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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.47 WIB

Jarang Disadari! Ini 4 Tanda Depresi Tak Terduga yang Sering Dikira Biasa Saja Menurut Psikologi

Ilustrasi orang depresi (Pixabay) - Image

Ilustrasi orang depresi (Pixabay)

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan depresi sebagai kondisi di mana seseorang terus-menerus menangis atau tidak sanggup beranjak dari tempat tidur.

Padahal, sebelum sampai pada titik berat tersebut, depresi sering kali hadir dalam bentuk isyarat-isyarat halus yang terabaikan karena sama sekali tidak terasa seperti gangguan emosional.

Menurut ulasan psikologi dari YourTango yang ditulis oleh Ani Anderson, depresi secara harfiah berakar dari penekanan ekspresi diri (suppression).

Kebiasaan mengecilkan suara batin demi menghindari konflik atau mencari penerimaan lingkungan tanpa sadar memicu penumpukan emosi negatif yang perlahan mengikis kualitas hidup.

Berikut empat tanda depresi tak terduga yang sering kali diabaikan karena terasa seperti kebiasaan sehari-hari.

1.      Berhenti Menyuarakan Pendapat Pribadi

Menahan diri untuk tidak menyatakan pendapat secara terus-menerus merupakan sinyal halus dari depresi. Dorongan membungkam diri ini umumnya dipicu oleh rasa takut akan penolakan atau ketidaknyamanan saat menghadapi perbedaan pendapat.

Sebuah riset tahun 2024 dalam Australian & New Zealand Journal of Psychology mengonfirmasi bahwa kebiasaan membungkam diri memiliki hubungan erat dengan peningkatan risiko depresi.

Ketika Anda terus menyembunyikan pikiran demi menjaga kedamaian luar, hal itu justru menciptakan konflik batin yang membuat orang lain gagal mengenali sosok Anda sebenarnya.

2.      Tidak Lagi Peduli pada Hal-Hal yang Dahulu Dianggap Penting

Editor: Hanny Suwindari
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