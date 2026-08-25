Resep Puding Karamel Susu Lembut, Jadi Cemilan Segar Keluarga

Potret pudding karamel susu lembut dan lumer ./instagram.com/@jordanfadhilla
JawaPos.cok - Teksturnya lembut, rasanya manis pas, dan tampilannya cantik walau bikinnya nggak ribet. Salah satu yang lagi ramai dibikin adalah puding karamel susu, puding simpel dengan saus karamel legit yang langsung meleleh di mulut.
Sekilas terlihat seperti dessert ala kafe, tapi sebenarnya bahan dan prosesnya sangat rumahan.
Sensasi karamel pahit-manis yang ketemu susu creamy bikin rasanya seimbang, nggak enek, dan justru nagih.
Seperti yang dibagikan dikutip dari @jordanfadhilla, puding ini berawal dari eksperimen karamel yang “bocor ke loyang”, tapi justru menghasilkan dessert lembut dengan saus karamel yang menyatu cantik di dasar cetakan.
Dari situ kelihatan jelas, kadang dapur memang paling seru kalau hasilnya di luar rencana, tapi rasanya juara.
Bahan Puding Karamel
9 sdm gula pasir
6 sdm air
Bahan Puding Susu
120 gr gula pasir
25 gr susu bubuk
Sejumput garam
5 gr bubuk jelly
5 gr bubuk agar plain
1 liter susu cair
1 sdt vanilla extract
Cara Membuat Puding Karamel
1. Buat karamel
Masak gula pasir dengan air hingga larut dan berubah warna menjadi cokelat keemasan. Jangan diaduk terlalu sering agar tidak mengkristal. Tuang karamel ke dasar loyang atau cup puding, ratakan, sisihkan.
2. Masak puding susu
Campur gula pasir, susu bubuk, bubuk jelly, bubuk agar, dan garam. Tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga larut.
3. Masak hingga mendidih
Masak adonan puding dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan api lalu masukkan vanilla extract.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti