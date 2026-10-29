Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.06 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Jepang di Bogor yang Murah dan Autentik, Wajib Dikunjungi!

Ilustrasi makanan Jepang di Stasiun MRT/YouTube @JAKARTAKULINER - Image

Ilustrasi makanan Jepang di Stasiun MRT/YouTube @JAKARTAKULINER

JawaPos.com – Bogor tak hanya terkenal memiliki banyak tempat-tempat wisata alam yang indah dengan suasana sejuk dan tenang.

Namun, kota Hujan ini juga memiliki banyak tempat makan yang enak, mulai dari makanan nusantara hingga makanan modern, salah satu makanan yang banyak disukai pecinta kuliner yaitu makanan khas Jepang.

Ada banyak tempat makan khas Jepang di Bogor yang murah dan autentik, berikut tiga rekomendasi tempat makan Jepang yang bisa dikunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.

1.       Muranagi Japanese Cuisine

Muranagi Japanese Cuisine merupakan salah satu tempat makan warung tendaan yang menawarkan aneka macam hidangan khas Jepang dengan harga terjangkau.

Dilansir dari akun Instagram @muranagi.id, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti chicken katsu, chicken katsu curry, chicken katsu nanban, beef teriyaki, tori katsu don, gyudon bowl, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Muranagi Japanese Cuisine, seperti ocha, teh tawar, teh manis, dan air mineral.

Untuk harga makanan di Muranagi Japanese Cuisine dikenakan harga mulai dari Rp 15 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, RT.05/RW.03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

2.       Kedai Hotplate Rice & Pepper

Kedai Hotplate Rice & Pepper ini merupakan tempat makan yang menawarkan aneka hidangan dengan konsep hotplate ala Jepang dan tempat ini berlokasi di Jl. A. Yani, No.20, RT.05/RW.01, Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sensasi Makan Bakso di Pinggir Rel Kereta, Salah Satu Pengalaman Kuliner Unik di Malang - Image
Kuliner

Sensasi Makan Bakso di Pinggir Rel Kereta, Salah Satu Pengalaman Kuliner Unik di Malang

Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.48 WIB

Menjelajah Kuliner Singkawang, Ada Choi Pan Sampai Aneka Street Food yang Menggugah Selera - Image
Wisata Dan Kuliner

Menjelajah Kuliner Singkawang, Ada Choi Pan Sampai Aneka Street Food yang Menggugah Selera

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.36 WIB

Riset Visa Ungkap Kuliner jadi Pengeluaran Terbesar Konsumen Kaya di Asia Pasifik - Image
Lifestyle

Riset Visa Ungkap Kuliner jadi Pengeluaran Terbesar Konsumen Kaya di Asia Pasifik

Senin, 26 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore