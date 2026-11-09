Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Gurih dan Menggoda

Resep Bakso Ayam Bakar yang Praktis dan Bikin Ketagihan JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit yang mudah ditemukan di berbagai tempat. Selain disajikan bersama kuah hangat, olahan berbahan dasar daging ini juga bisa dikreasikan menjadi bakso bakar dengan cita rasa yang tidak kalah menggugah selera. Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah bakso ayam bakar. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan bumbu oles bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas menghasilkan hidangan yang cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping. Keistimewaan makanan ini terletak pada aroma bakaran yang khas serta bumbu yang meresap ke dalam setiap bagian bakso. Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bisa dilakukan sendiri di dapur rumah menggunakan peralatan yang tersedia. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam bakar ini menggunakan campuran daging paha dan dada ayam agar menghasilkan tekstur yang lembut sekaligus gurih. Penasaran ingin membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak bakso ayam bakar yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-Bahan Bakso Ayam Bakar Bahan adonan bakso: 300 gram paha ayam filet (setengah beku).

150 gram dada ayam filet (setengah beku).

50 gram kulit ayam rebus (opsional).

4 sendok makan air es.

1 butir telur.

4 siung bawang putih, belah menjadi dua.

4 siung bawang merah, belah menjadi dua.

2 sendok makan minyak.

¼ sendok teh pala bubuk.

½ sendok makan baking powder.

1 sendok makan tepung terigu protein sedang.

5 sendok makan tepung tapioka.

1½ sendok teh garam.

2 sendok teh kaldu bubuk.

1½ sendok makan gula pasir.

¼ sendok teh merica. Bahan bumbu bakar: 2 siung bawang putih.

2 sendok makan margarin.

2 sendok makan saus tomat.

1 sendok makan saus sambal.

2 sendok makan saus tiram.

½ sendok makan kecap Maggi.

3 sendok makan kecap manis.

1–2 buah jeruk limau. Bahan pelengkap: Bawang goreng secukupnya.

Cabai rawit merah iris secukupnya.

Jeruk limau secukupnya. Cara Membuat Bakso Ayam Bakar Tumis bawang terlebih dahulu Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dibelah, kemudian goreng sampai harum dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan. Siapkan daging ayam Potong paha dan dada ayam menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dihaluskan. Pastikan daging dalam kondisi setengah beku untuk membantu menghasilkan adonan bakso yang baik. Haluskan bahan utama Masukkan paha ayam, dada ayam, garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, serta air es ke dalam food processor. Proses seluruh bahan hingga halus dan teksturnya mulai lengket. Tambahkan bawang dan telur Masukkan bawang merah serta bawang putih yang sudah digoreng. Tambahkan pula kulit ayam rebus dan telur, kemudian haluskan kembali sampai adonan benar-benar lembut dan tercampur rata. Masukkan tepung Tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu ke dalam adonan. Proses kembali hingga seluruh bahan menyatu. Setelah selesai, pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Bentuk dan rebus bakso Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api. Bentuk adonan menjadi bulatan bakso sesuai ukuran yang diinginkan, lalu masukkan ke dalam air panas. Rebus sampai matang, angkat, dan tiriskan. Biarkan bakso hingga dingin. Tusukkan bakso ke tusuk sate Setelah bakso cukup dingin, tusukkan beberapa butir bakso pada setiap tusuk sate. Susun dengan rapi agar lebih mudah ketika dibakar. Racik bumbu oles Siapkan mangkuk, lalu masukkan bawang putih parut, kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap Maggi, dan margarin. Tambahkan perasan jeruk limau, kemudian aduk sampai seluruh bahan tercampur merata. Bakar bakso hingga bumbu meresap Sebelum diberi bumbu, sayat sedikit permukaan bakso agar olesan lebih mudah meresap. Bakar bakso sampai bagian luarnya sedikit kecokelatan. Setelah itu, oleskan campuran bumbu secara merata. Lanjutkan proses pembakaran sampai mengeluarkan aroma harum dan warnanya semakin menarik. Oleskan kembali bumbu sambil membakar agar cita rasanya semakin meresap. Sajikan selagi hangat Angkat bakso ayam bakar setelah matang, kemudian tata di atas piring saji. Tambahkan taburan bawang goreng, irisan cabai rawit merah, dan perasan jeruk limau sesuai selera. Bakso ayam bakar dengan tekstur lembut dan balutan bumbu manis gurih siap dinikmati. Hidangan ini cocok disajikan sebagai camilan sore, menu makan bersama keluarga, maupun inspirasi jajanan rumahan. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan dan proses pembuatan yang praktis, kamu bisa menikmati bakso ayam bakar lezat tanpa harus membelinya di luar.