Bikin Menu Makan Makin Istimewa! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam ala Rumahan

Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Bebek goreng menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging yang khas. Apalagi jika diolah menggunakan aneka rempah dan disajikan bersama sambal hitam yang pedas serta kaya rasa.

Kombinasi kulit bebek yang renyah, daging yang empuk, dan sambal dengan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Kunci kelezatan bebek goreng terletak pada proses pengungkepan. Daging perlu dimasak bersama bumbu hingga empuk dan rempahnya meresap sempurna sebelum digoreng sampai berwarna kecokelatan.

Sementara itu, sambal hitam menjadi pelengkap istimewa karena memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang membuat selera makan semakin meningkat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bebek goreng krispi sambal hitam yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-bahan Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam Bahan ungkepan:

2 ekor bebek

1 sdm garam

1 sdm penyedap

1,5 liter air

4 sachet terasi yang sudah dibakar

50 gram kelapa sangrai

35 gram gula aren, potong-potong Bumbu halus:

10 siung bawang putih

2 buah kunyit ukuran sedang

1 sdm ketumbar

30 ml minyak goreng Bumbu rajang:

20 butir kemiri

15 siung bawang merah

5 jempol lengkuas, iris tipis

1 jempol jahe, iris

2 buah kencur ukuran besar (opsional) Bahan aromatik:

3 batang serai

5 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk Bahan sambal hitam:

8 siung bawang merah

5 siung bawang putih

5 buah cabai merah besar

25 buah cabai rawit merah

1–2 buah kluwek (opsional)

200 ml air ungkepan bebek

1 sdt penyedap

⅓ sdt garam

2 sdm rempah ungkepan bebek

200 ml air

20 gram gula aren Bahan pelengkap: