garam
  • ¾ sdt kaldu bubuk atau penyedap
  • ¼ sdt merica
  • ½ sdm mixed herbs
  • 1 sdt bubuk paprika
  • 1 sdt cuka
  • 2 sdm saus sambal
  • 1 butir telur
  • 6 sdm campuran tepung kering

Bahan tepung kering:

  • 300 gram tepung terigu protein sedang
  • 2 sdt bubuk paprika
  • 1 sdm bubuk bawang putih (opsional)
  • 100 gram tepung maizena
  • 1 sdm baking powder
  • 1 sdt garam
  • ½ sdt merica

Bahan pelengkap:

  • Saus sambal secukupnya

Cara Membuat Chicken Popcorn

  1. Pertama, bersihkan dan keringkan dada ayam filet menggunakan tisu dapur. Setelah itu, potong ayam menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran sekitar satu ruas jempol, kemudian masukkan ke dalam wadah.
  2. Siapkan bawang putih dan bawang bombai, lalu potong menjadi beberapa bagian. Haluskan kedua bahan tersebut bersama susu menggunakan blender.
  3. Tuangkan campuran bawang dan susu ke dalam wadah berisi ayam. Tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, mixed herbs, bubuk paprika, cuka, saus sambal, serta telur. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
  4. Diamkan ayam selama kurang lebih 15–30 menit agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging.
  5. Sambil menunggu proses marinasi, buat adonan tepung kering dengan mencampurkan tepung terigu, maizena, bubuk paprika, bubuk bawang putih, baking powder, garam, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
  6. Ambil sekitar 6 sendok makan campuran tepung kering, kemudian masukkan ke dalam ayam yang sudah dimarinasi. Aduk kembali sampai seluruh potongan ayam terlapisi adonan.
  7. Selanjutnya, balurkan setiap potongan ayam ke dalam sisa tepung kering satu per satu. Pastikan seluruh permukaannya tertutup tepung secara merata.
  8. Panaskan minyak goreng dalam jumlah cukup. Masukkan potongan ayam secara bertahap, kemudian goreng menggunakan api sedang cenderung kecil hingga matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan.
  9. Setelah chicken popcorn matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
  10. Pindahkan ke dalam piring saji dan hidangkan bersama saus sambal sebagai pelengkap.

Chicken popcorn rumahan kini siap dinikmati. Teksturnya yang renyah di luar dengan daging ayam yang lembut di dalam membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan saat berkumpul bersama keluarga maupun lauk untuk menu makan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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