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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.51 WIB

Wajib Tahu! Ini Dia 3 Tempat Makan Bakmi yang Enak dan Halal di Jakarta

3 Tempat Makan Bakmi Halal di Jakarta./Instagram @bakmi.kun - Image

3 Tempat Makan Bakmi Halal di Jakarta./Instagram @bakmi.kun

JawaPos.com – Jakarta memiliki beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba, salah satunya yaitu bakmi.

Hidangan berbahan dasar mie ini menjadi favorit banyak orang, hal ini karena bakmi memiliki cita rasa gurih dengan topping yang beragam.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan bakmi halal di Jakarta, kamu dapat mengunjungi tiga tempat makan bakmi yang enak dan halal di Jakarta yang bisa kamu kunjungi.

1.       Bakmi Kun

 Bakmi Kun merupakan salah satu tempat makan bakmi halal di Jakarta yang menawarkan beragam pilihan menu bakmi dengan pilihan topping yang beragam. Hidangan bakmi ini cocok dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun Instagram @bakmi.kun, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti bakmi istimewa, bakmi spesial, bakmi ayam kampung, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan, para pengunjung yang mencicipi makanan di Bakmi Kun akan dikenakan harga mulai dari Rp 28 ribu.

Tempat makan bakmi ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Kemang Selatan XB, No. 6, Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.

2.       Bakmie Daging Legenda

Bakmie Daging Legenda merupakan tempat makan yang menawarkan menu bakmi dengan topping daging sebagai menu andalannya dan tempat ini memiliki tekstur mie yang kenyal dengan bumbu gurih dan topping yang melimpah.

Editor: Hanny Suwindari
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