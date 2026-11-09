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Penulis: Siti Wardatul Jannah
Selasa, 10 November 2026 | 02.07 WIB

7 Tanda yang Menunjukkan Kamu Seorang People Pleaser

Ilustrasi seseorang tidak enakan dengan orang lain (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang tidak enakan dengan orang lain (Magnific)

JawaPos.com - Berusaha membuat orang lain senang dan merasa nyaman merupakan hal yang positif dalam hubungan sosial. Namun, jika dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kebutuhan pribadi, kebiasaan tersebut justru dapat merugikan diri sendiri.

Seseorang yang memiliki kebiasaan ini disebut people pleaser. Mereka terus berusaha menyenangkan dan memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya, bahkan sering merasa tidak enak hati ketika harus menolak permintaan atau melakukan sesuatu yang berpotensi membuat orang lain kecewa.

Mengutip dari Psych Central, keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain biasanya muncul karena ingin disukai, menghindari perselisihan, serta rasa takut ditinggalkan oleh orang lain. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat membuat seseorang merasa kesal dan lelah dalam hubungan (relationship burnout). kebiasaan ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan.

Selain itu, mereka yang memiliki kebiasaan ini sering kali kesulitan mengenali keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Mereka bisa bingung membedakan kesukaan, ketidaksukaan, serta hobi pribadi dengan milik orang lain. Terlalu sering mengikuti keinginan orang sekitar juga dapat membuat mereka sulit menentukan tujuan hidup dan mengambil keputusan sendiri.

Melansir dari Healthline, Senin (9/11), ada beberapa perilaku yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebiasaan people pleaser. Berikut tujuh tanda yang perlu diperhatikan.

1. Sulit Mengatakan Tidak 

Salah satu tanda yang paling umum adalah kesulitan menolak permintaan orang lain. Mereka cenderung mengatakan iya meskipun sedang sibuk, lelah, atau sebenarnya tidak ingin melakukannya.

Hal ini biasanya muncul karena takut mengecewakan orang lain atau khawatir dianggap egois. Akibatnya, mereka lebih memilih memenuhi permintaan tersebut meskipun harus mengorbankan waktu dan tenaga sendiri.

2. Memiliki Harga Diri yang Rendah

Seseorang dengan kebiasaan people pleaser terkadang memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Mereka sering membutuhkan pujian atau pengakuan dari orang lain agar merasa dihargai. Karena itu, mereka berusaha keras menyenangkan orang di sekitarnya demi mendapatkan penerimaan.

Editor: Bintang Pradewo
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