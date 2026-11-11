Punya Loyalitas Tinggi, 5 Tipe MBTI Ini Dikenal sebagai Sahabat Terbaik

ilustrasi sahabat. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menjalin dan mempertahankan hubungan persahabatan.

Namun, ada beberapa individu yang dikenal memiliki kesetiaan tinggi terhadap orang-orang terdekatnya.

Mereka cenderung menjaga hubungan dengan sepenuh hati dan tidak mudah meninggalkan sahabat ketika menghadapi masa-masa sulit.

Khususnya MBTI, terdapat sejumlah tipe yang memiliki karakteristik khas dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Sifat seperti kepedulian, ketulusan, empati, dan komitmen membuat mereka sering dianggap sebagai sosok teman yang dapat dipercaya.

Melansir yourtango, ada lima tipe kepribadian MBTI yang dikenal memiliki loyalitas tinggi dan berpotensi menjadi sahabat terbaik.

Menariknya, masing-masing tipe memiliki cara unik dalam menunjukkan kesetiaan dan menjaga hubungan persahabatan agar tetap erat.

1. ISFJ