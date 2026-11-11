Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 11 November 2026 | 20.17 WIB

Cara Mendapatkan Makeup Look Natural untuk Sehari-Hari, Salah Satunya Memilih Lipstik Warna Nude

Ilustrasi natural makeup/Pexels - Image

Ilustrasi natural makeup/Pexels

JawaPos.com-Makeup flawless dengan kesan natural dan fresh cocok digunakan untuk menunjang penampilan saat beraktivitas sehari-hari.

Make up flawless banyak dipilih karena mampu memberikan tampilan wajah yang lebih segar dan cantik tanpa terkesan berlebihan.

Selain itu, hasil makeup yang ringan dan natural juga membuatnya lebih efisien dan simpel sehingga  cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. 

Menurut informasi dari laman makeoverforall dan wardahbeauty yang dikutip pada (11/11) aktivitas make up dapat membantu meningkatkan mood sehingga anda lebih antusias dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. 

Untuk mendapatkan hasil makeup yang flawless, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pemilihan warna produk makeup, penggunaan alat makeup, sampai teknik dalam pengaplikasiannya. 

Jika anda ingin mencoba riasan natural untuk menunjang penampilan sehari-hari, berikut beberapa langkah yang bisa anda ikuti supaya bisa mendapatkan hasil makeup yang flawless, segar, dan tetap terlihat cantik natural. 

Pastikan sebelum mulai menggunakan makeup, pastikan kulit wajah anda benar-benar dalam kondisi lembab. Langkah ini penting dilakukan supaya produk makeup anda dapat menempel sempurna pada wajah.

Salah satu step paling penting saat proses make up adalah menggunakan pelembab atau moisturizer.  

Setelah menyelesaikan tahapan skin prep dan memastikan kulit anda siap, maka kunci selanjutnya adalah dengan menggunakan primer untuk mendapatkan hasil makeup yang flawless dan tahan lama. 

Keuntungan penggunaan primer memiliki banyak manfaat seperti dapat mengontrol produksi minyak, menghaluskan tekstur kulit, dan mendapat hasil makeup lebih tahan lama. Selain itu, primer juga dapat membantu untuk menyamarkan pori, sehingga makeup anda dapat terlihat lebih natural. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pesona dari Dalam, 7 Weton Ini Dipercaya Tetap Cantik Meski Tampil Natural - Image
Zodiak

Pesona dari Dalam, 7 Weton Ini Dipercaya Tetap Cantik Meski Tampil Natural

Selasa, 15 September 2026 | 21.42 WIB

Biar Alis Makin Tebal dan Natural, Ini 5 Cara yang Bisa Dicoba di Rumah - Image
Lifestyle

Biar Alis Makin Tebal dan Natural, Ini 5 Cara yang Bisa Dicoba di Rumah

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Tak Harus Selalu Beli Barang Mahal, Ini 13 Strategi Orang Tajir Menjaga Kekayaannya - Image
Lifestyle

Tak Harus Selalu Beli Barang Mahal, Ini 13 Strategi Orang Tajir Menjaga Kekayaannya

Rabu, 11 November 2026 | 21.11 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore