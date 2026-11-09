Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Resep Bakso Ayam Bakar yang Gurih dan Menggoda

JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit yang mudah ditemukan di berbagai tempat. Selain disajikan bersama kuah hangat, olahan berbahan dasar daging ini juga bisa dikreasikan menjadi bakso bakar dengan cita rasa yang tidak kalah menggugah selera. Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah bakso ayam bakar. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan bumbu oles bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas menghasilkan hidangan yang cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping. Keistimewaan makanan ini terletak pada aroma bakaran yang khas serta bumbu yang meresap ke dalam setiap bagian bakso. Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bisa dilakukan sendiri di dapur rumah menggunakan peralatan yang tersedia. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam bakar ini menggunakan campuran daging paha dan dada ayam agar menghasilkan tekstur yang lembut sekaligus gurih. Penasaran ingin membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak bakso ayam bakar yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan adonan bakso: Bahan bumbu bakar: Bahan pelengkap: Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dibelah, kemudian goreng sampai harum dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan. Potong paha dan dada ayam menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dihaluskan. Pastikan daging dalam kondisi setengah beku untuk membantu menghasilkan adonan bakso yang baik. Masukkan paha ayam, dada ayam, garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, serta air es ke dalam food processor. Proses seluruh bahan hingga halus dan teksturnya mulai lengket. Masukkan bawang merah serta bawang putih yang sudah digoreng. Tambahkan pula kulit ayam rebus dan telur, kemudian haluskan kembali sampai adonan benar-benar lembut dan tercampur rata. Tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu ke dalam adonan. Proses kembali hingga seluruh bahan menyatu. Setelah selesai, pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api. Bentuk adonan menjadi bulatan bakso sesuai ukuran yang diinginkan, lalu masukkan ke dalam air panas. Rebus sampai matang, angkat, dan tiriskan. Biarkan bakso hingga dingin.
Bahan-Bahan Bakso Ayam Bakar
Cara Membuat Bakso Ayam Bakar
JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit yang mudah ditemukan di berbagai tempat. Selain disajikan bersama kuah hangat, olahan berbahan dasar daging ini juga bisa dikreasikan menjadi bakso bakar dengan cita rasa yang tidak kalah menggugah selera.
Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah bakso ayam bakar. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan bumbu oles bercita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas menghasilkan hidangan yang cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping.
Keistimewaan makanan ini terletak pada aroma bakaran yang khas serta bumbu yang meresap ke dalam setiap bagian bakso. Menariknya, proses pembuatannya cukup sederhana dan bisa dilakukan sendiri di dapur rumah menggunakan peralatan yang tersedia.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso ayam bakar ini menggunakan campuran daging paha dan dada ayam agar menghasilkan tekstur yang lembut sekaligus gurih.
Penasaran ingin membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak bakso ayam bakar yang bisa kamu praktikkan di rumah.
Bahan adonan bakso:
Bahan bumbu bakar:
Bahan pelengkap:
Panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dibelah, kemudian goreng sampai harum dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan.
Potong paha dan dada ayam menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dihaluskan. Pastikan daging dalam kondisi setengah beku untuk membantu menghasilkan adonan bakso yang baik.
Masukkan paha ayam, dada ayam, garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, serta air es ke dalam food processor. Proses seluruh bahan hingga halus dan teksturnya mulai lengket.
Masukkan bawang merah serta bawang putih yang sudah digoreng. Tambahkan pula kulit ayam rebus dan telur, kemudian haluskan kembali sampai adonan benar-benar lembut dan tercampur rata.
Tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu ke dalam adonan. Proses kembali hingga seluruh bahan menyatu. Setelah selesai, pindahkan adonan ke dalam mangkuk.
Didihkan air di dalam panci, kemudian kecilkan api. Bentuk adonan menjadi bulatan bakso sesuai ukuran yang diinginkan, lalu masukkan ke dalam air panas. Rebus sampai matang, angkat, dan tiriskan. Biarkan bakso hingga dingin.
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