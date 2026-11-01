7 Alasan Mengapa Kita Begitu Bergantung pada Media Sosial Menurut Psikologi

seseorang yang bergantung pada media sosial / foto: Magnific/kroshka__nastya

JawaPos.com - Pernahkah Anda berniat membuka media sosial hanya selama lima menit, tetapi tanpa terasa sudah menghabiskan hampir satu jam? Atau merasa ada sesuatu yang kurang ketika ponsel tidak berada di dekat Anda?

Fenomena ini semakin umum dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuka media sosial ketika sedang menunggu, makan, bekerja, belajar, bahkan beberapa menit setelah bangun tidur. Notifikasi kecil dapat membuat kita spontan mengambil ponsel. Ketika tidak ada sesuatu yang baru, kita melakukan refresh. Ketika merasa bosan, kita membuka aplikasi. Ketika sedang sedih, kita mencari hiburan. Ketika sedang bahagia, kita ingin membagikannya.



Media sosial pada akhirnya bukan sekadar alat komunikasi. Bagi banyak orang, media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas psikologis: tempat mencari hiburan, informasi, pengakuan, koneksi sosial, bahkan pelarian dari emosi yang tidak nyaman.



Namun, mengapa kita bisa begitu bergantung kepadanya?



Jawabannya tidak sesederhana "karena media sosial menyenangkan". Di balik kebiasaan tersebut terdapat sejumlah mekanisme psikologis yang membuat media sosial sangat menarik bagi otak manusia.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat tujuh alasan utamanya.



1. Otak Kita Menyukai Hadiah yang Tidak Bisa Diprediksi



Salah satu alasan terbesar media sosial sulit ditinggalkan adalah adanya sistem penghargaan atau reward system dalam otak.



Ketika kita membuka media sosial, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan kita temukan. Mungkin ada pesan dari seseorang. Mungkin ada komentar baru. Mungkin unggahan kita mendapatkan banyak likes. Bisa juga ada video lucu, berita menarik, atau sesuatu yang mengejutkan.



Ketidakpastian inilah yang membuat pengalaman tersebut sangat menarik.



Dalam psikologi perilaku, pola hadiah yang tidak dapat diprediksi dikenal sebagai variable reinforcement atau penguatan variabel. Hadiah tidak selalu muncul setiap kali seseorang melakukan suatu tindakan. Justru karena tidak tahu kapan hadiah berikutnya muncul, seseorang terdorong untuk terus mencoba.



Bayangkan Anda membuka aplikasi dan tidak menemukan sesuatu yang menarik. Anda mungkin menutupnya.



Tetapi beberapa menit kemudian muncul pikiran:



"Siapa tahu ada yang baru."



Anda membuka lagi.



Tidak ada apa-apa.



Kemudian beberapa menit kemudian:



"Coba lihat sekali lagi."



Dan ketika akhirnya ada sesuatu yang menarik, perilaku membuka aplikasi tersebut mendapatkan "hadiah".



Siklus seperti ini dapat memperkuat kebiasaan.



Karena itu, masalahnya bukan selalu pada banyaknya konten yang kita lihat. Justru ketidakpastian mengenai apa yang akan muncul berikutnya dapat membuat kita terus memeriksa aplikasi.



Inilah salah satu alasan mengapa perilaku sederhana seperti membuka media sosial dapat berubah menjadi kebiasaan otomatis.



Kita tidak selalu membuka media sosial karena benar-benar membutuhkan informasi. Kadang kita membukanya karena otak telah belajar bahwa mungkin ada sesuatu yang menyenangkan di sana.



2. Kita Memiliki Kebutuhan Dasar untuk Merasa Terhubung



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kita membutuhkan hubungan dengan orang lain, merasa menjadi bagian dari kelompok, dan mengetahui bahwa keberadaan kita memiliki arti bagi orang lain.



Sebelum era digital, kebutuhan tersebut dipenuhi melalui interaksi langsung: berbicara dengan keluarga, bertemu teman, bekerja bersama, atau menjadi bagian dari komunitas.



Media sosial menawarkan bentuk koneksi yang jauh lebih cepat.



Dengan satu perangkat, kita dapat mengetahui apa yang dilakukan teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan orang yang tinggal ribuan kilometer jauhnya.



Kita dapat mengirim pesan.



Kita dapat memberikan komentar.



Kita dapat melihat kehidupan orang lain.



Kita juga dapat membagikan kehidupan kita sendiri.



Semua itu memberikan sensasi bahwa kita tetap "terhubung".



Masalahnya, koneksi digital tidak selalu sama dengan kedekatan emosional.



Seseorang bisa memiliki ratusan atau ribuan pengikut tetapi tetap merasa kesepian. Kita bisa melihat kehidupan banyak orang sepanjang hari tetapi tidak benar-benar berbicara secara mendalam dengan siapa pun.



Namun secara psikologis, keberadaan koneksi sosial tersebut tetap memberikan daya tarik yang kuat.



Ketika seseorang merasa kesepian, misalnya, membuka media sosial dapat menjadi respons otomatis.



Bukan karena media sosial selalu menyelesaikan kesepian, tetapi karena media sosial memberikan sensasi kehadiran sosial.



Kita melihat wajah.



Kita membaca percakapan.



Kita melihat aktivitas orang lain.



Dan untuk sementara, kita merasa tidak sendirian.



3. Kita Mencari Validasi dari Orang Lain



Manusia juga memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai.



Kita ingin mengetahui bahwa diri kita diterima, dianggap menarik, dihargai, atau setidaknya diperhatikan.



Media sosial menyediakan indikator yang sangat mudah terlihat untuk kebutuhan tersebut.



Likes.



Komentar.



Jumlah pengikut.



Jumlah tayangan.



Jumlah shares.



Ketika seseorang mengunggah foto dan mendapatkan banyak respons positif, pengalaman tersebut dapat terasa menyenangkan. Sebaliknya, ketika unggahan mendapatkan respons yang jauh lebih sedikit dari yang diharapkan, seseorang dapat merasa kecewa.



Di sinilah media sosial dapat memengaruhi harga diri.



Kita mulai menggunakan respons orang lain sebagai semacam "cermin" untuk menilai diri sendiri.



"Apakah orang menyukai saya?"



"Apakah saya terlihat menarik?"



"Apakah kehidupan saya cukup menarik?"



"Apakah pendapat saya dianggap penting?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak selalu kita sadari, tetapi dapat muncul secara implisit ketika kita menggunakan media sosial.



Yang menarik, kebutuhan akan validasi ini dapat menciptakan siklus.



Kita mengunggah sesuatu.



Kita mendapatkan respons.



Respons tersebut membuat kita merasa senang.



Karena merasa senang, kita ingin mengulanginya.



Kita mengunggah lagi.



Kemudian kita menunggu respons berikutnya.



Dalam kondisi tertentu, media sosial akhirnya bukan lagi sekadar tempat berbagi pengalaman, tetapi menjadi tempat mencari konfirmasi mengenai nilai diri kita.



Semakin seseorang bergantung pada validasi eksternal, semakin besar kemungkinan suasana hatinya ikut naik turun mengikuti respons di media sosial.



4. Media Sosial Menjadi Pelarian dari Kebosanan dan Emosi Tidak Nyaman



Coba perhatikan kapan Anda paling sering membuka media sosial.



Saat menunggu?



Saat bosan?



Saat pekerjaan terasa sulit?



Saat sedang sendirian?



Saat sedang cemas?



Saat sedang tidak ingin memikirkan sesuatu?



Sering kali kita menggunakan media sosial bukan karena ingin mendapatkan informasi tertentu, melainkan karena ingin mengubah perasaan yang sedang kita alami.



Kebosanan adalah salah satu pemicunya.



Ketika tidak ada rangsangan yang cukup, otak mencari sesuatu yang dapat menarik perhatian. Media sosial menawarkan rangsangan hampir tanpa batas.



Video pendek.



Foto.



Komentar.



Berita.



Meme.



Cerita pribadi.



Kontroversi.



Informasi baru.



Semuanya dapat dikonsumsi dalam hitungan detik.



Akibatnya, kita semakin jarang membiarkan diri berada dalam keadaan "tidak melakukan apa-apa".



Padahal kebosanan sebenarnya merupakan bagian normal dari kehidupan.



Demikian pula dengan emosi seperti kesedihan, kecemasan, kesepian, atau frustrasi.



Alih-alih merasakan emosi tersebut, kita dapat segera mengambil ponsel.



Buka aplikasi.



Gulir.



Tonton sesuatu.



Lupakan perasaan tadi.



Untuk sementara, strategi tersebut memang dapat bekerja.



Tetapi jika dilakukan terus-menerus, kita dapat belajar bahwa setiap emosi tidak nyaman harus segera "dihilangkan" dengan stimulasi.



Pada akhirnya, kita bukan hanya menggunakan media sosial karena menyukainya.



Kita menggunakannya karena kita tidak nyaman ketika tidak menggunakannya.



Perbedaan ini sangat penting.



5. Kita Terjebak dalam Perbandingan Sosial



Media sosial membuat kita dapat membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.



Dulu, seseorang mungkin membandingkan dirinya dengan teman sekolah, tetangga, rekan kerja, atau orang-orang yang ditemui secara langsung.



Sekarang, kita dapat melihat ratusan bahkan ribuan kehidupan orang lain setiap hari.



Masalahnya, kita biasanya melihat versi kehidupan yang sudah dipilih dan diseleksi.



Kita melihat liburan, bukan perjalanan panjang dan melelahkannya.



Kita melihat pencapaian, bukan kegagalan sebelumnya.



Kita melihat rumah yang rapi, bukan kekacauan yang terjadi sebelum kamera dinyalakan.



Kita melihat hubungan romantis yang terlihat bahagia, bukan konflik yang terjadi di balik layar.



Kita melihat keberhasilan orang lain secara terus-menerus, sementara kita mengalami kehidupan kita sendiri secara lengkap—termasuk kegagalan, kebingungan, rasa takut, dan hari-hari buruk.



Perbandingan seperti ini dapat menciptakan distorsi psikologis.



Kita membandingkan "kehidupan nyata" kita dengan "versi terbaik" kehidupan orang lain.



Akibatnya muncul pikiran seperti:



"Kenapa hidup saya tidak seperti mereka?"



"Kenapa mereka sudah sukses sementara saya belum?"



"Kenapa orang lain terlihat bahagia?"



"Kenapa saya masih berada di sini?"



Perasaan tersebut dapat membuat media sosial menjadi sumber kecemasan.



Namun ironisnya, ketika merasa tidak cukup baik, kita sering kembali ke media sosial untuk mencari lebih banyak informasi tentang kehidupan orang lain.



Kita melihat lebih banyak.



Membandingkan lebih banyak.



Merasa kurang lebih banyak.



Kemudian kembali lagi.



Terbentuklah sebuah lingkaran yang sulit dihentikan.



6. Kita Takut Ketinggalan Sesuatu



Ada istilah psikologis populer yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena ini: Fear of Missing Out, atau FOMO.



FOMO adalah kekhawatiran bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu yang menarik, penting, atau menyenangkan sementara kita tidak ikut serta.



Media sosial memperkuat perasaan ini karena kita dapat melihat aktivitas orang lain secara hampir real-time.



Teman sedang berkumpul.



Seseorang menghadiri acara.



Ada berita terbaru.



Ada tren baru.



Ada percakapan yang sedang ramai.



Ada video yang sedang viral.



Ada informasi yang belum kita ketahui.



Semakin banyak hal yang terjadi di dunia digital, semakin besar pula kemungkinan kita merasa tertinggal.



Akibatnya, kita merasa perlu terus memeriksa media sosial.



"Jangan-jangan ada sesuatu yang saya lewatkan."



"Jangan sampai saya tidak tahu berita terbaru."



"Jangan sampai semua orang membicarakan sesuatu sementara saya tidak tahu."



FOMO juga dapat membuat seseorang merasa harus selalu online.



Ponsel tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi. Ia berubah menjadi semacam radar sosial.



Kita memeriksa notifikasi untuk memastikan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan kita.



Ironisnya, semakin banyak informasi yang kita konsumsi, semakin sulit pula mengetahui mana yang benar-benar penting.



Kita akhirnya memiliki akses terhadap begitu banyak informasi, tetapi merasa harus terus mencari informasi berikutnya.



7. Kebiasaan Kecil yang Diulang Terus-Menerus Menjadi Otomatis



Alasan terakhir mungkin yang paling sederhana, tetapi justru sangat kuat: kebiasaan.



Tidak semua ketergantungan terhadap media sosial dimulai dari keinginan yang sangat besar untuk menggunakan aplikasi tersebut.



Sering kali semuanya bermula dari tindakan kecil.



Bangun tidur → membuka ponsel.



Menunggu makanan → membuka media sosial.



Masuk kendaraan → membuka media sosial.



Selesai bekerja → membuka media sosial.



Sebelum tidur → membuka media sosial.



Lama-kelamaan, tindakan tersebut menjadi otomatis.



Kita bahkan dapat mengambil ponsel tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan dapat terbentuk ketika sebuah tindakan berulang kali dikaitkan dengan konteks atau pemicu tertentu.



Misalnya, setiap kali merasa bosan, kita mengambil ponsel.



Setelah berkali-kali mengulang pola tersebut, rasa bosan itu sendiri dapat menjadi pemicu otomatis untuk membuka aplikasi.



Yang menarik, kita mungkin tidak lagi membutuhkan alasan yang jelas.



Kita hanya merasa "ingin mengecek".



Padahal sebenarnya perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan.



Itulah sebabnya mengurangi media sosial tidak selalu mudah hanya dengan berkata kepada diri sendiri:



"Saya harus lebih disiplin."



Masalahnya bukan semata-mata kurangnya kemauan.



Kita sedang berhadapan dengan pola perilaku yang telah diperkuat berulang kali.



Ketergantungan Media Sosial Tidak Selalu Berarti Kecanduan



Penting untuk membedakan antara penggunaan media sosial yang tinggi dengan gangguan penggunaan yang benar-benar bermasalah.



Menghabiskan banyak waktu di media sosial tidak otomatis berarti seseorang mengalami "kecanduan".



Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kehidupan.



Apakah penggunaan media sosial mengganggu tidur?



Apakah pekerjaan atau belajar menjadi terbengkalai?



Apakah hubungan dengan orang lain terganggu?



Apakah seseorang merasa sangat sulit berhenti meskipun sudah berniat?



Apakah media sosial terus digunakan meskipun memberikan konsekuensi negatif?



Apakah suasana hati sangat bergantung pada respons yang diterima secara online?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih bermakna daripada sekadar menghitung berapa jam seseorang berada di media sosial.



Seseorang mungkin menggunakan media sosial selama beberapa jam untuk bekerja atau berkomunikasi, tetapi tetap memiliki kendali.



Sebaliknya, seseorang mungkin hanya menggunakannya dalam waktu lebih singkat tetapi merasa tidak mampu mengendalikan perilakunya.



Jadi, yang perlu diperhatikan bukan hanya durasinya, tetapi hubungan kita dengan media sosial.



Mengapa Mengurangi Media Sosial Terasa Sulit?



Jika kita memahami tujuh mekanisme di atas, kita dapat melihat mengapa mengurangi media sosial bukan perkara sederhana.



Media sosial menyentuh banyak kebutuhan manusia sekaligus.



Kita mencari hiburan.



Kita mencari informasi.



Kita ingin terhubung.



Kita ingin dihargai.



Kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi.



Kita ingin menghindari kebosanan.



Kita ingin melarikan diri dari emosi yang tidak nyaman.



Dan kita sudah terbiasa melakukan semuanya melalui satu perangkat.



Karena itu, mengatakan "tinggal berhenti menggunakan media sosial" sering kali terlalu menyederhanakan masalah.



Yang perlu diubah bukan hanya aplikasinya, tetapi juga kebiasaan dan kebutuhan psikologis yang selama ini dipenuhi melalui aplikasi tersebut.



Jika seseorang menggunakan media sosial untuk mengatasi kesepian, misalnya, menghapus aplikasi tanpa membangun hubungan sosial di dunia nyata mungkin hanya membuat rasa kesepian semakin terasa.



Jika media sosial digunakan untuk mengatasi kebosanan, seseorang perlu menemukan bentuk aktivitas lain yang mampu memberikan stimulasi.



Jika media sosial digunakan untuk mencari validasi, seseorang perlu perlahan membangun sumber penghargaan diri yang tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain.



Bagaimana Cara Membangun Hubungan yang Lebih Sehat dengan Media Sosial?



Tujuannya tidak harus selalu berhenti menggunakan media sosial.



Bagi banyak orang, media sosial merupakan bagian penting dari pekerjaan, komunikasi, bisnis, dan kehidupan sosial.



Yang lebih realistis adalah membangun hubungan yang lebih sadar dengan teknologi.



Pertama, perhatikan pemicunya.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Saya membuka media sosial karena memang membutuhkan sesuatu, atau karena sedang bosan?"



"Saya sedang mencari informasi, atau sedang melarikan diri dari perasaan tertentu?"



"Saya ingin berkomunikasi dengan seseorang, atau sekadar ingin mendapatkan stimulasi?"



Pertanyaan sederhana seperti ini dapat membuat perilaku otomatis menjadi lebih sadar.



Kedua, kurangi akses yang tidak perlu.



Notifikasi yang terus-menerus muncul dapat menjadi pemicu untuk membuka aplikasi. Mematikan sebagian notifikasi dapat membantu memutus siklus tersebut.



Ketiga, buat ruang tanpa media sosial.



Misalnya, tidak menggunakan media sosial ketika makan, beberapa menit setelah bangun tidur, atau sebelum tidur.



Keempat, gantikan kebiasaan, bukan hanya menghilangkannya.



Jika setiap kali bosan kita langsung membuka media sosial, kita perlu memiliki alternatif: membaca buku, berjalan sebentar, berbicara dengan seseorang, mendengarkan musik, menulis, atau sekadar membiarkan diri tidak melakukan apa-apa.



Kelima, perhatikan bagaimana konten memengaruhi kondisi emosional.



Tidak semua konten memiliki efek yang sama.



Jika sebuah akun terus membuat kita merasa rendah diri, cemas, marah, atau tidak puas dengan kehidupan sendiri, mungkin masalahnya bukan hanya durasi penggunaan, tetapi juga lingkungan digital yang kita konsumsi.



Kita memiliki hak untuk mengatur apa yang masuk ke dalam perhatian kita.



Pada Akhirnya, Masalahnya Bukan Sekadar "Terlalu Banyak Main HP"



Ketergantungan pada media sosial sering kali dianggap sebagai masalah kedisiplinan.



Seolah-olah seseorang hanya perlu memiliki kemauan yang lebih kuat untuk berhenti menggulir layar.



Padahal dari sudut pandang psikologi, persoalannya jauh lebih kompleks.



Media sosial bekerja karena ia terhubung dengan mekanisme dasar manusia: kebutuhan akan penghargaan, koneksi sosial, rasa ingin tahu, penghindaran terhadap ketidaknyamanan, perbandingan sosial, dan pembentukan kebiasaan.



Itulah yang membuatnya begitu kuat.



Kita tidak hanya menggunakan media sosial untuk melihat konten.



Kita menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan psikologis.



Dan semakin banyak kebutuhan tersebut dipenuhi melalui layar, semakin sulit bagi kita untuk membayangkan kehidupan tanpa layar tersebut.



Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan:



"Bagaimana agar saya berhenti menggunakan media sosial?"



Melainkan:



"Apa yang sebenarnya saya cari setiap kali saya membuka media sosial?"



Apakah hiburan?



Koneksi?



Validasi?



Informasi?



Pelarian?



Atau sekadar kebiasaan?



Ketika kita memahami kebutuhan di balik perilaku tersebut, kita memiliki peluang lebih besar untuk mengubah hubungan kita dengan media sosial.



Bukan dengan membenci teknologi.



Bukan pula dengan memaksa diri untuk sepenuhnya offline.



