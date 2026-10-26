8 Kebiasaan People Pleaser Ini Bisa Bikin Orang Lain Jengkel, Bukti Berbuat Baik Tidak Selalu Baik

Ilustrasi, orang yang jengkel oleh kebiasaan people pleaser. Magnific/ stockking.



JawaPos.com - Perilaku yang selalu ingin membuat orang lain senang atau biasa disebut people pleaser mengandung ironi yang mengejutkan bagi pelakunya.



Mereka merasa telah melakukan sebuah bentuk kebaikan, tapi orang lain menganggap sebaliknya, sangat menjengkelkan.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango, berikut ini delapan kebiasaan people pleaser yang bisa membuat orang lain jengkel atau kesal tapi dikira sebuah bentuk kebaikan.

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1. Tidak Punya Inisiatif untuk Mengambil Keputusan Sendiri



Mereka yang selalu berusaha menyenangkan orang lain atau people pleaser biasanya menyerahkan pengambilan keputusan kepada orang lain.



Mereka merasa telah berbuat baik dengan membiarkan orang lain memilih sendiri.



Padahal, tindakan tersebut justru memberikan tekanan yang tidak perlu kepada orang lain.



2. Kesulitan Mengungkapkan Keinginan Pribadi



Jika bertanya kepada seorang 'people pleaser' tentang kemana ingin pergi untuk makan malam atau film apa yang ingin ditonton, pasti mereka menjawab 'terserah, Aku ikut saja'.



Bagi mereka tidak meminta sesuatu secara spesifik dianggap sebagai sikap penuh perhatian, tapi orang lain menganggapnya berbeda.



Jawaban seperti itu justru sering kali membuat orang lain merasa kesal.



Selain itu, kebiasaan ini juga membuat si 'people pleaser' sulit mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan karena terlalu terbiasa mengabaikan keinginan pribadi.



Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin orang seperti ini akan kehilangan teman sekaligus jati diri mereka sendiri.



3. Menyimpan Pendapat untuk Diri Sendiri



Kebanyakan people pleaser merasa terjebak dalam kebiasaan ini karena takut membuat orang lain marah.



Mereka sangat menghindari perbedaan pendapat karena bisa memicu perdebatan sengit. Mereka yang selalu berusaha menyenangkan orang lain atau people pleaser biasanya menyerahkan pengambilan keputusan kepada orang lain.Mereka merasa telah berbuat baik dengan membiarkan orang lain memilih sendiri.Padahal, tindakan tersebut justru memberikan tekanan yang tidak perlu kepada orang lain.Jika bertanya kepada seorang 'people pleaser' tentang kemana ingin pergi untuk makan malam atau film apa yang ingin ditonton, pasti mereka menjawab 'terserah, Aku ikut saja'.Bagi mereka tidak meminta sesuatu secara spesifik dianggap sebagai sikap penuh perhatian, tapi orang lain menganggapnya berbeda.Jawaban seperti itu justru sering kali membuat orang lain merasa kesal.Selain itu, kebiasaan ini juga membuat si 'people pleaser' sulit mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan karena terlalu terbiasa mengabaikan keinginan pribadi.Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin orang seperti ini akan kehilangan teman sekaligus jati diri mereka sendiri.Kebanyakan people pleaser merasa terjebak dalam kebiasaan ini karena takut membuat orang lain marah.Mereka sangat menghindari perbedaan pendapat karena bisa memicu perdebatan sengit.

Jadi, dengan segala cara, mereka tidak pernah mengungkapkan pendapat pribadi atau selalu setuju dengan apa pun yang dikatakan orang lain.



Padahal, dalam berbagai situasi, orang lain justru ingin mengetahui sudut pandang mereka.



Jadi, bersikap tertutup seperti itu sama sekali tidak membantu.



Psikolog Julie Radico, PsyD, ABPP mengungkapkan bahwa menyampaikan pendapat adalah hal wajar dari proses saling bertukar pikiran dalam hubungan apa pun, bukan sengaja bersikap sulit, menyusahkan orang lain, apalagi egois.



4. Tidak Pernah Membantah



People pleaser adalah kaum yang paling menghindari konflik di dunia.



Mereka tidak pernah menyatakan ketidaksetujuan, meski itu berarti harus bersikap seolah-olah perasaan mereka sendiri tidaklah penting.



Tapi, alih-alih bersyukur karena tidak ada konflik, orang lain justru merasa bingung.



Orang lain merasa tidak benar-benar memahami sosok people pleaser ini atau apa yang sebenarnya mereka pedulikan, karena mereka tidak pernah mengungkapkannya.



Menghindari setiap konflik berarti juga melewatkan kesempatan untuk menjalin kedekatan yang lebih erat dengan orang lain.



Konflik tidak selalu bersifat toksik, namun mereka tidak pernah memberi diri mereka kesempatan untuk menyadari hal tersebut.



5. Sering Menawarkan Bantuan yang Tidak Diminta



Ada golongan orang yang secara alami gemar memecahkan masalah dan langsung melakukan apa pun untuk mempermudah urusan orang lain.



Sikap ini tampak baik memang, tapi di lain waktu justru terasa terlalu mencampuri urusan orang lain, misalnya memberi saran yang tidak diminta.



Meski mereka benar-benar berniat membantu, namun tindakan tersebut bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman karena tidak memintanya.



Sikap proaktif seperti ini adalah ciri khas seorang people pleaser, karena mereka berasumsi bahwa itulah yang diinginkan orang lain.



Padahal, tindakan tersebut justru bisa terasa 'mengganggu'.



6. Menyetujui Hal-Hal yang Sebenarnya Tidak Ingin Dilakukan



Terlepas dari apakah seseorang tergolong people pleaser atau bukan, mengatakan 'tidak' adalah hal yang cukup sulit.



Kekhawatiran akan penolakan yang bisa saja merusak hubungan membuat banyak orang langsung setuju tanpa banyak berpikir.



Hal ini sering kali membuat orang lain risih, karena tidak bisa memastikan apakah seseorang benar-benar tulus peduli atau hanya sekadar menjalankan kewajiban.

Namun, bagi people pleaser merasa bahwa memaksakan diri hingga kewalahan adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan untuk orang lain.



Padahal, tindakan ini justru menciptakan ketegangan canggung yang sebenarnya bisa mereka hindari.



7. Terlalu Sering Melontarkan Pujian yang Tidak Bermakna



Psikolog Adam Borland, PsyD, menjelaskan bahwa orang yang people pleaser akan melakukan hampir apa saja demi mendapatkan kasih sayang dan persetujuan dari orang lain.



Salah satu cara termudah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan suasana hati orang lain melalui pujian.



Tapi, ketika seseorang terus-menerus melontarkan pujian, pujian itu akan sulit dianggap serius dan menjadi sangat jelas bahwa orang tersebut hanya berusaha untuk disukai.



Pada akhirnya, semua pujian itu pun kehilangan makna.



8. Sering Kali Mengubah Jati Diri supaya Bisa Diterima Dalam Suatu Kelompok



Orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain cenderung bertekad untuk berbaur hingga mereka menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya dan mengubah perilaku agar selaras dengan orang-orang di sekitarnya.



Mereka beranggapan bahwa kunci agar disukai adalah dengan menyesuaikan diri, meski tidak lagi menjadi diri sendiri secara autentik.



Ini merugikan orang lain karena tidak benar-benar tahu versi mana dari jati diri mereka yang asli.



Saat mereka terus menyesuaikan diri dengan berbagai kelompok yang berbeda, hubungan personal mereka dengan individu lain kemungkinan besar akan terganggu karena tidak ada seorang pun yang merasa benar-benar dekat dengan mereka.



Dengan cara seperti itu, seorang people pleaser justru tidak bisa menyenangkan siapa pun.***