Resep Frozen Smashed Banana Strawberry Nutella, Dessert Dingin Tanpa Ribet

Potret frozen smashed banana strawberry Nutella yang praktis dan mudah dibuat (Instagram @ginahomecook)
JawaPos.com - Pisang bisa diolah menjadi camilan dingin dengan cara yang sederhana. Salah satunya frozen smashed banana yang dibuat dengan meratakan pisang, lalu menambahkan berbagai topping sebelum dibekukan hingga teksturnya set.
Versi strawberry Nutella ini dibagikan oleh akun Instagram @ginahomecook. Kreasi ini terinspirasi dari resep kem chuoi yang sebelumnya dibuat sang kreator, kemudian dipadukan dengan Nutella, stroberi, dan kacang tumbuk.
Kombinasi buah dan cokelat membuat camilan ini cocok untuk pencinta dessert manis. Proses pembuatannya juga tidak membutuhkan oven maupun teknik memasak yang rumit sehingga bisa dicoba sebagai stok camilan dingin di rumah.
Bahan
Pisang secukupnya
Nutella secukupnya
Stroberi, iris
Kacang, tumbuk kasar
Cara Pembuatan
1. Iris pisang menjadi beberapa bagian, lalu susun di atas permukaan yang sudah dilapisi kertas atau plastik.
2. Pipihkan pisang menggunakan alat penekan hingga bentuknya melebar dan cukup tipis.
3. Oleskan Nutella di atas permukaan pisang.
4. Tambahkan irisan stroberi dan kacang yang sudah dihancurkan.
5. Bungkus atau tutup pisang hingga isian berada di dalam, kemudian masukkan ke freezer.
6. Bekukan selama sekitar 2-4 jam hingga teksturnya set. Lama pembekuan dapat disesuaikan dengan kondisi freezer.
7. Jika disimpan semalaman, keluarkan dan diamkan selama sekitar 5-10 menit sebelum disantap agar teksturnya lebih mudah dinikmati.
Frozen smashed banana strawberry Nutella paling nikmat dibuat dan disantap pada hari yang sama. Perpaduan pisang beku dengan Nutella, stroberi, dan kacang memberikan kombinasi rasa manis, segar, serta tekstur renyah dalam satu camilan.
Kreasi ini juga bisa menjadi dasar untuk membuat berbagai varian frozen smashed banana lainnya. Topping dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah sehingga tidak perlu terpaku pada satu kombinasi rasa.
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Jawa Pos
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