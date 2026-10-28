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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.51 WIB

Resep Tumis Kangkung Tempe Pedas, Gurih dengan Aroma Kencur dan Terasi

Potret tumis kangkung tempe pedas yang praktis dan cocok jadi pendamping nasi. (Sumber: instagram.com/@martinpraja) - Image

Potret tumis kangkung tempe pedas yang praktis dan cocok jadi pendamping nasi. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

Tambahan terasi juga bisa memperkuat rasa gurih pada tumisan, sehingga menu sederhana ini cocok dijadikan lauk pendamping untuk makan siang maupun bekal.

Bahan
2 ikat kangkung, petik dan cuci bersih
¼ papan tempe, potong dadu kecil
1 sdt garam
1 sdt MSG
½ sdt merica
½ sdt gula
100 ml air
3 sdm minyak goreng

Bahan bumbu halus:
7 siung bawang merah
4 siung bawang putih
5 buah cabai merah
5 cm kencur

Cara Pembuatan
1. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng potongan tempe hingga berwarna kuning kecokelatan. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
2. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan kencur menggunakan ulekan atau blender. Tambahkan sedikit minyak atau air jika diperlukan untuk membantu proses penghalusan.
3. Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Pastikan bumbu tidak lagi berbau langu agar rasa tumisan lebih nikmat.
4. Masukkan tempe goreng ke dalam wajan, lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Masak sebentar agar aroma bumbu meresap ke dalam tempe.
5. Tambahkan garam, MSG, merica, gula, dan 100 ml air. Aduk hingga bumbu tercampur rata, kemudian masak sampai air mulai menyusut dan bumbu meresap.
6. Masukkan kangkung yang sudah dibersihkan. Aduk cepat menggunakan api besar hingga kangkung mulai layu, tetapi warnanya tetap hijau dan teksturnya tidak terlalu lembek.
7. Koreksi rasa dan masak sebentar hingga air menyusut sesuai selera. Hindari memasak kangkung terlalu lama agar teksturnya tetap renyah.
8. Angkat tumis kangkung tempe pedas dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Tumis kangkung tempe pedas ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma kencur yang khas. Tempe memberikan tekstur lebih padat serta menambah asupan protein, sedangkan kangkung menjadi sumber serat yang melengkapi hidangan.

Supaya hasilnya tetap nikmat, masukkan kangkung menjelang akhir proses memasak dan gunakan api besar agar sayuran cepat layu tanpa kehilangan banyak teksturnya. Sajikan sebagai lauk pendamping ayam goreng, ikan, atau telur agar menu makan sehari-hari semakin bervariasi.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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