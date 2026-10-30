8 Hal yang Lebih Berperan dalam Menyembuhkan Depresi daripada yang Mungkin Kita Kira

seseorang yang berusaha menyembuhkan depresi / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Depresi sering kali disalahpahami sebagai kesedihan yang berlebihan, kurangnya rasa syukur, atau ketidakmampuan seseorang untuk berpikir positif. Padahal, dalam perspektif psikologi, depresi merupakan kondisi kesehatan mental yang kompleks. Kondisi ini dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan emosi, menjalani hubungan sosial, mengambil keputusan, bahkan melakukan aktivitas sederhana yang sebelumnya terasa mudah.

Seseorang yang mengalami depresi mungkin terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, tetapi diam-diam membutuhkan energi yang sangat besar hanya untuk bangun dari tempat tidur, membalas pesan, mandi, makan, atau menjalani hari seperti biasa. Ada pula orang yang tetap bekerja, belajar, dan memenuhi tanggung jawabnya, tetapi merasa kosong, kehilangan minat, atau kesulitan menemukan alasan untuk melanjutkan rutinitas.



Karena itulah, proses pemulihan depresi tidak selalu sesederhana mengubah pikiran negatif menjadi positif. Nasihat seperti “cobalah lebih bersyukur”, “jangan terlalu banyak berpikir”, atau “sibukkan diri agar tidak sedih” mungkin disampaikan dengan niat baik, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan seseorang yang sedang berjuang secara psikologis.



Psikologi justru menunjukkan bahwa pemulihan dapat melibatkan banyak aspek yang saling berkaitan: hubungan yang aman, rutinitas kecil, aktivitas fisik, kualitas tidur, kemampuan memahami emosi, lingkungan yang mendukung, serta akses terhadap pertolongan profesional ketika dibutuhkan.



Menariknya, sejumlah hal yang tampak sederhana justru dapat berperan penting dalam proses tersebut. Bukan karena hal-hal ini merupakan obat ajaib, melainkan karena pemulihan sering terbentuk melalui perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap, disertai dukungan yang sesuai dengan kebutuhan seseorang.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat delapan hal yang dapat berperan lebih besar dalam pemulihan depresi daripada yang mungkin kita kira, ditinjau dari sudut pandang psikologi.



1. Merasa Aman untuk Menjadi Diri Sendiri Tanpa Takut Diadili



Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah merasa aman secara emosional. Kita membutuhkan ruang untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja tanpa harus merasa malu, bersalah, atau takut dianggap lemah.



Sayangnya, orang yang mengalami depresi sering kali menghadapi tekanan tambahan dari lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin mendengar bahwa hidupnya sebenarnya sudah cukup baik, bahwa orang lain memiliki masalah yang lebih berat, atau bahwa kesedihan mereka muncul karena terlalu banyak memikirkan sesuatu.



Alih-alih merasa terbantu, respons seperti itu dapat membuat seseorang semakin menutup diri. Ia mulai menyembunyikan perasaannya, berpura-pura baik-baik saja, dan menganggap bahwa kesulitan yang dialaminya merupakan sesuatu yang harus ditanggung sendirian.



Dalam psikologi, penerimaan dan dukungan emosional memiliki arti penting karena membantu seseorang merasa bahwa pengalaman batinnya dapat dibicarakan tanpa harus langsung dibantah atau diperbaiki.



Ketika seseorang merasa aman untuk bercerita, ia tidak harus menghabiskan seluruh energinya untuk mempertahankan citra bahwa dirinya baik-baik saja. Ia dapat mulai mengenali apa yang dirasakannya, memahami kesulitan yang sedang dihadapi, dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperoleh bantuan.



Hal ini bukan berarti orang lain harus selalu menyetujui semua pikiran seseorang yang mengalami depresi. Penerimaan berarti mengakui bahwa perasaan tersebut nyata bagi orang yang mengalaminya, meskipun penafsiran terhadap situasinya mungkin perlu dievaluasi secara perlahan.



Misalnya, ketika seseorang berkata, “Aku merasa tidak berguna dan selalu mengecewakan semua orang,” respons yang lebih membantu bukanlah langsung menjawab, “Jangan berpikir begitu, kamu harus positif.”



Respons yang lebih empatik dapat berbunyi, “Kedengarannya kamu sedang merasa sangat berat dan terus menyalahkan diri sendiri. Mau cerita apa yang membuatmu merasa seperti itu?”



Perbedaan kecil dalam cara merespons ini dapat menciptakan ruang bagi percakapan yang lebih jujur.



Mengapa hal ini penting?



Depresi sering disertai perasaan tidak berharga, rasa bersalah, dan kecenderungan menarik diri. Lingkungan yang tidak menghakimi dapat membantu mengurangi beban tambahan berupa rasa malu dan kesepian. Dukungan semacam ini juga dapat mempermudah seseorang mencari pertolongan profesional ketika diperlukan.



Dalam praktik sehari-hari, menciptakan rasa aman tidak selalu membutuhkan percakapan yang panjang. Terkadang, mendengarkan tanpa menyela, tidak meremehkan masalah, dan tidak memaksakan solusi sudah merupakan bentuk dukungan yang berarti.



Pada akhirnya, seseorang yang sedang mengalami depresi tidak selalu membutuhkan orang lain untuk segera memperbaiki hidupnya. Terkadang, ia membutuhkan seseorang yang bersedia menemani prosesnya tanpa membuatnya merasa harus menyembunyikan rasa sakitnya.



2. Melakukan Hal-Hal Kecil Meski Belum Merasa Termotivasi



Ada anggapan bahwa seseorang harus merasa bersemangat terlebih dahulu sebelum mulai melakukan sesuatu. Kita menunggu suasana hati membaik, energi kembali, atau motivasi muncul dengan sendirinya.



Namun, pada depresi, menunggu motivasi terkadang justru membuat seseorang semakin terjebak dalam ketidakaktifan.



Depresi dapat mengurangi minat, energi, dan kemampuan seseorang untuk menikmati kegiatan yang sebelumnya menyenangkan. Aktivitas yang dahulu terasa biasa saja, seperti berjalan kaki, memasak, membersihkan kamar, atau bertemu teman, bisa terasa sangat melelahkan.



Akibatnya, seseorang mulai mengurangi aktivitas. Ketika aktivitas berkurang, ia juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman menyenangkan, rasa pencapaian, interaksi sosial, dan struktur kehidupan sehari-hari. Kehilangan pengalaman positif ini dapat semakin memperburuk suasana hati.



Dalam psikologi klinis, salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghadapi pola tersebut adalah behavioral activation atau aktivasi perilaku.



Pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa seseorang tidak harus menunggu perasaannya berubah sebelum melakukan tindakan yang bermakna. Sebaliknya, tindakan kecil yang realistis dapat membantu membuka kembali kesempatan untuk mengalami sesuatu yang positif, meskipun perubahan suasana hati tidak langsung terasa.



Sebagai contoh, seseorang yang mengalami depresi mungkin merasa tidak sanggup membersihkan seluruh rumah. Target tersebut terlalu besar sehingga terasa mustahil dilakukan.



Namun, ia mungkin masih mampu merapikan meja selama dua menit, membuka jendela, atau mencuci satu piring. Aktivitas kecil ini tidak akan menyembuhkan depresi secara instan, tetapi dapat menjadi langkah awal untuk memutus siklus ketidakaktifan.



Prinsipnya bukan memaksa diri bekerja tanpa henti, melainkan menurunkan hambatan agar tindakan yang bermanfaat terasa lebih mungkin dilakukan.



Ada beberapa cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari:



Memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil.



Menetapkan target yang realistis sesuai dengan energi yang tersedia.



Menjadwalkan aktivitas sederhana, bukan hanya menunggu keinginan muncul.



Menggabungkan kegiatan yang memberi rasa senang dengan kegiatan yang memberi rasa pencapaian.



Mengakui usaha yang dilakukan tanpa menuntut hasil sempurna.



Misalnya, daripada menetapkan target “aku harus kembali produktif seperti dulu”, seseorang dapat memulai dengan “hari ini aku akan mandi, makan sesuatu, dan berjalan di luar rumah selama lima menit jika memungkinkan”.



Target seperti ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Namun, bagi seseorang yang sedang mengalami depresi, langkah kecil dapat menjadi bentuk usaha yang nyata.



Penting juga untuk memahami bahwa aktivasi perilaku bukan berarti mengabaikan kebutuhan istirahat. Ada perbedaan antara menghindari aktivitas karena depresi membuat segala sesuatu terasa berat dan beristirahat karena tubuh memang membutuhkan pemulihan.



Tujuannya adalah menemukan keseimbangan, bukan menjadikan setiap hari sebagai perlombaan untuk menjadi produktif.



Hal yang perlu diingat: motivasi tidak selalu datang sebelum tindakan. Terkadang, motivasi tumbuh setelah seseorang mulai bergerak sedikit demi sedikit. Namun, apabila energi sangat rendah atau fungsi sehari-hari terganggu berat, bantuan profesional dapat diperlukan untuk menentukan langkah yang sesuai.



3. Memiliki Hubungan yang Membuat Kita Tidak Merasa Sendirian



Kesepian bukan hanya tentang tidak memiliki teman atau berada sendirian secara fisik. Seseorang dapat dikelilingi banyak orang tetapi tetap merasa tidak dipahami, tidak diterima, atau tidak memiliki tempat untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya.



Dalam konteks depresi, perasaan terisolasi dapat menjadi bagian dari lingkaran yang sulit diputus. Ketika suasana hati memburuk, seseorang mungkin kehilangan keinginan untuk berkomunikasi. Ia membatalkan pertemuan, tidak membalas pesan, dan mulai menjauh dari orang-orang terdekat.



Orang lain mungkin menafsirkan perilaku tersebut sebagai tanda bahwa ia tidak lagi peduli. Padahal, menarik diri bisa terjadi karena interaksi sosial terasa menguras energi atau karena seseorang merasa dirinya menjadi beban.



Semakin lama jarak terbentuk, semakin sulit pula seseorang mendapatkan dukungan yang sebenarnya ia butuhkan.



Psikologi sosial dan penelitian mengenai depresi menunjukkan bahwa hubungan interpersonal dapat memainkan peran penting dalam kesehatan mental. Hubungan yang suportif dapat memberikan rasa memiliki, kesempatan untuk berbagi pengalaman, bantuan praktis, dan pengingat bahwa seseorang tidak harus menghadapi kesulitannya sendirian.



Namun, kualitas hubungan lebih penting daripada sekadar jumlah orang yang dikenal.



Hubungan yang mendukung tidak selalu ditandai oleh percakapan mendalam setiap hari. Terkadang, dukungan hadir dalam bentuk seseorang yang mengirim pesan singkat, menemani makan, mengajak berjalan santai, atau bersedia duduk bersama tanpa menuntut percakapan yang menyenangkan.



Kehadiran seperti ini dapat mengurangi tekanan untuk selalu terlihat ceria.



Sebaliknya, hubungan yang penuh kritik, manipulasi, penghinaan, atau tuntutan emosional yang berlebihan dapat memperburuk kondisi seseorang. Karena itu, anjuran untuk lebih banyak bersosialisasi perlu mempertimbangkan apakah lingkungan sosial tersebut benar-benar aman dan mendukung.



Jika seseorang sedang mengalami depresi, ia tidak harus memulai dengan membangun lingkaran pertemanan yang luas. Memperbaiki satu hubungan yang relatif aman atau menghubungi satu orang yang dipercaya mungkin sudah menjadi langkah awal yang cukup.



Contohnya, seseorang dapat mengirim pesan sederhana:



“Aku sedang melewati masa yang cukup berat. Aku belum siap cerita banyak, tetapi bolehkah kita mengobrol sebentar atau makan bersama minggu ini?”



Pesan seperti ini tidak menuntut seseorang menjelaskan seluruh masalahnya. Pesan tersebut hanya membuka peluang untuk terhubung kembali.



Bagi orang yang mendampingi seseorang dengan depresi, penting untuk tidak mengukur kemajuan hanya dari seberapa sering ia keluar rumah atau berbicara. Kadang-kadang, menerima satu ajakan atau membalas satu pesan sudah membutuhkan usaha besar.



Hubungan yang sehat tidak menghilangkan semua rasa sakit, tetapi dapat membuat rasa sakit tersebut lebih mungkin ditanggung.



Dan dalam proses pemulihan, perbedaan antara menghadapi kesulitan sendirian dan menghadapinya bersama seseorang yang dapat dipercaya bisa menjadi sangat berarti.



4. Tidur yang Lebih Teratur dan Perawatan Tubuh yang Konsisten



Ketika membicarakan depresi, perhatian sering tertuju pada pikiran dan emosi. Padahal, kondisi tubuh juga berkaitan erat dengan kesehatan mental.



Tidur, aktivitas fisik, pola makan, dan ritme kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi energi, konsentrasi, kemampuan mengatur emosi, serta kesiapan seseorang menghadapi stres.



Hubungan antara tidur dan depresi bersifat dua arah. Depresi dapat menyebabkan seseorang sulit tidur, sering terbangun, bangun terlalu dini, atau justru tidur jauh lebih lama daripada biasanya. Sebaliknya, gangguan tidur yang berlangsung terus-menerus dapat memperburuk suasana hati dan meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental.



Hal serupa dapat terjadi pada pola makan dan aktivitas fisik. Sebagian orang kehilangan nafsu makan, sedangkan sebagian lainnya makan lebih banyak sebagai respons terhadap perubahan emosi. Ada yang merasa terlalu lelah untuk bergerak, sementara yang lain mengalami kegelisahan dan sulit beristirahat.



Kondisi tersebut menunjukkan mengapa perawatan tubuh bukan sekadar pelengkap dalam pemulihan psikologis.



Meskipun demikian, penting untuk tidak menyederhanakan depresi menjadi masalah gaya hidup. Seseorang tidak mengalami depresi hanya karena kurang tidur atau tidak berolahraga, dan memperbaiki rutinitas tubuh saja tidak selalu cukup untuk mengatasi gangguan depresi.



Namun, langkah-langkah sederhana dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung pemulihan.



Pertama, membangun waktu bangun yang relatif konsisten. Daripada berusaha mengatur seluruh jadwal tidur secara sempurna dalam satu malam, seseorang dapat mulai dengan memilih waktu bangun yang realistis dan mempertahankannya secara bertahap.



Kedua, memperoleh cahaya alami pada pagi atau siang hari. Membuka tirai atau menghabiskan beberapa menit di luar ruangan dapat membantu memberikan isyarat waktu bagi tubuh dan mendukung ritme sirkadian.



Ketiga, menjaga asupan makanan dan cairan. Ketika nafsu makan menurun, makanan sederhana yang mudah disiapkan mungkin lebih realistis daripada menuntut diri memasak menu yang rumit.



Keempat, melakukan gerakan fisik yang sesuai kemampuan. Berjalan santai, melakukan peregangan, atau menggerakkan tubuh selama beberapa menit dapat menjadi awal yang masuk akal. Aktivitas fisik teratur memiliki bukti manfaat terhadap gejala depresi pada banyak orang, tetapi bentuk dan intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.



Kelima, mengurangi tuntutan untuk menjalankan rutinitas secara sempurna. Rutinitas yang fleksibel lebih bermanfaat daripada standar ideal yang justru membuat seseorang merasa gagal setiap kali tidak mampu memenuhinya.



Bayangkan seseorang yang sedang mengalami depresi dan merasa bahwa hidupnya telah kehilangan struktur. Ia mungkin tidak sanggup mengubah seluruh kebiasaannya sekaligus. Namun, ia dapat mulai dengan makan pada waktu yang relatif sama, membuka jendela setelah bangun, dan mencoba tidur pada rentang waktu yang lebih teratur.



Perubahan ini tidak harus dramatis untuk memiliki nilai.



Jika gangguan tidur berlangsung lama, sangat berat, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu mengidentifikasi penyebab dan pilihan penanganan yang tepat.



Merawat tubuh bukan berarti menganggap depresi sebagai kelemahan fisik. Justru, hal ini merupakan cara mengakui bahwa manusia adalah kesatuan antara tubuh, pikiran, emosi, dan lingkungan.



5. Belajar Menghadapi Pikiran Negatif Tanpa Memercayai Semuanya



Salah satu pengalaman yang sering muncul pada depresi adalah kecenderungan memandang diri sendiri, dunia, dan masa depan melalui sudut pandang yang sangat negatif.



Seseorang mungkin berpikir bahwa dirinya tidak berharga, bahwa semua kesalahan merupakan bukti kegagalannya, atau bahwa masa depan tidak mungkin menjadi lebih baik.



Pikiran-pikiran tersebut bisa terasa sangat meyakinkan. Ketika muncul berulang kali, pikiran itu bahkan dapat dianggap sebagai fakta yang tidak perlu dipertanyakan.



Dalam psikologi kognitif, pola seperti ini menjadi salah satu aspek yang dapat dieksplorasi melalui terapi, termasuk terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy (CBT).



CBT membantu seseorang mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Pendekatan ini juga mengajarkan cara memeriksa apakah suatu kesimpulan didukung oleh bukti, dipengaruhi oleh asumsi tertentu, atau muncul ketika seseorang sedang berada dalam keadaan emosional yang sulit.



Sebagai contoh, seseorang melakukan kesalahan saat bekerja lalu berpikir, “Aku selalu gagal dalam segala hal.”



Pikiran tersebut mengubah satu kejadian menjadi penilaian menyeluruh terhadap dirinya. Ketika mempercayainya, ia mungkin merasa malu, kehilangan kepercayaan diri, dan menghindari pekerjaan berikutnya. Penghindaran itu kemudian dapat memperkuat keyakinan bahwa dirinya tidak mampu.



Siklus ini dapat menjadi semakin kuat jika tidak pernah diperiksa.



Salah satu cara untuk mulai memahaminya adalah dengan membedakan tiga hal: kejadian yang sebenarnya terjadi, penafsiran terhadap kejadian tersebut, dan perasaan yang muncul sebagai akibatnya.



Misalnya:



Kejadian: Saya melakukan kesalahan dalam sebuah tugas.



Penafsiran: Saya tidak kompeten dan tidak akan pernah berhasil.



Perasaan: Malu, sedih, takut, dan putus asa.



Setelah itu, seseorang dapat bertanya kepada dirinya sendiri: apakah satu kesalahan benar-benar membuktikan bahwa saya selalu gagal? Apakah ada pengalaman lain yang memberikan gambaran lebih lengkap? Jika seorang teman melakukan kesalahan yang sama, apakah saya akan menilainya sekeras ini?



Tujuannya bukan memaksa diri mengganti pikiran negatif dengan kalimat positif yang tidak dipercaya. Tujuannya adalah membangun cara berpikir yang lebih seimbang dan sesuai dengan bukti.



Sebagai contoh, kalimat “Aku selalu gagal” mungkin dapat diperiksa kembali menjadi “Aku melakukan kesalahan kali ini, dan aku sedang merasa sangat kecewa. Namun, satu kesalahan tidak menjelaskan seluruh kemampuan atau nilai diriku.”



Pernyataan kedua bukan penyangkalan terhadap masalah. Ia mengakui kenyataan tanpa menjadikannya vonis permanen.



Selain itu, seseorang tidak harus melawan setiap pikiran yang muncul. Terkadang, cukup dengan menyadari, “Aku sedang memiliki pikiran bahwa aku tidak berguna,” seseorang dapat menciptakan sedikit jarak antara dirinya dan isi pikirannya.



Perbedaan ini penting. Memiliki pikiran negatif tidak otomatis berarti pikiran tersebut benar, dan munculnya pikiran semacam itu tidak membuat seseorang menjadi lemah.



Perlu diingat pula bahwa depresi tidak selalu dapat diatasi hanya dengan mengubah pola pikir. Faktor biologis, pengalaman hidup, kondisi sosial, dan berbagai tekanan lain juga dapat berperan. CBT merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang memiliki bukti manfaat, tetapi bukan satu-satunya pilihan.



Bagi sebagian orang, mempelajari cara memahami pikiran sendiri dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi dominasi penilaian negatif dan membuka kemungkinan melihat diri secara lebih adil.



6. Menemukan Makna Kecil, Bukan Menuntut Diri untuk Selalu Bahagia



Dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan sering dianggap sebagai ukuran utama bahwa hidup berjalan dengan baik. Kita berusaha melakukan sesuatu agar merasa senang, mencari pengalaman yang menyenangkan, dan menghindari perasaan tidak nyaman.



Namun, pemulihan depresi tidak selalu ditandai dengan kembalinya kebahagiaan secara langsung.



Ada masa ketika seseorang belum mampu menikmati aktivitas yang dahulu disukainya. Ia mungkin kembali bertemu teman, mulai berjalan kaki, atau melakukan pekerjaan sehari-hari, tetapi tetap merasa datar dan belum menemukan kesenangan seperti sebelumnya.



Jika kebahagiaan dijadikan satu-satunya ukuran kemajuan, kondisi ini dapat membuatnya merasa bahwa semua usahanya sia-sia.



Padahal, ada perbedaan antara melakukan sesuatu yang menyenangkan dan melakukan sesuatu yang bermakna.



Aktivitas yang menyenangkan biasanya memberi rasa nyaman atau kepuasan. Aktivitas yang bermakna dapat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap penting, seperti kepedulian, tanggung jawab, kreativitas, pembelajaran, atau hubungan dengan orang lain.



Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak selalu muncul bersamaan.



Sebagai contoh, seseorang mungkin belum menikmati kegiatan memasak seperti dahulu. Namun, menyiapkan makanan sederhana tetap dapat menjadi bentuk perawatan terhadap dirinya sendiri. Seseorang mungkin belum merasa bahagia saat berbicara dengan keluarganya, tetapi tetap menghargai hubungan tersebut dan ingin menjaga komunikasi.



Dalam psikologi, pendekatan berbasis nilai dan penerimaan, termasuk terapi penerimaan dan komitmen atau acceptance and commitment therapy (ACT), menekankan pentingnya mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi tanpa harus menunggu semua emosi yang tidak nyaman menghilang.



Pendekatan ini tidak mengajarkan seseorang untuk menyukai penderitaan. Sebaliknya, pendekatan ini membantu seseorang menyadari bahwa perasaan yang sulit dapat hadir bersamaan dengan tindakan yang memiliki arti.



Pertanyaannya kemudian bukan hanya, “Apa yang bisa membuatku bahagia hari ini?” melainkan juga, “Hal kecil apa yang masih ingin kujaga, meskipun hari ini terasa berat?”



Jawabannya bisa sangat sederhana:



Merawat tanaman yang sudah lama dipelihara.



Membantu anggota keluarga dalam tugas kecil.



Membaca beberapa halaman buku.



Menulis satu paragraf tentang pengalaman hari ini.



Belajar sesuatu selama lima menit.



Menyediakan waktu untuk beristirahat tanpa menyalahkan diri sendiri.



Tidak semua orang akan menemukan makna melalui kegiatan yang sama. Nilai pribadi seseorang juga dapat berubah setelah melewati pengalaman yang berat.



Karena itu, tidak perlu memaksakan gagasan besar tentang tujuan hidup ketika seseorang masih kesulitan menjalani hari. Pencarian makna dapat dimulai dari hal yang paling dekat dan paling mungkin dilakukan.



Penting juga untuk tidak menjadikan makna sebagai beban baru. Seseorang tidak harus membuktikan bahwa penderitaannya memiliki tujuan, atau menemukan pelajaran berharga dari setiap pengalaman menyakitkan. Tidak semua kesulitan perlu diberi makna agar penderitaan seseorang layak mendapatkan pertolongan.



Terkadang, langkah yang bermakna justru berupa keputusan untuk berhenti memaksakan diri, meminta bantuan, atau menerima bahwa hari ini memang berat.



Pemulihan tidak harus dimulai dari perasaan bahagia. Dalam beberapa keadaan, pemulihan dapat dimulai dari tindakan kecil yang mencerminkan apa yang masih dianggap penting oleh seseorang.



7. Mengurangi Rasa Malu dan Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri karena Mengalami Depresi



Salah satu beban yang tidak selalu terlihat dalam depresi adalah rasa bersalah karena mengalami depresi itu sendiri.



Seseorang mungkin berpikir bahwa dirinya seharusnya lebih kuat, lebih bersyukur, lebih produktif, atau lebih mampu mengatasi masalah. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang tampaknya dapat menghadapi kesulitan tanpa mengalami masalah serupa.



Ketika tidak mampu memenuhi standar tersebut, ia mulai menyalahkan diri sendiri.



Akibatnya, ia tidak hanya mengalami kesedihan atau kehilangan energi, tetapi juga menghadapi kritik internal yang terus-menerus.



Pola ini dapat memperberat penderitaan karena seseorang merasa harus menyelesaikan dua masalah sekaligus: menghadapi gejala depresi dan membuktikan bahwa dirinya tidak lemah.



Padahal, depresi bukan bukti kegagalan moral. Kondisi ini dapat melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, pengalaman hidup, dan stres yang dialami seseorang. Tidak ada satu penjelasan sederhana yang berlaku bagi semua orang.



Menerima kenyataan tersebut dapat membantu mengubah cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri.



Salah satu konsep yang relevan adalah self-compassion, atau welas asih terhadap diri sendiri. Konsep ini bukan berarti membenarkan semua tindakan atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, self-compassion berarti merespons kesulitan diri dengan pemahaman dan kepedulian, alih-alih penghinaan dan hukuman.



Bayangkan dua orang melakukan kesalahan yang sama. Orang pertama berkata kepada dirinya sendiri, “Aku memang bodoh. Aku selalu merusak semuanya.”



Orang kedua berkata, “Aku membuat kesalahan, dan aku kecewa. Aku perlu memahami apa yang terjadi dan mencari cara memperbaikinya, tetapi aku tidak perlu menghina diriku sendiri.”



Keduanya mengakui kesalahan. Perbedaannya terletak pada cara mereka merespons diri sendiri setelah kesalahan itu terjadi.



Sikap yang lebih penuh welas asih dapat membantu seseorang mengurangi beban rasa malu dan menghadapi masalah dengan lebih konstruktif. Namun, self-compassion bukan pengganti terapi depresi dan tidak selalu mudah dilakukan ketika seseorang memiliki kebiasaan mengkritik diri yang sudah berlangsung lama.



Latihan sederhana yang dapat dicoba adalah memperhatikan cara berbicara kepada diri sendiri.



Ketika muncul kalimat seperti “Aku tidak berguna karena hari ini tidak melakukan apa-apa”, seseorang dapat berhenti sejenak dan bertanya:



“Apakah aku akan mengatakan hal yang sama kepada orang yang kusayangi jika ia sedang mengalami kondisi seperti ini?”



Pertanyaan tersebut tidak mengharuskan seseorang langsung menyukai dirinya sendiri. Tujuannya hanya membuka kemungkinan untuk bersikap sedikit lebih adil.



Seseorang juga dapat mengganti tuntutan yang terlalu keras dengan pengakuan yang lebih realistis, seperti:



“Aku sedang mengalami masa sulit. Kemampuanku hari ini mungkin tidak sama dengan biasanya. Aku tetap berhak mendapatkan bantuan dan mencoba kembali ketika memungkinkan.”



Perubahan bahasa internal seperti ini mungkin terasa kecil, tetapi dapat membantu mengurangi kebiasaan menjadikan setiap kesulitan sebagai bukti bahwa diri sendiri tidak layak dihargai.



Pada akhirnya, seseorang tidak harus membenci dirinya sendiri agar dapat berubah. Ia dapat belajar, memperbaiki kebiasaan, mencari pertolongan, dan mengambil tanggung jawab sambil tetap memperlakukan dirinya dengan hormat.



8. Mendapatkan Bantuan Profesional dan Tidak Memaksakan Pemulihan Sendirian



Dari semua hal yang dibahas, ada satu hal yang sangat penting untuk tidak diabaikan: depresi dapat memerlukan penanganan profesional.



Pembicaraan tentang rutinitas, hubungan sosial, penerimaan diri, dan aktivitas kecil memang bermanfaat. Namun, hal-hal tersebut tidak seharusnya membuat seseorang merasa bahwa ia harus mampu menyembuhkan dirinya sendiri hanya dengan menerapkan kebiasaan yang benar.



Depresi memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Sebagian orang mengalami gejala yang relatif ringan, sementara yang lain menghadapi gangguan berat yang memengaruhi kemampuan bekerja, belajar, merawat diri, atau mempertahankan hubungan.



Karena itu, pendekatan yang sesuai bagi satu orang belum tentu memadai bagi orang lain.



Psikoterapi merupakan salah satu bentuk penanganan depresi yang memiliki bukti ilmiah. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain terapi perilaku kognitif (CBT), aktivasi perilaku, dan terapi interpersonal. Pemilihan pendekatan bergantung pada kondisi, kebutuhan, preferensi, dan penilaian profesional terhadap individu yang bersangkutan.



Dalam kondisi tertentu, tenaga medis juga dapat mempertimbangkan obat antidepresan, khususnya ketika gejala cukup berat, berlangsung lama, atau memerlukan penanganan tambahan. Keputusan mengenai obat perlu dibicarakan dengan dokter yang kompeten, termasuk manfaat, risiko, kemungkinan efek samping, dan pemantauan selama pengobatan.



Mencari bantuan bukan berarti seseorang gagal mengatasi masalahnya. Justru, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan diri.



Pertolongan profesional juga tidak harus menunggu sampai seseorang benar-benar tidak mampu menjalankan aktivitas. Apabila perasaan sedih, kehilangan minat, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, atau rasa tidak berharga berlangsung terus-menerus selama sekitar dua minggu atau lebih dan mengganggu kehidupan sehari-hari, evaluasi oleh tenaga kesehatan merupakan langkah yang patut dipertimbangkan.



Jangka waktu tersebut bukan aturan mutlak yang mengharuskan seseorang menunggu dua minggu sebelum mencari bantuan. Gejala berat, memburuk dengan cepat, atau menimbulkan risiko keselamatan perlu ditangani lebih segera.



Selain itu, pemulihan tidak selalu berlangsung dalam garis lurus. Ada masa ketika seseorang merasa lebih baik, kemudian kembali mengalami hari-hari yang berat. Ada pula orang yang membutuhkan beberapa penyesuaian sebelum menemukan pendekatan penanganan yang cocok.



Hal ini tidak otomatis berarti pemulihan gagal.



Proses pemulihan dapat mencakup belajar mengenali tanda-tanda memburuknya kondisi, memahami pemicu stres, menyusun strategi menghadapi gejala, memperbaiki hubungan, dan membangun rutinitas yang realistis.



Jika seseorang tidak merasa cocok dengan pendekatan tertentu, ia dapat membicarakannya dengan tenaga profesional untuk mengevaluasi pilihan lain. Hubungan terapeutik yang baik seharusnya memberi ruang bagi pertanyaan, diskusi, dan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan individu.



Bagi orang yang mendampingi seseorang dengan depresi, dukungan terbaik bukanlah mengambil alih seluruh kehidupannya atau menuntutnya segera sembuh. Dukungan dapat berupa membantu mencari layanan kesehatan mental, menemani membuat janji konsultasi, atau membantu menyelesaikan tugas praktis yang terasa terlalu berat.



Jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, terutama ketika disertai niat atau rencana, pertolongan segera diperlukan. Hubungi layanan darurat setempat atau pergi ke instalasi gawat darurat terdekat, dan usahakan agar orang tersebut tidak menghadapi situasi berbahaya seorang diri.



Meminta bantuan profesional bukan pilihan terakhir yang hanya layak dilakukan ketika semua cara lain gagal. Bagi banyak orang, pertolongan profesional justru menjadi bagian penting dari proses pemulihan sejak awal.