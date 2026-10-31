Lebih Mengutamakan Diri Sendiri atau Kelompok? Memahami Individualisme dan Kolektivisme

Gambar Ilustrasi Individualisme (magnific)
JawaPos.com - Cara seseorang mengambil keputusan, membangun hubungan, dan menentukan prioritas tidak selalu terbentuk dari kepribadian semata.
Lingkungan sosial dan budaya turut memengaruhi cara individu memandang dirinya serta orang-orang di sekitarnya.
Dalam psikologi sosial, individualisme dan kolektivisme menjadi dua konsep penting untuk memahami perbedaan orientasi tersebut.
Individualisme menekankan otonomi, kebebasan pribadi, dan pencapaian tujuan individu.
Seseorang dengan orientasi ini cenderung memandang pilihan hidup sebagai tanggung jawab pribadi, termasuk dalam menentukan karier, pasangan, maupun prinsip yang ingin dipegang.
Namun, individualisme tidak berarti seseorang harus egois atau mengabaikan kepentingan orang lain.
Kolektivisme menempatkan hubungan sosial, rasa kebersamaan, dan kepentingan kelompok sebagai pertimbangan penting. Keluarga, komunitas, atau kelompok tempat seseorang berada dapat menjadi bagian besar dari identitasnya.
Dalam lingkungan yang menekankan nilai kolektivisme, keputusan pribadi sering kali turut mempertimbangkan harapan keluarga dan dampaknya terhadap orang-orang terdekat.
Perbedaan kedua orientasi ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memilih pekerjaan, misalnya, seseorang dengan kecenderungan individualistis mungkin lebih menekankan minat dan tujuan kariernya.
Sementara itu, seseorang dengan kecenderungan kolektivistis mungkin mempertimbangkan kebutuhan keluarga, keharmonisan hubungan, serta tanggung jawab sosial sebelum mengambil keputusan.
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Jawa Pos
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