Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Penulis: Ilham Safutra
Selasa, 10 November 2026 | 20.24 WIB

Jaga Kesehatan Sendi dengan Olahraga untuk Mengurangi Pegal Linu

Peserta Skybridge Run 2026 di Purwokerto, Minggu (8/11). (Istimewa) - Image

Peserta Skybridge Run 2026 di Purwokerto, Minggu (8/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Berolahraga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hidup sehat. Tujuannya agar mampu bergerak dan beraktivitas dalam jangka panjang. 

Lari menjadi tren olahraga yang masih sangat digandrungi belakangan ini untuk menjaga kebugaran tubuh. Alasannya dengan berlari dapat melatih otot dan sendi juga. Untuk itu, kesehatan sendi harus dijaga dengan baik.

Direktur Operasi & Komersial PT Etos Kreatif Indonesia Andik Duana Putra menuturkan, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup aktif. Sementara itu, hidup aktif bukan sekadar tentang bergerak, tetapi juga tentang menjaga tubuh agar senantiasa siap menikmati setiap kesempatan dalam hidup. 

"Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan sendi dan memahami pentingnya menjaga kenyamanan tubuh agar dapat mengurangi pegal linu," ungkap Andik Duana Putra baru-baru ini.

Sebelumnya, PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos) melalui Etawalin hadir dalam event Skybridge Run 2026 di Menara Teratai, Purwokerto, Minggu (8/11). Bersama PT KAI Daop 5 Purwokerto, Skybridge Run 2026 menghadirkan kategori lari 5K dan 10K yang diikuti masyarakat umum dan komunitas lari.

"Dengan tubuh yang terjaga, kita memiliki peluang lebih besar untuk tetap aktif, produktif, serta menikmati berbagai momen berharga dalam kehidupan,” imbuh Andik Duana.

Direktur PT Serayu Sumber Rejeki, Wahono, yang merupakan bagian dari ekosistem Ethos, menambahkan bahwa membangun kesadaran hidup sehat perlu dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan keseharian masyarakat. Kini masyarakat mulai memperhatikan kesehatan sendi dan menjaga tubuh agar tetap nyaman beraktivitas. 

"Kami berharap semakin banyak orang memahami pentingnya menjaga kesehatan sendi untuk membantu mengurangi pegal linu, sehingga dapat terus aktif dan produktif dalam jangka panjang,” ujarnya.

“Kami ingin pesan Ratukan Sendimu tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pengingat agar 

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tetap Aktif Meski Nyeri Sendi, Ini 6 Olahraga Ringan yang Layak Dicoba - Image
Lifestyle

Tetap Aktif Meski Nyeri Sendi, Ini 6 Olahraga Ringan yang Layak Dicoba

Jumat, 10 Juli 2026 | 04.11 WIB

7 Olahraga untuk Kepribadian Introvert yang Malas ke Gym Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Olahraga untuk Kepribadian Introvert yang Malas ke Gym Menurut Psikologi

Jumat, 6 November 2026 | 10.15 WIB

Richard Lee: Saya Dokter Terparah dalam Menjaga Kesehatan - Image
Entertainment

Richard Lee: Saya Dokter Terparah dalam Menjaga Kesehatan

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore