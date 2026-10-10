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Cicilia Margarettha
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Tampak Sehat dan Aktif tapi Bisa Henti Jantung, Kenali Tanda yang Sering Diabaikan

Ilustrasi pemeriksaan jantung pada pasien usia muda (pexels.com) - Image

Ilustrasi pemeriksaan jantung pada pasien usia muda (pexels.com)

JawaPos.com - Berolahraga rutin, makan teratur, dan berusia muda sering dianggap jaminan jantung sehat.

Kabar seseorang yang tampak bugar tiba-tiba mengalami henti jantung selalu mengejutkan banyak orang.

Kasus kematian jantung mendadak akibat kardiomiopati hipertrofik menunjukkan punya gejala seperti nyeri dada, pingsan, atau jantung berdebar, dan punya setidaknya satu kelainan sebelum meninggal.

Penelitian dalam Journal of the American Heart Association pada 2025, menyebut kardiomiopati aritmogenik sebagai salah satu penyebab utama kematian jantung mendadak pada atlet dan orang muda, serta olahraga intens dapat mempercepat munculnya penyakit pada penderitanya.

Henti jantung berbeda dari serangan jantung. Pada henti jantung, jantung tiba-tiba berhenti berdenyut efektif akibat gangguan irama, sehingga aliran darah ke otak dan organ lain terhenti dan korban bisa langsung tak sadarkan diri.

Pada usia muda, penyebabnya sering bukan gaya hidup, melainkan kelainan jantung yang tidak terdeteksi sejak lama.

Di sinilah tanda-tanda kecil yang sering dianggap sepele menjadi penting untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (09/10), menyebutkan bahwa dengan melakukan tes aritmia atau detak jantung  dapat menjadi langkah awal mencegah henti jantung mendadak.

Salah satu penyebab henti jantung pada orang muda adalah gangguan irama jantung, yaitu detak jantung yang terlalu cepat dan tidak teratur sehingga jantung tidak lagi memompa darah dengan efektif.

Editor: Novia Tri Astuti
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