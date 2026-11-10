Mayapada Healthcare Hadirkan Kemajuan Pengobatan Kanker Dunia ke Indonesia

Mayapada Healthcare menyelenggarakan Mayapada HOPE (Holistic Oncology for Patient Centered Excellence) 2026, bertema “Shaping the Future of Cancer Care: Precision in Every Decision”. (Istimewa).
JawaPos.com – Perkembangan kedokteran nuklir untuk diagnostik, inovasi bedah robotik, hingga terapi kanker yang semakin spesifik menjadi bagian penting dalam praktik onkologi modern dan membuka peluang penanganan yang lebih presisi dan personal.
Membawa kemajuan tersebut semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, Mayapada Healthcare menyelenggarakan Mayapada HOPE (Holistic Oncology for Patient Centered Excellence) 2026, bertema “Shaping the Future of Cancer Care: Precision in Every Decision”.
Mayapada HOPE 2026 mempertemukan pakar onkologi internasional dengan dokter spesialis dan subspesialis Mayapada Hospital untuk membahas kemajuan penanganan kanker, mulai dari precision oncology, pembedahan robotik, terapi inovatif, hingga kedokteran nuklir dan teranostik.
Kegiatan ini juga menjadi forum dialog bersama mitra strategis dari perusahaan, asuransi, dan komunitas, sekaligus menunjukkan kapabilitas Oncology Center Mayapada Hospital dalam menghadirkan layanan kanker berstandar internasional melalui kolaborasi dokter multidisiplin, teknologi medis canggih, serta pendampingan pasien secara menyeluruh untuk perawatan yang presisi, personal, dan terintegrasi.
Navin Sonthalia, President Direktur & CEO Mayapada Healthcare, menyampaikan bahwa penerapan praktik onkologi modern menjadi bagian dari strategi Mayapada Healthcare untuk menghadirkan layanan kanker berstandar internasional yang semakin mudah diakses masyarakat Indonesia.
“Indonesia memiliki dokter-dokter dengan keahlian yang sangat baik. Peran kami adalah memastikan keahlian tersebut didukung teknologi medis terkini, kolaborasi multidisiplin, dan akses terhadap perkembangan praktik klinis global. Melalui Mayapada HOPE 2026, kami menunjukkan kapabilitas Oncology Center Mayapada Hospital dalam menghadirkan penanganan kanker yang semakin advanced, presisi, dan personal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan berkualitas di Indonesia,” ujar Navin.
Prof. Dr. dr. Ikhwan Rinaldi, Sp.PD-KHOM, Konsultan Hematologi-Onkologi Medik yang tergabung dalam Tumor Board Oncology Center Mayapada Hospital, menjelaskan bahwa penanganan kanker modern semakin mengedepankan precision oncology, yaitu pemilihan terapi berdasarkan karakteristik kanker dan kondisi masing-masing pasien.
“Dua pasien dengan jenis kanker yang sama belum tentu membutuhkan pengobatan yang sama. Penentuan terapi harus mempertimbangkan stadium, karakteristik tumor, hingga kondisi kesehatan pasien. Karena itu, kolaborasi multidisiplin melalui Tumor Board sangat penting untuk menentukan strategi pengobatan yang paling tepat, mulai dari operasi, kemoterapi, terapi target, imunoterapi, hingga kombinasi beberapa tindakan sesuai kebutuhan pasien,” jelas Prof. Ikhwan.
Kemajuan penanganan kanker juga didukung dengan teknik bedah minimal invasif (operasi dengan sayatan kecil) dengan teknologi robotik, yang membantu dokter melakukan tindakan kompleks dengan visualisasi lebih jelas dan kendali instrumen yang lebih presisi.
Prof. (Dr.) Sanjai Kumar Addla, MRCS, MD, FRCS (Uro) dari Apollo Hospitals Jubilee Hills, Hyderabad, India, yang berpengalaman melakukan lebih dari 1.000 prosedur bedah robotik untuk kasus urologi, menegaskan bahwa precision oncology dalam standar penanganan kanker global mengedepankan kolaborasi dokter multidisiplin, termasuk pemanfaatan bedah robotik yang memberikan manfaat klinis dan nilai strategis lainnya.
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