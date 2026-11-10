7 Dampak Nyata Menjadi People Pleaser yang Bisa Membuat Hidup Anda Semakin Berat

Ilustrasi seseorang yang sedih/Pexels
JawaPos.com - Tindakan mengorbankan diri sendiri demi orang lain terlihat sebagai aksi yang mulia.
Namun jika anda terus menerus melakukannya, bahkan sudah ada di tahap menjadi seorang people pleaser, maka tindakan tersebut justru bisa merugikan diri sendiri.
Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) hidup itu membutuhkan keseimbangan.
Anda bisa dampak tersebut dengan memperhatikan sejumlah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa kebiasaan people pleaser demi orang lain, dapat memicu burnout.
Kenali tanda-tanda berikut, supaya anda dapat menyadari kapan harus beristirahat dan memulihkan energi.
Menjadi pribadi yang buruk
Dampak serius dari seorang people pleaser adalah bahwa anda cenderung merespons setiap situasi dengan amarah. Bahkan, anda mudah meluapkan emosi kepada orang lain tanpa alasan yang jelas.
Kehabisan energi
Sebanyak apapun tidur yang anda lakukan, tubuh selalu merasakan kelelahan. Bahkan aktivitas yang hanya membutuhkan sedikit tenaga akan terasa berat untuk dilakukan karena energi anda sudah benar-benar habis.
Tanda-tanda lain yang terjadi seperti anda mungkin mudah terkejut saat mendengar suara keras, menjadi lebih emosional, dan merasa sensitif. Seluruh energi yang anda miliki akan habis bahkan hanya untuk melewati hari demi hari.
Rasa benci terhadap orang sekitar
Anda terus menerus menguras tenaga untuk merawat dan membantu orang lain sepanjang waktu.
Namun, saat membutuhkan bantuan dan perhatian, anda justru tidak mendapatkan apapun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022