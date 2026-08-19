Resep Crispy French Fries Homemade, Kentang Goreng Renyah yang Mudah Dibuat

Cara Membuat Crispy French Fries

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang hingga bersih, kemudian cuci menggunakan air mengalir. Potong kentang memanjang dengan ukuran yang kurang lebih sama agar seluruh bagian dapat matang secara merata.

Usahakan potongan tidak terlalu tipis karena kentang bisa mudah patah saat direbus. Ukuran yang seragam juga membuat hasil akhir french fries terlihat lebih rapi.

2. Rebus Kentang Sebentar

Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan potongan kentang. Rebus selama sekitar 2-3 menit agar bagian luar kentang sedikit melunak tanpa membuatnya terlalu matang.

Tambahkan garam, lada bubuk, dan bawang putih bubuk ke dalam air rebusan. Setelah itu, angkat kentang dan tiriskan hingga tidak terlalu basah.

3. Siapkan Baluran

Masukkan tepung maizena ke dalam wadah yang cukup besar. Tambahkan sejumput garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Pastikan kentang sudah cukup kering sebelum dibalur. Permukaan yang terlalu basah dapat membuat tepung menggumpal dan lapisan crispy menjadi kurang merata.

4. Balur Kentang

Masukkan kentang yang sudah ditiriskan ke dalam campuran tepung maizena. Aduk atau gulingkan perlahan hingga seluruh permukaan kentang tertutup tipis oleh tepung.

Jangan memberikan lapisan yang terlalu tebal karena bisa membuat tekstur tepung lebih dominan. Cukup pastikan seluruh sisi kentang memiliki lapisan tipis yang merata.

5. Goreng Kentang

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup hingga benar-benar panas. Masukkan kentang secara bertahap agar suhu minyak tetap stabil dan kentang dapat matang dengan baik.

Goreng hingga permukaan kentang mulai mengeras dan warnanya berubah menjadi sedikit keemasan. Setelah itu, angkat dan tiriskan untuk mempersiapkan proses penggorengan kedua.

6. Goreng untuk Kedua Kalinya

Panaskan kembali minyak hingga cukup panas. Masukkan kentang yang sudah digoreng sebelumnya dan masak kembali hingga warnanya lebih keemasan serta teksturnya benar-benar crispy.