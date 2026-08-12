Resep Daging Goreng Cabai Garam, Dengan Irisan Tipis, Gurih Pedas, dan Tidak Alot

Potret daging goreng cabai garam yang empuk dan pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@nazhira.nurayu)
JawaPos.com - Daging goreng cabai garam menjadi salah satu menu rumahan yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sekilas tampilannya sederhana, namun soal rasa jangan diremehkan. Perpaduan daging sapi goreng yang gurih dengan tumisan bawang dan cabai menghadirkan sensasi pedas asin yang bikin nambah nasi.
Resep daging goreng cabai garam ini dibagikan oleh akun Instagram @nazhira.nurayu, terinspirasi dari resep chef @martinpraja. Dalam keterangannya, ia mengaku sempat ragu karena khawatir daging akan alot. Namun, seperti dikutip dari IG @nazhira.nurayu, kunci utama keempukan daging ada pada cara memotongnya, yaitu diiris tipis melawan serat.
Banyak orang gagal memasak daging goreng karena teksturnya menjadi keras. Padahal, selain pemilihan bagian daging, arah irisan sangat berpengaruh. Memotong daging melawan serat akan memutus serat otot sehingga daging lebih mudah empuk saat digoreng.
Selain itu, penggunaan tepung tapioka pada bumbu marinasi juga membantu mengunci kelembapan daging agar tetap juicy meski digoreng.
Bahan Daging Goreng Cabai Garam
Berdasarkan resep yang dikutip dari Instagram @nazhira.nurayu, berikut bahan-bahan yang diperlukan:
Bahan utama:
500 gram daging sapi has dalam, iris tipis melawan serat
Minyak secukupnya untuk menggoreng
Bumbu marinasi daging:
2 sendok makan saus tiram
1 sendok makan kecap asin
4 sendok makan tepung tapioka
Garam, lada, dan penyedap secukupnya
Bumbu tumis:
8 siung bawang merah, iris
8 siung bawang putih, iris
4 buah cabai merah keriting
5 buah cabai rawit merah
Garam, lada, dan penyedap secukupnya
Cara Membuat Daging Goreng Cabai Garam
Masih dikutip dari IG @nazhira.nurayu, berikut langkah-langkah memasak daging goreng cabai garam yang praktis:
1. Iris daging sapi tipis-tipis melawan arah serat, lalu masukkan ke dalam wadah.
2. Tambahkan saus tiram, kecap asin, tepung tapioka, garam, lada, dan penyedap.
3. Aduk hingga semua daging terbalut bumbu marinasi, diamkan sekitar 15-20 menit.
4. Manaskan minyak, goreng daging hingga matang dan berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.
5. Di wajan terpisah, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan sedikit kecokelatan.
6. Masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit, tumis hingga layu.
7. Bumbui dengan garam, lada, dan penyedap secukupnya.
8. Masukkan daging goreng ke dalam tumisan, aduk cepat hingga semua tercampur rata.
9. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan selagi hangat.
Gunakan api besar saat menumis bumbu agar aromanya keluar maksimal. Jangan terlalu lama menggoreng daging supaya teksturnya tetap empuk dan tidak kering. Menu ini paling pas disajikan dengan nasi putih hangat dan lalapan sederhana.
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