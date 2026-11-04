Orang Sukses Ternyata Lebih Banyak Diam, Ini 7 Hal yang Mereka Pilih untuk Dirahasiakan

ilustrasi orang yang sukses. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kesuksesan sering kali identik dengan pencapaian besar, rasa percaya diri, popularitas, hingga kebiasaan membagikan berbagai aktivitas di media sosial. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa semakin sukses seseorang, semakin banyak pula hal yang ingin mereka tunjukkan kepada dunia. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Sebagian orang yang berhasil membangun karier maupun kehidupan secara mapan justru memiliki kebiasaan menjaga sejumlah hal agar tetap menjadi urusan pribadi. Mereka memahami bahwa tidak semua pencapaian harus diumumkan dan tidak setiap persoalan perlu diketahui banyak orang. Sikap tersebut juga berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi, menjaga batasan pribadi, serta memahami kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Dalam perspektif psikologi, ada sejumlah alasan mengapa seseorang memilih lebih selektif dalam membagikan kehidupannya. Berikut tujuh hal yang cenderung tidak diumbar oleh orang-orang sukses, sebagaimana dilansir dari geediting. Baca Juga:Ingin Merangkul Sisi Rohani yang Lebih Mendalam? Lakukan 8 Cara Ini Menurut Psikologi 1. Rencana Besar yang Belum Terwujud Orang yang memiliki tujuan jelas biasanya lebih memilih memusatkan perhatian pada tindakan daripada sibuk mengumumkan rencana. Mereka tidak merasa perlu menceritakan setiap target yang sedang dikejar kepada banyak orang. Salah satu alasannya berkaitan dengan motivasi. Membicarakan sebuah tujuan sebelum benar-benar tercapai terkadang dapat memberikan kepuasan semu. Akibatnya, seseorang merasa sudah melakukan sesuatu meskipun belum mengambil langkah nyata. Karena itu, sebagian orang sukses memilih bekerja dalam diam dan membiarkan hasil akhirnya yang berbicara. 2. Jumlah Penghasilan dan Kekayaan Tidak semua orang yang memiliki kekayaan besar merasa perlu memperlihatkan kondisi finansialnya. Mereka justru cenderung lebih berhati-hati ketika membicarakan penghasilan maupun aset yang dimiliki. Mereka menyadari bahwa persoalan uang sering kali memunculkan berbagai reaksi, mulai dari rasa iri, persaingan, hingga kebiasaan membandingkan kehidupan. Menjaga informasi keuangan tetap pribadi juga membantu menghindari penilaian yang tidak diperlukan. Bagi mereka, nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa besar angka yang bisa diperlihatkan kepada orang lain. 3. Rasa Takut dan Keraguan yang Mendalam