Diam Bukan Berarti Tidak Tahu, 7 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Punya Pemikiran yang Bijaksana

JawaPos.com – Kecerdasan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang sering dianggap sama, padahal keduanya mempunyai makna berbeda. Seseorang bisa saja memiliki kemampuan akademis yang mengesankan, tetapi belum tentu mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijaksanaan justru lebih banyak tercermin melalui cara seseorang memahami keadaan, memperlakukan orang lain, serta menyikapi berbagai persoalan yang datang dalam hidupnya.

Menariknya, kualitas tersebut tidak selalu terlihat dari tindakan besar. Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang sering dilakukan tanpa disadari dan justru memperlihatkan kedalaman cara berpikir seseorang.

Orang yang bijaksana biasanya tidak terburu-buru memberikan penilaian, mampu menerima kekurangan diri, serta terbuka terhadap pengalaman dan pemikiran baru.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh sikap yang dapat menjadi gambaran bahwa seseorang mempunyai kebijaksanaan lebih dalam daripada yang terlihat dari luar.

Berikut tujuh sikap yang menarik untuk dikenali.

1. Lebih Memilih Mengamati Sebelum Mengutarakan Pendapat

Seseorang yang bijaksana biasanya tidak merasa harus selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan. Mereka justru terbiasa mendengarkan dan memperhatikan keadaan sebelum memberikan tanggapan.

Kebiasaan tersebut membuat mereka memiliki kesempatan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Mereka berusaha menangkap maksud pembicaraan, memperhatikan sudut pandang orang lain, serta mempertimbangkan situasi sebelum mengambil kesimpulan.