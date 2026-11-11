Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 21.00 WIB

Diam Bukan Berarti Tidak Tahu, 7 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Punya Pemikiran yang Bijaksana

sikap yang mengungkap kalau seseorang punya kebijaksanaan tanpa disadari./Freepik/ freepik - Image

sikap yang mengungkap kalau seseorang punya kebijaksanaan tanpa disadari./Freepik/ freepik

JawaPos.com – Kecerdasan dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang sering dianggap sama, padahal keduanya mempunyai makna berbeda. Seseorang bisa saja memiliki kemampuan akademis yang mengesankan, tetapi belum tentu mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijaksanaan justru lebih banyak tercermin melalui cara seseorang memahami keadaan, memperlakukan orang lain, serta menyikapi berbagai persoalan yang datang dalam hidupnya.

Menariknya, kualitas tersebut tidak selalu terlihat dari tindakan besar. Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang sering dilakukan tanpa disadari dan justru memperlihatkan kedalaman cara berpikir seseorang.

Orang yang bijaksana biasanya tidak terburu-buru memberikan penilaian, mampu menerima kekurangan diri, serta terbuka terhadap pengalaman dan pemikiran baru.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh sikap yang dapat menjadi gambaran bahwa seseorang mempunyai kebijaksanaan lebih dalam daripada yang terlihat dari luar.

Berikut tujuh sikap yang menarik untuk dikenali.

1. Lebih Memilih Mengamati Sebelum Mengutarakan Pendapat

Seseorang yang bijaksana biasanya tidak merasa harus selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan. Mereka justru terbiasa mendengarkan dan memperhatikan keadaan sebelum memberikan tanggapan.

Kebiasaan tersebut membuat mereka memiliki kesempatan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Mereka berusaha menangkap maksud pembicaraan, memperhatikan sudut pandang orang lain, serta mempertimbangkan situasi sebelum mengambil kesimpulan.

Ketika akhirnya berbicara, pendapat yang disampaikan cenderung lebih terarah dan memiliki dasar pertimbangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Di Depan Terlihat Ramah, di Belakang Berbeda? Ini 9 Tanda Kebencian yang Tersembunyi - Image
Kepribadian

Di Depan Terlihat Ramah, di Belakang Berbeda? Ini 9 Tanda Kebencian yang Tersembunyi

Rabu, 11 November 2026 | 04.32 WIB

Tak Lagi Terikat Masa Lalu, 8 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Sudah Siap Melanjutkan Hidup - Image
Lifestyle

Tak Lagi Terikat Masa Lalu, 8 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Sudah Siap Melanjutkan Hidup

Rabu, 11 November 2026 | 04.31 WIB

Memiliki 8 Tanda Ini pada Dirimu? Mungkin Kamu Sedang Mati Rasa secara Emosional Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Memiliki 8 Tanda Ini pada Dirimu? Mungkin Kamu Sedang Mati Rasa secara Emosional Menurut Psikologi

Selasa, 10 November 2026 | 22.49 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore