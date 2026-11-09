Resep Blanket Dimsum, Dimsum Ayam Udang Praktis Tanpa Perlu Dilipat

JawaPos.com - Membuat dimsum sendiri di rumah tidak harus selalu melewati proses melipat kulit satu per satu. Ada cara praktis yang bisa dicoba, yaitu blanket dimsum.

Sesuai namanya, adonan isian cukup dicetak menggunakan sendok es krim, kemudian diselimuti kulit dimsum sebelum dimasak di atas wajan.

Hidangan ini memadukan daging ayam giling dan udang kupas yang menghasilkan isian gurih dengan tekstur kenyal.

Kulit dimsum yang lembut membungkus adonan, sementara tambahan chilli oil memberikan sensasi pedas yang membuat rasanya semakin kaya. Cocok dijadikan camilan, menu sarapan, maupun hidangan pendamping saat berkumpul bersama keluarga.

Resep blanket dimsum ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Selain bahan-bahannya cukup sederhana, teknik pembuatannya juga tidak membutuhkan keterampilan khusus dalam melipat dimsum. Cukup siapkan adonan, cetak di atas wajan, lalu tutup dengan kulit dimsum dan masak hingga matang.

Bahan

300 gram paha ayam giling

150 gram udang kupas

1 sdt bawang putih bubuk

Daun bawang secukupnya

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdt MSG

1/2 sdt merica bubuk

4 sdm tepung tapioka

150 ml air kaldu

15 lembar kulit dimsum

Chilli oil secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam giling dan udang kupas. Masukkan keduanya ke dalam chopper bersama bawang putih bubuk, daun bawang, kecap asin, saus tiram, MSG, dan merica bubuk.

2. Proses seluruh bahan menggunakan chopper hingga tercampur halus dan membentuk adonan isian yang merata. Jika tidak memiliki chopper, bahan bisa dicincang dan diaduk menggunakan wadah hingga tercampur rata.

3. Tambahkan tepung tapioka ke dalam adonan ayam dan udang. Aduk kembali hingga tepung menyatu dengan bahan lainnya dan menghasilkan tekstur adonan yang lebih lengket serta kenyal.

4. Siapkan wajan antilengket dan panaskan dengan sedikit minyak jika diperlukan. Ambil adonan menggunakan sendok es krim atau sendok makan, kemudian letakkan di atas wajan hingga membentuk beberapa bulatan dengan ukuran seragam.

5. Pipihkan sedikit bagian atas adonan agar kulit dimsum nantinya dapat menutupi permukaannya dengan baik. Letakkan satu lembar kulit dimsum di atas setiap bulatan isian.

6. Tuangkan air kaldu ke dalam wajan secara perlahan. Pastikan air tidak langsung membasahi seluruh permukaan kulit dimsum agar teksturnya tetap terjaga.

7. Tutup wajan dan masak menggunakan api sedang selama sekitar 3-5 menit. Proses ini membantu isian ayam dan udang matang melalui uap panas sekaligus membuat kulit dimsum menjadi lebih lembut.

8. Setelah matang, buka tutup wajan dan tambahkan chilli oil di atas dimsum sesuai selera. Matikan api, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.

Blanket dimsum menawarkan cara baru menikmati dimsum dengan proses pembuatan yang lebih sederhana. Tidak perlu repot membentuk lipatan atau memastikan setiap kulit tertutup sempurna. Teknik menyelimuti adonan dengan kulit dimsum membuat hidangan ini tetap menarik meskipun dibuat dengan langkah yang lebih praktis.

Kombinasi paha ayam dan udang menjadi daya tarik utama dari isiannya. Daging ayam memberikan tekstur yang lembut, sedangkan udang menambah cita rasa gurih khas seafood. Tepung tapioka membantu menghasilkan tekstur isian yang lebih kenyal, sementara kecap asin dan saus tiram memberikan rasa gurih yang meresap.

Agar hasilnya maksimal, pastikan adonan ayam dan udang tercampur rata sebelum dicetak. Perhatikan juga waktu memasak karena ukuran setiap dimsum bisa berbeda. Jika isiannya berukuran cukup besar, waktu pengukusan di dalam wajan mungkin perlu ditambah hingga bagian tengahnya benar-benar matang.