Bikin Menu Makan Makin Istimewa! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam ala Rumahan

JawaPos.com – Bebek goreng menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging yang khas. Apalagi jika diolah menggunakan aneka rempah dan disajikan bersama sambal hitam yang pedas serta kaya rasa.
Kombinasi kulit bebek yang renyah, daging yang empuk, dan sambal dengan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Kunci kelezatan bebek goreng terletak pada proses pengungkepan. Daging perlu dimasak bersama bumbu hingga empuk dan rempahnya meresap sempurna sebelum digoreng sampai berwarna kecokelatan.
Sementara itu, sambal hitam menjadi pelengkap istimewa karena memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang membuat selera makan semakin meningkat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bebek goreng krispi sambal hitam yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Bahan ungkepan:
Bumbu halus:
Bumbu rajang:
Bahan aromatik:
Bahan sambal hitam:
Bahan pelengkap:
Bebek goreng krispi sambal hitam siap dinikmati. Perpaduan daging yang empuk, bagian luar yang renyah, serta sambal hitam bercita rasa gurih dan pedas dijamin membuat menu makan di rumah semakin istimewa.
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Jawa Pos
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