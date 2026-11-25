JawaPos.com - Terapi ikan atau yang dikenal dengan istilah fish spa merupakan salah satu metode relaksasi yang cukup populer di masyarakat. Perawatan ini dilakukan dengan merendam kaki atau tangan ke dalam kolam berisi ikan kecil bernama Garra rufa yang dikenal sebagai doctor fish.

Ikan tersebut akan memakan sel-sel kulit mati yang menempel pada permukaan kulit. Proses ini membuat terapi ikan sering dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif perawatan untuk membantu menjaga kebersihan dan penampilan kulit.

Terapi ikan dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Meski memiliki sejumlah manfaat, perawatan ini juga menyimpan risiko yang perlu diperhatikan sebelum mencobanya.

Lantas, apa saja manfaat dan risiko terapi ikan yang perlu diketahui? Berikut penjelasannya.

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1. Mengangkat Sel Kulit Mati

Salah satu manfaat terapi ikan adalah membantu mengangkat sel kulit mati pada permukaan kulit. Ikan Garra rufa akan memakan lapisan kulit mati yang menumpuk, terutama pada bagian kaki.

Proses tersebut dapat membantu mengurangi penumpukan kulit kering dan kasar. Dengan begitu, permukaan kulit berpotensi terasa lebih halus setelah perawatan.

2. Membantu Mengurangi Kulit Kapalan

Kulit kaki yang sering mengalami gesekan atau tekanan dapat menjadi lebih tebal dan kasar. Kondisi ini biasanya terlihat pada bagian tumit dan telapak kaki.

Terapi ikan dapat membantu mengikis sebagian lapisan kulit mati yang menumpuk pada area tersebut. Meski begitu, hasilnya tidak bisa disamakan dengan perawatan medis. Penggunaan batu apung atau perawatan kaki di salon juga dapat menjadi pilihan untuk membantu mengatasi kapalan.

3. Membantu Membuat Kulit Terasa Lebih Halus

Penumpukan sel kulit mati dapat membuat permukaan kulit terasa kasar dan kurang nyaman. Terapi ikan dapat membantu mengangkat lapisan kulit mati tersebut melalui proses ikan Garra rufa memakan bagian kulit yang mengelupas. Dengan berkurangnya penumpukan kulit mati, permukaan kaki dapat terasa lebih halus dan lembut setelah perawatan.

4. Mengurangi Gejala Psoriasis

Terapi ikan juga dipercaya dapat membantu mengurangi gejala psoriasis, yaitu penyakit kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah, menebal, dan bersisik.

Mengutip dari Healthline, sebuah studi menunjukkan bahwa gejala psoriasis berkurang hingga 72 persen pada orang yang menjalani terapi menggunakan ikan Garra rufa. Meski begitu, terapi ikan belum terbukti dapat menyembuhkan psoriasis dan tidak bisa menggantikan pengobatan dari dokter.

Risiko Terapi Ikan

Meski memiliki manfaat untuk membantu mengangkat sel kulit mati, terapi ikan bukan berarti sepenuhnya aman. Ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum mencoba perawatan ini.

1. Meningkatkan Risiko Infeksi

Salah satu risiko utama terapi ikan adalah penularan infeksi. Ikan dan air kolam yang digunakan secara bergantian oleh banyak pelanggan berpotensi menjadi media penyebaran bakteri.

Risiko ini semakin sulit dikendalikan karena ikan tidak dapat disterilkan seperti alat perawatan pada umumnya. Selain itu, kolam juga tidak bisa dibersihkan menggunakan disinfektan biasa karena dapat membahayakan ikan.

2. Menyebabkan Cedera pada Kuku

Terapi ikan juga dapat menyebabkan cedera pada kuku kaki akibat gerakan ikan yang terus-menerus di sekitar jari dan kuku. Gigitan ikan yang mengenai bagian kutikula dapat mengganggu area tempat kuku tumbuh.

Salah satu gangguan yang dapat terjadi adalah onychomadesis, yaitu kondisi ketika pertumbuhan kuku terhenti sementara hingga akhirnya kuku terlepas. Kerusakan ini terkadang baru terlihat beberapa bulan setelah seseorang menjalani terapi ikan.

3. Menimbulkan Luka pada Kulit

Tidak semua ikan yang digunakan dalam terapi ini merupakan Garra rufa. Ada jenis ikan lain yang bentuknya mirip, tetapi memiliki gigi dan dapat menggigit kulit hingga menimbulkan luka.

Jika kulit sampai terluka, bakteri dari ikan maupun air kolam berpotensi masuk dan menyebabkan infeksi. Risiko ini juga perlu diperhatikan jika seseorang memiliki luka terbuka sebelum menjalani perawatan.

4. Membahayakan Lingkungan

Selain berisiko bagi kesehatan manusia, terapi ikan juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Ikan Garra rufa bukan spesies asli di sejumlah negara sehingga dapat mengganggu ekosistem jika dilepaskan ke perairan setempat.

Praktik ini juga menimbulkan masalah kesejahteraan hewan karena ikan sengaja dibuat kelaparan agar mau memakan sel kulit mati manusia.

Terapi ikan dapat menjadi salah satu pilihan perawatan kaki karena membantu mengangkat sel kulit mati, mengurangi kapalan, dan membuat kulit terasa lebih halus. Namun, manfaat tersebut perlu dipertimbangkan dengan berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti infeksi dan cedera pada kuku.