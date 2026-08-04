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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.03 WIB

Tak Kalah Dari Restoran! Resep Kwetiau Sapi Siram Gurih dan Lembut ala Rumahan

Potret kwetiauw sapi siram rumahan yang gurih, lembut, dan praktis. (Sumber: instagram.com/@dindaa_manurung) - Image

Potret kwetiauw sapi siram rumahan yang gurih, lembut, dan praktis. (Sumber: instagram.com/@dindaa_manurung)

JawaPos.com - Kwetiau menjadi salah satu olahan mi yang selalu punya tempat di hati pencinta kuliner. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aneka topping dan siraman kuah gurih membuat menu ini cocok disantap kapan saja, baik saat lapar berat maupun sekadar ingin makan enak tanpa ribet.

Salah satu varian yang paling digemari adalah kwetiau sapi siram, hidangan dengan perpaduan daging sapi empuk, telur, sayuran, serta kuah kental bercita rasa gurih manis yang khas.

Resep kwetiau sapi siram rumahan ini dilansir dari @dindaa_manurung, yang membagikan resep praktis dengan bahan sederhana namun menghasilkan rasa yang disebut "Enak banget dan wajib coba".

Menu ini cocok untuk dijadikan ide masakan harian, bekal kerja, hingga sajian spesial akhir pekan karena tampilannya menggugah selera dan rasanya tidak kalah dengan menu restoran.

Keistimewaan kwetiau sapi siram terletak pada perpaduan bumbu tumis dan kuah siramannya. Kwetiau yang sudah ditumis dengan telur dan sayuran akan semakin nikmat saat disiram kuah gurih yang mengandung saus tiram, kecap ikan, minyak wijen, serta lada.

Daging sapi yang digunakan juga membuat hidangan ini terasa lebih kaya protein dan mengenyangkan.

Dikutip dari @dindaa_manurung, kunci dari kelezatan kwetiau sapi siram ada pada racikan bumbu racik yang tepat dan penggunaan maizena untuk menghasilkan kuah yang kental dan mengilap.

Selain itu, aroma daun bawang dan seledri yang ditambahkan di akhir memasak memberikan sensasi segar yang menyeimbangkan rasa gurih dari saus.

Menu ini sangat fleksibel untuk dimodifikasi. Kamu bisa menambahkan bakso, udang, atau jamur sesuai selera. Tak hanya lezat, kwetiau sapi siram juga mengandung karbohidrat dari kwetiau, protein dari daging sapi dan telur, serta serat dari sawi hijau.

Perpaduan ini menjadikannya sebagai menu lengkap dalam satu piring.

Editor: Hanny Suwindari
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