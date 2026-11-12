BPOM Tindak 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Berikut Daftarnya

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menindak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Ditemukan 11 produk yang mencakup perawatan wajah hingga kosmetik dekoratif seperti lipstik dan eyeshadow.

Kandungan berbahaya yang ditemukan antara lain merkuri, asam retinoat, mometason furoat, serta pewarna Merah K3 dan Merah K10. BPOM menegaskan, penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kosmetik dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga kerusakan organ.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyampaikan pihaknya telah mengambil langkah penindakan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun mengedarkan kosmetik tersebut.

"Tindak lanjut BPOM berupa pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan, termasuk penghentian produksi, distribusi, dan impor produk tersebut," ujarnya dikutip Kamis (12/11).

Taruna menegaskan pengawasan terhadap peredaran kosmetik akan terus diperkuat. BPOM juga akan menindak setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Masyarakat diimbau lebih cermat sebelum membeli dan menggunakan kosmetik. Pastikan produk memiliki izin edar BPOM dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik.

BPOM mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penggunaan kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya tersebut. Pasalnya, setiap bahan memiliki dampak kesehatan yang berbeda, terutama jika digunakan tanpa pengawasan dan tidak sesuai peruntukannya.

Asam retinoat misalnya. Zat ini dapat menyebabkan kulit kering dan sensasi terbakar. Penggunaan bahan tersebut juga berisiko mengganggu perkembangan organ janin atau bersifat teratogenik apabila digunakan oleh perempuan hamil.

Sementara itu, merkuri dapat memicu iritasi kulit, reaksi alergi, dan ochronosis atau perubahan warna kulit. Paparan merkuri juga berisiko menyebabkan sakit kepala, diare, muntah-muntah, hingga kerusakan ginjal.

Adapun pewarna Merah K3 dan Merah K10 berpotensi menimbulkan kanker serta kerusakan hati, sistem saraf, dan otak. Penggunaan mometason furoat dalam kosmetik juga dapat menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu Hipotalamus-Pituitari-Adrenal (HPA).