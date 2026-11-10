Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Sambal Rebon Cabe Gendot Ini Bikin Nasi Cepat Habis

JawaPos.com – Menikmati nasi putih hangat bersama sambal bercita rasa pedas dan gurih memang selalu berhasil meningkatkan selera makan. Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah cabe gendot sambal rebon dengan perpaduan rasa pedas, asin, dan aroma rempah yang khas. Hidangan ini memadukan cabe gendot yang terkenal dengan sensasi pedasnya bersama udang rebon kering yang memberikan rasa gurih alami. Tambahan bawang, kencur, terasi, dan daun jeruk membuat aromanya semakin harum dan menggugah selera. Cabe gendot sendiri merupakan jenis cabai berukuran gemuk dengan bentuk menyerupai paprika kecil. Meski tampilannya terlihat unik, cabai ini mempunyai tingkat kepedasan yang cukup tinggi sehingga cocok bagi pencinta makanan pedas. Sambal ini juga nikmat disantap bersama berbagai lauk sederhana seperti tahu goreng, terong goreng, maupun ikan goreng. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep cabe gendot sambal rebon ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang ataupun makan malam bersama keluarga. Bahan bumbu rajang: Bahan utama dan pelengkap bumbu: Bahan pelengkap: Cabe gendot sambal rebon siap dinikmati bersama nasi putih hangat, terong ungu goreng, dan tahu goreng sebagai pelengkap. Perpaduan pedasnya cabe gendot, gurihnya udang rebon, serta aroma kencur dan daun jeruk membuat hidangan sederhana ini terasa istimewa. Cocok dijadikan menu rumahan bagi siapa saja yang menyukai masakan pedas dengan cita rasa rempah yang kuat.
Bahan-Bahan Cabe Gendot Sambal Rebon
Cara Membuat Cabe Gendot Sambal Rebon
JawaPos.com – Menikmati nasi putih hangat bersama sambal bercita rasa pedas dan gurih memang selalu berhasil meningkatkan selera makan. Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah cabe gendot sambal rebon dengan perpaduan rasa pedas, asin, dan aroma rempah yang khas.
Hidangan ini memadukan cabe gendot yang terkenal dengan sensasi pedasnya bersama udang rebon kering yang memberikan rasa gurih alami. Tambahan bawang, kencur, terasi, dan daun jeruk membuat aromanya semakin harum dan menggugah selera.
Cabe gendot sendiri merupakan jenis cabai berukuran gemuk dengan bentuk menyerupai paprika kecil. Meski tampilannya terlihat unik, cabai ini mempunyai tingkat kepedasan yang cukup tinggi sehingga cocok bagi pencinta makanan pedas. Sambal ini juga nikmat disantap bersama berbagai lauk sederhana seperti tahu goreng, terong goreng, maupun ikan goreng.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep cabe gendot sambal rebon ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang ataupun makan malam bersama keluarga.
Bahan bumbu rajang:
Bahan utama dan pelengkap bumbu:
Bahan pelengkap:
Cabe gendot sambal rebon siap dinikmati bersama nasi putih hangat, terong ungu goreng, dan tahu goreng sebagai pelengkap.
Perpaduan pedasnya cabe gendot, gurihnya udang rebon, serta aroma kencur dan daun jeruk membuat hidangan sederhana ini terasa istimewa. Cocok dijadikan menu rumahan bagi siapa saja yang menyukai masakan pedas dengan cita rasa rempah yang kuat.
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Jawa Pos
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