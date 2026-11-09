Resep Rice Paper Chicken Tofu Crispy, Camilan Ayam Tofu yang Renyah

JawaPos.com - Ingin membuat camilan gurih dengan bahan sederhana tanpa harus menggorengnya dalam minyak banyak?

Rice Paper Chicken Tofu Crispy bisa menjadi salah satu pilihan untuk dicoba. Hidangan ini memadukan ayam cincang dan tofu sebagai isian, kemudian dibungkus menggunakan rice paper serta nori sebelum dimasak dengan air fryer.

Perpaduan bahan tersebut menghasilkan tekstur yang menarik. Rice paper menjadi lapisan luar yang renyah setelah dimasak, sedangkan campuran ayam dan tofu memberikan tekstur lembut dengan rasa gurih.

Tambahan nori juga menghadirkan aroma khas rumput laut yang membuat camilan ini terasa semakin nikmat.

Resep Rice Paper Chicken Tofu Crispy dibagikan oleh akun Instagram @lennatriyana. Cara membuatnya cukup praktis karena bahan isian hanya perlu dicampurkan dengan bumbu, kemudian dibungkus dan dimasak menggunakan air fryer. Menu ini bisa dijadikan camilan sore, lauk pendamping, maupun bekal yang berbeda dari olahan ayam biasanya.

Bahan:

250 gram daging ayam cincang

150 gram tofu, hancurkan

2 siung bawang putih, cincang

1 batang daun bawang, iris tipis

3 lembar rice paper

3 lembar nori plain

Bahan bumbu:

1 sdm saus tiram

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

1/4 sdt lada

1/2 sdt minyak wijen

Cara Pembuatan:

1. Siapkan wadah berukuran cukup besar untuk mencampurkan seluruh bahan isian. Masukkan ayam cincang, tofu yang sudah dihancurkan, bawang putih cincang, dan irisan daun bawang.

2. Tambahkan saus tiram, kaldu ayam bubuk, lada, serta minyak wijen ke dalam campuran ayam dan tofu. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan adonan memiliki tekstur yang menyatu.

3. Siapkan rice paper dan nori. Basahi rice paper sebentar menggunakan air agar teksturnya melunak dan mudah dilipat. Jangan merendamnya terlalu lama karena rice paper bisa menjadi terlalu lembek dan sulit dibentuk.

4. Letakkan satu lembar nori di atas rice paper. Ambil sebagian adonan ayam tofu, kemudian letakkan di bagian tengah. Ratakan isian secukupnya agar tidak terlalu tebal sehingga lebih mudah matang saat dimasak.

5. Lipat bagian samping rice paper, kemudian gulung hingga seluruh isian tertutup rapat. Pastikan tidak ada bagian yang terbuka agar adonan tidak keluar selama proses memasak. Ulangi langkah ini sampai semua bahan habis.

6. Susun gulungan rice paper di dalam keranjang air fryer dengan jarak yang cukup agar panas dapat menyebar merata. Masak hingga bagian luarnya terlihat kering dan renyah. Suhu serta durasi memasak dapat disesuaikan dengan jenis air fryer dan ukuran gulungan.

7. Pastikan bagian tengah isian ayam matang sempurna sebelum diangkat. Untuk keamanan, suhu bagian dalam ayam perlu mencapai minimal 74 derajat Celsius. Setelah matang, keluarkan dan diamkan sebentar sebelum disajikan.

Rice Paper Chicken Tofu Crispy paling nikmat disantap selagi hangat ketika lapisan luarnya masih renyah. Isian ayam dan tofu memberikan rasa gurih yang berpadu dengan aroma bawang putih, daun bawang, serta nori. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuat camilan ini cocok untuk dinikmati kapan saja.