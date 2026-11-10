7 Dampak Nyata Menjadi People Pleaser yang Bisa Membuat Hidup Anda Semakin Berat

JawaPos.com - Tindakan mengorbankan diri sendiri demi orang lain terlihat sebagai aksi yang mulia.

Namun jika anda terus menerus melakukannya, bahkan sudah ada di tahap menjadi seorang people pleaser, maka tindakan tersebut justru bisa merugikan diri sendiri.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) hidup itu membutuhkan keseimbangan.

Anda bisa dampak tersebut dengan memperhatikan sejumlah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa kebiasaan people pleaser demi orang lain, dapat memicu burnout.

Kenali tanda-tanda berikut, supaya anda dapat menyadari kapan harus beristirahat dan memulihkan energi.

Menjadi pribadi yang buruk

Dampak serius dari seorang people pleaser adalah bahwa anda cenderung merespons setiap situasi dengan amarah. Bahkan, anda mudah meluapkan emosi kepada orang lain tanpa alasan yang jelas.

Kehabisan energi

Sebanyak apapun tidur yang anda lakukan, tubuh selalu merasakan kelelahan. Bahkan aktivitas yang hanya membutuhkan sedikit tenaga akan terasa berat untuk dilakukan karena energi anda sudah benar-benar habis.

Tanda-tanda lain yang terjadi seperti anda mungkin mudah terkejut saat mendengar suara keras, menjadi lebih emosional, dan merasa sensitif. Seluruh energi yang anda miliki akan habis bahkan hanya untuk melewati hari demi hari.

Rasa benci terhadap orang sekitar

Anda terus menerus menguras tenaga untuk merawat dan membantu orang lain sepanjang waktu.