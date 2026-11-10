Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Sambal Rebon Cabe Gendot Ini Bikin Nasi Cepat Habis

Resep Cabe Gendot Sambal Rebon yang Enak dan Menggugah Selera Makan JawaPos.com – Menikmati nasi putih hangat bersama sambal bercita rasa pedas dan gurih memang selalu berhasil meningkatkan selera makan. Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah cabe gendot sambal rebon dengan perpaduan rasa pedas, asin, dan aroma rempah yang khas. Hidangan ini memadukan cabe gendot yang terkenal dengan sensasi pedasnya bersama udang rebon kering yang memberikan rasa gurih alami. Tambahan bawang, kencur, terasi, dan daun jeruk membuat aromanya semakin harum dan menggugah selera. Cabe gendot sendiri merupakan jenis cabai berukuran gemuk dengan bentuk menyerupai paprika kecil. Meski tampilannya terlihat unik, cabai ini mempunyai tingkat kepedasan yang cukup tinggi sehingga cocok bagi pencinta makanan pedas. Sambal ini juga nikmat disantap bersama berbagai lauk sederhana seperti tahu goreng, terong goreng, maupun ikan goreng. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep cabe gendot sambal rebon ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang ataupun makan malam bersama keluarga. Baca Juga:Kuah Hitamnya Kaya Rempah, Begini Resep Rawon Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah Bahan-Bahan Cabe Gendot Sambal Rebon Bahan bumbu rajang: 8 siung bawang putih

6 siung bawang merah

4 cm kencur

4 buah cabai rawit merah

4 buah cabai merah keriting Bahan utama dan pelengkap bumbu: 12 buah cabe gendot

5 lembar daun jeruk

4 sdm udang rebon

1 sdt kunyit bubuk (opsional)

½ sdm kecap manis

4 gram terasi

1 sdt garam

½ sdm kaldu jamur

1 sdm gula pasir

150 ml air

3 sdm minyak goreng Bahan pelengkap: Nasi putih hangat

Terong ungu goreng

Tahu goreng Cara Membuat Cabe Gendot Sambal Rebon Siapkan udang rebon. Bersihkan rebon seperlunya, kemudian rebus selama sekitar 1–2 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan hingga airnya berkurang. Haluskan bumbu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit merah, serta cabai merah keriting ke dalam food chopper. Proses sampai seluruh bahan menjadi bumbu halus. Potong cabe gendot. Belah cabai menjadi dua bagian agar bumbu lebih mudah meresap ketika dimasak. Gunakan sarung tangan apabila diperlukan karena cabai memiliki tingkat kepedasan tinggi. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan bumbu halus bersama udang rebon, daun jeruk, dan kunyit bubuk. Aduk hingga aromanya keluar dan bumbu mulai matang. Tambahkan terasi. Masukkan terasi ke dalam tumisan, kemudian hancurkan dan aduk hingga tercampur rata dengan bumbu lainnya. Masukkan cabe gendot. Tambahkan potongan cabai ke dalam wajan. Tumis sebentar agar tercampur dengan bumbu dan aroma pedasnya mulai keluar. Bumbui dan masak hingga meresap. Tuangkan air, kemudian tambahkan kecap manis, garam, gula pasir, serta kaldu jamur. Aduk hingga merata dan masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai bumbu meresap. Angkat dan sajikan. Setelah cabai matang dan kuah bumbu mulai menyusut, matikan kompor. Pindahkan sambal ke dalam wadah saji. Cabe gendot sambal rebon siap dinikmati bersama nasi putih hangat, terong ungu goreng, dan tahu goreng sebagai pelengkap. Perpaduan pedasnya cabe gendot, gurihnya udang rebon, serta aroma kencur dan daun jeruk membuat hidangan sederhana ini terasa istimewa. Cocok dijadikan menu rumahan bagi siapa saja yang menyukai masakan pedas dengan cita rasa rempah yang kuat.