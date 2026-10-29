Rekomendasi 3 Tempat Makan Jepang di Bogor yang Murah dan Autentik, Wajib Dikunjungi!

Ilustrasi makanan Jepang di Stasiun MRT/YouTube @JAKARTAKULINER
Namun, kota Hujan ini juga memiliki banyak tempat makan yang enak, mulai dari makanan nusantara hingga makanan modern, salah satu makanan yang banyak disukai pecinta kuliner yaitu makanan khas Jepang.
Ada banyak tempat makan khas Jepang di Bogor yang murah dan autentik, berikut tiga rekomendasi tempat makan Jepang yang bisa dikunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.
1. Muranagi Japanese Cuisine
Muranagi Japanese Cuisine merupakan salah satu tempat makan warung tendaan yang menawarkan aneka macam hidangan khas Jepang dengan harga terjangkau.
Dilansir dari akun Instagram @muranagi.id, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti chicken katsu, chicken katsu curry, chicken katsu nanban, beef teriyaki, tori katsu don, gyudon bowl, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Muranagi Japanese Cuisine, seperti ocha, teh tawar, teh manis, dan air mineral.
Untuk harga makanan di Muranagi Japanese Cuisine dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu.
Tempat makan ini berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, RT.05/RW.03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.
2. Kedai Hotplate Rice & Pepper
Kedai Hotplate Rice & Pepper ini merupakan tempat makan yang menawarkan aneka hidangan dengan konsep hotplate ala Jepang dan tempat ini berlokasi di Jl. A. Yani, No.20, RT.05/RW.01, Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.
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Jawa Pos
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