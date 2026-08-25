Resep Puding Karamel Susu Lembut, Jadi Cemilan Segar Keluarga

JawaPos.cok - Teksturnya lembut, rasanya manis pas, dan tampilannya cantik walau bikinnya nggak ribet. Salah satu yang lagi ramai dibikin adalah puding karamel susu, puding simpel dengan saus karamel legit yang langsung meleleh di mulut.

Sekilas terlihat seperti dessert ala kafe, tapi sebenarnya bahan dan prosesnya sangat rumahan.

Sensasi karamel pahit-manis yang ketemu susu creamy bikin rasanya seimbang, nggak enek, dan justru nagih.

Seperti yang dibagikan dikutip dari @jordanfadhilla, puding ini berawal dari eksperimen karamel yang “bocor ke loyang”, tapi justru menghasilkan dessert lembut dengan saus karamel yang menyatu cantik di dasar cetakan.

Dari situ kelihatan jelas, kadang dapur memang paling seru kalau hasilnya di luar rencana, tapi rasanya juara.

Bahan Puding Karamel

9 sdm gula pasir

6 sdm air

Bahan Puding Susu

120 gr gula pasir

25 gr susu bubuk

Sejumput garam

5 gr bubuk jelly

5 gr bubuk agar plain

1 liter susu cair

1 sdt vanilla extract

Cara Membuat Puding Karamel

1. Buat karamel

Masak gula pasir dengan air hingga larut dan berubah warna menjadi cokelat keemasan. Jangan diaduk terlalu sering agar tidak mengkristal. Tuang karamel ke dasar loyang atau cup puding, ratakan, sisihkan.

2. Masak puding susu

Campur gula pasir, susu bubuk, bubuk jelly, bubuk agar, dan garam. Tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga larut.