Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 26 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Resep Puding Karamel Susu Lembut, Jadi Cemilan Segar Keluarga

Potret pudding karamel susu lembut dan lumer ./instagram.com/@jordanfadhilla - Image

Potret pudding karamel susu lembut dan lumer ./instagram.com/@jordanfadhilla

JawaPos.cok - Teksturnya lembut, rasanya manis pas, dan tampilannya cantik walau bikinnya nggak ribet. Salah satu yang lagi ramai dibikin adalah puding karamel susu, puding simpel dengan saus karamel legit yang langsung meleleh di mulut.

Sekilas terlihat seperti dessert ala kafe, tapi sebenarnya bahan dan prosesnya sangat rumahan. 

Sensasi karamel pahit-manis yang ketemu susu creamy bikin rasanya seimbang, nggak enek, dan justru nagih. 

Seperti yang dibagikan dikutip dari @jordanfadhilla, puding ini berawal dari eksperimen karamel yang “bocor ke loyang”, tapi justru menghasilkan dessert lembut dengan saus karamel yang menyatu cantik di dasar cetakan. 

Dari situ kelihatan jelas, kadang dapur memang paling seru kalau hasilnya di luar rencana, tapi rasanya juara.

Bahan Puding Karamel
9 sdm gula pasir
6 sdm air
Bahan Puding Susu
120 gr gula pasir
25 gr susu bubuk
Sejumput garam
5 gr bubuk jelly
5 gr bubuk agar plain
1 liter susu cair
1 sdt vanilla extract

Cara Membuat Puding Karamel

1. Buat karamel
Masak gula pasir dengan air hingga larut dan berubah warna menjadi cokelat keemasan. Jangan diaduk terlalu sering agar tidak mengkristal. Tuang karamel ke dasar loyang atau cup puding, ratakan, sisihkan.

2. Masak puding susu
Campur gula pasir, susu bubuk, bubuk jelly, bubuk agar, dan garam. Tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga larut.

3. Masak hingga mendidih
Masak adonan puding dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan api lalu masukkan vanilla extract.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore