Resep Ayam Keju, Camilan Gurih dengan Isian Keju Lumer

Potret ayam jehu yang gurih, renyah, dan melting di dalam. (Sumber: instagram.com/@hulyatirfani)
JawaPos.com - Olahan ayam memang bisa dibuat menjadi berbagai camilan yang praktis dan menggugah selera. Salah satunya ayam keju, camilan berbahan dasar ayam yang diberi isian keju kemudian dilapisi tepung dan bubble crumb sebelum digoreng.
Resep ayam keju ini dibagikan oleh akun Instagram @hulyatirfani. Dalam unggahannya, ia menyebut dirinya menyukai olahan ayam yang dipadukan dengan keju. Perpaduan tersebut membuat camilan ini cocok untuk pencinta hidangan gurih dengan sentuhan creamy dari keju.
Adonan ayam dibuat dengan tambahan bawang putih, lada, kaldu bubuk, garam, saus tiram, tepung terigu, telur, dan daun bawang. Setelah dibentuk dan diberi isian quick melt, ayam dilapisi adonan telur dan tepung sebelum dibalurkan dengan bubble crumb.
Bahan:
Bahan ayam:
360 gram ayam
2 siung bawang putih
1/2 sendok teh lada
1 sendok teh kaldu bubuk
1/2 sendok teh garam
1 sendok makan saus tiram
6 sendok makan tepung terigu
1 butir telur
Daun bawang secukupnya
Isian:
Keju quick melt secukupnya
Bahan baluran:
1 butir telur
1 sendok makan tepung terigu
Bubble crumb secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Haluskan ayam bersama bawang putih, kemudian masukkan ke dalam wadah.
2. Tambahkan lada, kaldu bubuk, garam, saus tiram, tepung terigu, telur, dan daun bawang. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang mudah dibentuk.
3. Ambil secukupnya adonan ayam, pipihkan, lalu beri keju quick melt di bagian tengah.
4. Tutup adonan hingga keju berada di dalam, kemudian bentuk sesuai selera. Pastikan bagian isian tertutup rapat agar tidak mudah keluar saat digoreng.
5. Campurkan telur dan tepung terigu untuk membuat bahan baluran.
6. Celupkan ayam yang sudah dibentuk ke dalam campuran tersebut, kemudian balurkan dengan bubble crumb sampai seluruh permukaannya tertutup.
7. Goreng ayam keju dalam minyak panas hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan. Angkat lalu tiriskan.
Ayam keju ini bisa disajikan sebagai camilan untuk teman bersantai atau menjadi ide bekal yang berbeda dari olahan ayam biasa. Lapisan luarnya memberikan tekstur renyah, sementara keju quick melt di bagian tengah menjadi kejutan saat camilan dibelah.
Untuk penyajian, ayam keju bisa dinikmati langsung setelah ditiriskan atau dilengkapi saus cocolan favorit. Ukurannya juga dapat dibuat lebih kecil jika ingin menjadikannya finger food untuk keluarga.
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