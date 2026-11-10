Diam-Diam Punya Pemikiran Mendalam, 7 Tanda Ini Sering Dimiliki Orang Bijaksana

sikap yang mengungkap kalau seseorang punya kebijaksanaan tanpa disadari./Freepik/ freepik
JawaPos.com – Kecerdasan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang mungkin mempunyai kemampuan akademis yang tinggi, tetapi belum tentu mampu mengambil keputusan dengan matang atau memahami perasaan orang lain.
Kebijaksanaan justru sering terlihat dari cara seseorang menghadapi persoalan, menyikapi perbedaan pendapat, hingga memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Hal-hal sederhana yang dilakukan sehari-hari terkadang mencerminkan kedalaman pemikiran seseorang.
Menariknya, orang yang memiliki kebijaksanaan tidak selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih memahami sesuatu dibandingkan orang lain. Mereka cenderung tenang, terbuka terhadap pengalaman baru, dan tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi situasi yang sulit.
Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh sikap yang dapat menggambarkan seseorang mempunyai kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Beberapa di antaranya bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan tanpa disadari.
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Berikut tujuh sikap yang dimaksud.
1. Lebih Memilih Mengamati daripada Terburu-buru Berbicara
Orang yang bijaksana biasanya tidak merasa harus selalu menjadi pusat perhatian dalam sebuah percakapan. Mereka lebih senang memperhatikan keadaan dan mendengarkan pembicaraan sebelum menyampaikan pendapat.
Kebiasaan tersebut membuat mereka memiliki kesempatan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Mereka juga berusaha menangkap maksud pembicaraan agar tidak salah menafsirkan perkataan orang lain.
Ketika akhirnya berbicara, pendapat yang disampaikan biasanya sudah melalui pertimbangan terlebih dahulu. Mereka tidak sekadar ingin didengar, tetapi berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi percakapan.
Bagi pribadi seperti ini, mendengarkan merupakan bagian penting dari proses belajar. Sebab, tidak semua hal harus ditanggapi dengan perkataan.
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Jawa Pos
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