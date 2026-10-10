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Rian Alfianto
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.26 WIB

Jangan Asal Pilih Susu Formula Anak, Orang Tua Perlu Cek 3 Hal Ini

Ilustrasi orang tua perlu lebih cermat saat memilih susu formula bagi anak. (Istimewa) - Image

Ilustrasi orang tua perlu lebih cermat saat memilih susu formula bagi anak. (Istimewa)

JawaPos.com - Memilih susu formula untuk anak tidak cukup hanya dengan membandingkan harga atau membaca kandungan pada kemasan.

Ada tiga hal yang bisa diperiksa, yakni komposisi, sumber susu, dan keterlacakan informasi produk melalui kode QR di kemasan.

Langkah ini membantu orang tua menilai informasi yang tersedia secara lebih menyeluruh, tanpa hanya mengandalkan klaim pada iklan atau rekomendasi orang lain.

1. Cek Komposisi dan Bahan Utama Susu

Daftar komposisi merupakan salah satu informasi pertama yang perlu diperhatikan ketika memilih susu formula.

Orang tua dapat memeriksa bahan utama, kandungan yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan anak.

Informasi tersebut penting karena setiap produk dapat memiliki formulasi yang berbeda.

Selain membaca daftar komposisi, perhatikan pula keterangan usia pada kemasan

Susu formula perlu dipilih sesuai kelompok usia dan kebutuhan nutrisi anak, sedangkan kondisi tertentu mungkin membutuhkan pertimbangan tambahan dari dokter atau tenaga kesehatan.

Penilaian tetap perlu mempertimbangkan keseluruhan kandungan, kebutuhan nutrisi, serta toleransi anak terhadap produk tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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