Tak Harus Selalu Beli Barang Mahal, Ini 13 Strategi Orang Tajir Menjaga Kekayaannya

cara orang tajir mengatur uang lebih irit tanpa terlihat pelit./Freepik/ freepik JawaPos.com – Menghemat uang sering kali dianggap sebagai kebiasaan yang identik dengan sikap pelit. Padahal, keduanya memiliki makna yang sangat berbeda, terutama dalam hal mengelola keuangan. Orang yang hemat bukan berarti enggan mengeluarkan uang, melainkan mampu mempertimbangkan setiap pengeluaran agar memberikan manfaat maksimal. Menariknya, sebagian orang kaya justru memiliki kebiasaan sederhana dalam menjaga kestabilan finansial. Mereka tidak selalu membeli barang termahal atau mengikuti setiap tren, tetapi lebih mengutamakan nilai guna, kualitas, dan manfaat jangka panjang. Cara tersebut membuat mereka tetap bisa menikmati kehidupan yang nyaman tanpa harus menghamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Dilansir dari geediting.com, terdapat 13 kebiasaan yang dapat ditiru dari cara orang kaya mengelola keuangan agar lebih hemat tanpa terkesan pelit. Berikut ulasan lengkapnya. 1. Mengutamakan Kualitas daripada Kuantitas Salah satu kebiasaan orang kaya dalam berbelanja adalah tidak mudah tergoda membeli banyak barang sekaligus. Mereka lebih memilih produk berkualitas yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama dibandingkan barang murah yang cepat rusak. Misalnya, membeli sepatu dengan bahan kuat, pakaian berdesain sederhana, atau perlengkapan rumah tangga yang memiliki daya tahan baik. Selain memperhatikan kualitas, mereka juga terbiasa merawat barang yang dimiliki agar masa penggunaannya semakin panjang. Dengan cara ini, pengeluaran untuk membeli barang pengganti bisa ditekan tanpa harus mengorbankan kenyamanan. 2. Memperhitungkan Manfaat Barang sebelum Membelinya Harga murah belum tentu membuat suatu barang menjadi pilihan paling ekonomis.