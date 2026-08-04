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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.08 WIB

Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga! Resep Claypot Chicken Rice Praktis, yang Gurih dan Wangi

Potret claypot chicken rice yang gurih dan wangi. (Sumber: instagram.com/@just.foods18) - Image

Potret claypot chicken rice yang gurih dan wangi. (Sumber: instagram.com/@just.foods18)

JawaPos.com - Claypot chicken rice dikenal sebagai salah satu hidangan khas Asia yang identik dengan aroma wangi nasi, rasa gurih dari saus, serta tekstur nasi yang pulen di bagian atas dan sedikit renyah di bagian bawah.

Biasanya, menu ini disajikan di restoran Chinese food atau kedai khusus claypot. Namun, kini claypot chicken rice juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang lebih sederhana dan praktis.

Resep claypot chicken rice rumahan ini dilansir dari @just.foods18, yang membagikan cara memasak menggunakan beras organik.

Meski dibuat dengan bahan minimalis, hasil akhirnya tetap menggugah selera dengan cita rasa gurih yang khas. 

Menu ini cocok dijadikan hidangan spesial keluarga, terutama saat ingin menyajikan sajian yang berbeda dari nasi putih biasa.

Keistimewaan claypot chicken rice terletak pada proses memasaknya yang langsung dilakukan dalam satu wadah. Beras dimasak bersama air dan aneka topping, sehingga setiap butir nasi menyerap aroma bawang, minyak wijen, serta bumbu saus. Hasilnya adalah nasi yang terasa lebih gurih dan harum tanpa perlu banyak lauk pendamping.

Dikutip dari @just.foods18, penggunaan beras organik membuat tekstur nasi menjadi lebih pulen dan wangi alami. Tambahan jamur, pakcoy, dan telur juga membuat menu ini semakin lengkap secara gizi.

Jamur memberikan rasa umami, pakcoy menambah kesegaran, sementara telur memberi tekstur lembut dan rasa gurih alami.

Claypot chicken rice versi rumahan ini juga tidak selalu harus menggunakan ayam dalam jumlah besar seperti versi restoran.

Dengan komposisi yang lebih sederhana, menu ini tetap mengenyangkan dan cocok untuk santapan sehari-hari. Kamu juga bisa menyesuaikan rasanya sesuai selera, mulai dari asin gurih hingga lebih light untuk menu sehat. 

Editor: Hanny Suwindari
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