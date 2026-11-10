7 Tips Sederhana Atasi Bibir Kering dan Pecah-pecah

Cara mengatasi bibir pecah-pecah (Dok. Freepik)
Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut, mulai dari udara yang terlalu kering, paparan sinar matahari, kurangnya cairan tubuh, hingga kebiasaan menjilat bibir. Jika tidak dirawat dengan baik, kondisi ini bahkan bisa menyebabkan bibir pecah-pecah dan berdarah.
Pada dasarnya, bibir tidak memiliki kelenjar minyak yang dapat membantu menjaga kelembapannya seperti bagian kulit lainnya. Oleh karena itu, bibir membutuhkan perawatan khusus agar kelembapannya tetap terjaga dan tidak mudah pecah-pecah.
Untuk mengatasinya, ada beberapa perawatan sederhana yang bisa dilakukan agar kelembapan bibir tetap terjaga. Mengutip dari American Academy of Dermatology (AAD) dan WebMD, Selasa (10/11), berikut tujuh cara mengatasi bibir kering dan pecah-pecah.
1. Gunakan Lip Balm
Menggunakan lip balm secara rutin dapat membantu menjaga kelembapan bibir. Pilih produk yang mengandung petroleum jelly, ceramide, atau mineral oil untuk membantu melindungi permukaan bibir dari kekeringan. Oleskan beberapa kali sehari, terutama sebelum tidur dan ketika bibir mulai terasa kering.
2. Hindari Kebiasaan Menjilat Bibir
Ketika bibir terasa kering, sebagian orang terbiasa membasahinya dengan air liur. Padahal, kebiasaan ini justru dapat memperburuk kondisinya. Air liur yang menguap membuat bibir semakin kehilangan kelembapan sehingga lebih mudah pecah-pecah.
3. Perbanyak Minum Air Putih
Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga penting untuk membantu mengatasi bibir kering. Pastikan minum air putih yang cukup sepanjang hari, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas. Dengan begitu, tubuh tetap terhidrasi dan terhindar dari kekurangan cairan.
4. Jangan Mengelupas Kulit Bibir
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Jawa Pos
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