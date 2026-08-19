Resep Crispy French Fries Homemade, Kentang Goreng Renyah yang Mudah Dibuat

Potret crispy french fries homemade yang renyah dan gurih. (Sumber: instagram.com/@rikasafitrilbs)
JawaPos.com - Kentang goreng menjadi salah satu camilan yang hampir selalu disukai banyak orang. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuat french fries cocok disantap sebagai camilan maupun pendamping berbagai hidangan.
Kalau biasanya membeli kentang goreng siap saji, kamu juga bisa membuat versi homemade dengan bahan yang sederhana. Resep dari @rikasafitrilbs ini menggunakan teknik menggoreng dua kali agar kentang memiliki tekstur yang lebih crispy dan tidak mudah lembek.
Membuat french fries sendiri memungkinkan kamu menyesuaikan rasa dan tingkat kerenyahannya. Bumbu sederhana seperti garam, lada, dan bawang putih bubuk sudah cukup untuk memberikan rasa gurih yang enak pada kentang.
Kunci dari resep ini terletak pada proses pelapisan menggunakan tepung maizena dan teknik double frying. Lapisan tipis maizena membantu menciptakan permukaan yang lebih renyah setelah kentang digoreng.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
5 buah kentang
1 sdt garam
1 sdt lada bubuk
1/2 sdt bawang putih bubuk
Baluran Kering
Tepung maizena secukupnya
Sejumput garam
Lada bubuk secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya
Bahan Lain
Minyak goreng secukupnya
Air secukupnya untuk merebus
Cara Membuat Crispy French Fries
1. Siapkan Kentang
Kupas kentang hingga bersih, kemudian cuci menggunakan air mengalir. Potong kentang memanjang dengan ukuran yang kurang lebih sama agar seluruh bagian dapat matang secara merata.
Usahakan potongan tidak terlalu tipis karena kentang bisa mudah patah saat direbus. Ukuran yang seragam juga membuat hasil akhir french fries terlihat lebih rapi.
2. Rebus Kentang Sebentar
Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan potongan kentang. Rebus selama sekitar 2-3 menit agar bagian luar kentang sedikit melunak tanpa membuatnya terlalu matang.
Tambahkan garam, lada bubuk, dan bawang putih bubuk ke dalam air rebusan. Setelah itu, angkat kentang dan tiriskan hingga tidak terlalu basah.
3. Siapkan Baluran
Masukkan tepung maizena ke dalam wadah yang cukup besar. Tambahkan sejumput garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Pastikan kentang sudah cukup kering sebelum dibalur. Permukaan yang terlalu basah dapat membuat tepung menggumpal dan lapisan crispy menjadi kurang merata.
4. Balur Kentang
Masukkan kentang yang sudah ditiriskan ke dalam campuran tepung maizena. Aduk atau gulingkan perlahan hingga seluruh permukaan kentang tertutup tipis oleh tepung.
Jangan memberikan lapisan yang terlalu tebal karena bisa membuat tekstur tepung lebih dominan. Cukup pastikan seluruh sisi kentang memiliki lapisan tipis yang merata.
5. Goreng Kentang
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup hingga benar-benar panas. Masukkan kentang secara bertahap agar suhu minyak tetap stabil dan kentang dapat matang dengan baik.
Goreng hingga permukaan kentang mulai mengeras dan warnanya berubah menjadi sedikit keemasan. Setelah itu, angkat dan tiriskan untuk mempersiapkan proses penggorengan kedua.
6. Goreng untuk Kedua Kalinya
Panaskan kembali minyak hingga cukup panas. Masukkan kentang yang sudah digoreng sebelumnya dan masak kembali hingga warnanya lebih keemasan serta teksturnya benar-benar crispy.
Teknik menggoreng dua kali membantu menghasilkan french fries dengan bagian luar yang renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan minyak berlebih sebelum disajikan.
Pastikan kentang tidak terlalu lama direbus karena kentang yang terlalu lunak akan mudah hancur ketika dibalur tepung. Waktu 2-3 menit cukup untuk membuat bagian luarnya sedikit matang tanpa mengubah teksturnya menjadi lembek.
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Jawa Pos
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